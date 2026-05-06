Il presidente americano ha rilanciato i suoi propositi di conquista e annuncia nuove sanzioni «contro Cuba che continua a rappresentare una minaccia straordinaria» per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Non contento, si è lasciato andare alle solite dichiarazioni psichiatriche in cui ha delirato che prenderà il governo di Cuba.

Questo ordine esecutivo rappresenta un ulteriore inasprimento della politica di “massima pressione” già riavviata nei mesi precedenti per isolare economicamente l’isola.

L’ordine esecutivo contro Cuba troverà applicazione subito (tempi tecnici permettendo) e prevede di sanzionare:

direttamente le istituzioni governative e costituzionali dell’isola;

i partner commerciali dell’isola e affiliati;

le istituzioni finanziarie con l’intento di limitare ulteriormente l’accesso alle risorse finanziarie internazionali;

Sono contenute inoltre sanzioni sul petrolio diretto a Cuba (già applicato a inizio anno) e nuove restrizioni sui visti, incluse limitazioni specifiche per i medici cubani inviati in missioni all’estero, e sono stati revocati permessi di protezione per migliaia di persone già residenti negli USA.

L’ordine esecutivo limita ulteriormente la capacità di Cuba di operare attraverso il sistema bancario statunitense, bloccando quelle poche e diverse tipologie di transazioni finanziarie che Cuba faceva (pagamenti merci in esenzione alle esenzioni e su licenza del Ministero del Tesoro USA).

Il ministro degli Affari Esteri cubano Bruno Rodríguez Parrilla ha respinto oggi con fermezza le recenti misure coercitive unilaterali adottate dal governo degli Stati Uniti contro il suo Paese, ritenendo che dimostrino la volontà di infliggere, ancora una volta, una punizione collettiva al popolo cubano. In una dichiarazione diffusa tramite il sito web del Ministero degli Affari Esteri (Minrex), Bruno Rodríguez Parrilla ha sottolineato che non è una coincidenza che tali misure siano state annunciate il 1° maggio, lo stesso giorno in cui milioni di cubani sono scesi in piazza per denunciare il blocco statunitense e l’assedio energetico; tali misure sono extraterritoriali e violano la Carta delle Nazioni Unite: gli Stati Uniti non hanno il diritto di imporre azioni contro Cuba, né contro alcun paese o entità terza

Il 2 maggio Trump ha minacciato nuovamente Cuba. Nonostante la scadenza dei 60 giorni previsti dalla legge Usa entro i quali un presidente può condurre operazioni militari senza un voto del Congresso, Donald Trump, nonostante una fragile tregua, va avanti nella guerra contro l’Iran e a rilancia, preannunciando una possibile nuova operazione militare anche a Cuba. “Dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba” ha dichiarato infatti il Presidente statunitense durante il suo intervento come relatore principale a una cena privata in Florida. “Mi piace finire prima un lavoro. Forse tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba” ha detto Trump un po’ scherzando e un po’ serio nel corso dell’evento, aggiungendo che gli Stati Unti prenderebbero il controllo di Cuba quasi immediatamente.

Il presidente Usa ha detto di nuovo che sta valutando la possibilità di inviare la portaerei USS Abraham Lincoln a 100 metri dalle coste cubane dopo la soluzione della crisi con l’Iran. “Forse sulla via del ritorno dall’Iran, quando avremo finito quella situazione, se volete farne una dopo l’altra, fermeremo la portaerei Abraham Lincoln, la portaerei più splendida che abbia mai visto. Fermeremo la Abraham Lincoln a un paio di centinaia di yard dalla costa e li guarderemo se vorranno fare qualcosa” – ha detto Trump all’emittente Salem News, parlando di Cuba.

Trump aveva già formulato una minaccia analoga la scorsa settimana. Parole di una gravità inaudita che sottolineano ancora una volta una vera e propria dichiarazione di guerra al diritto internazionale, attraverso la Dottrina Rubio, variante più spietata della Dottrina Monroe.

Ulteriori info:

https://www.fanpage.it/esteri/guerra-iran-trump-ignora-il-congresso-e-rilancia-dopo-teheran-prendero-il-controllo-di-cuba/

Cuba nel mirino di Trump: dialogo, minacce e nuova Dottrina Monroe

https://www.rsi.ch/info/mondo/Cuba-torna-nel-mirino-di-Trump–3711993.html

https://www.ilsole24ore.com/art/la-minaccia-trump-cuba-portaerei-usa-100-metri-costa-AIalPDqC

Trump minaccia di inviare una portaerei al largo di Cuba

Il cappio di Washington su Cuba: l’offensiva le 202di Trump e Rubio tra embargo e minacce di invasione