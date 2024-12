Parte la collaborazione fra Ferrara Film Corto Festival ‘Ambiente è Musica’ e Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Pennabilli, nel nome di Tonino Guerra

La V Edizione di Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival si terrà da martedì 10 a domenica 15 dicembre a Santarcangelo di Romagna, Rimini e Pennabilli.

Nato da un’idea e con la Presidenza di Andrea Guerra e la Direzione Artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, il Festival di cinema sui territori e la bellezza è promosso dall’Associazione Tonino Guerra e pone al centro i temi che sono stati al cuore della poetica del Maestro Tonino Guerra, tra grande cinema, poesia e letteratura.

L’edizione è dedicata ad Andrea Purgatori che, nella serata speciale di lunedì 9 dicembre, sarà ricordato, tra cinema e giornalismo d’inchiesta, al Cinema Fulgor di Rimini.

Andrea Purgatori, Andrea Guerra, Fulgor presentazione, Opera Omnia 2018, foto Associazione Tonino Guerra

Il 10 dicembre prenderanno il via le numerose attività. In programma, fra l’altro, la presentazione, a Santarcangelo di Romagna, de La vita accanto di Marco Tullio Giordana, premio per la regia, e una serie di film preceduti da incontri con l’autore, tra cui Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini, premio per la sceneggiatura, Palazzina Laf, di Michele Riondino, premio tra cinema e tv, La valanga azzurra, di Giovanni Veronesi, premio Luoghi dell’Anima e Un mondo a parte, di Riccardo Milani, Premio Luoghi dell’Anima.

La vita accanto, di Marco Tullio Giordana, Viola Basso, Sonia Bergamasco, foto Angelo Turetta La Vita accanto, di Marco Tullio Giordana, Paolo Pierobon Sonia Bergamasco, Valentina Bellé, foto Angelo Turetta

Fra i film in concorso ‘opere prime e seconde’, che avranno la loro presentazione a Rimini, ci saranno Dall’alto di una fredda torre, di Francesco Frangipane, Il ragazzo dai pantaloni rosa, di Margherita Ferri, Nottefonda, di Giuseppe Miale di Mauro, Familia, di Francesco Costabile.

Numerose le masterclass e gli incontri con gli autori, fra i quali Marco Tullio Giordana, Matteo Garrone, Francesca Comencini, Riccardo Milani, Michele Riondino, Giovanni Veronesi, Pilar Fogliati e Vinicio Marchioni.

Matteo Garrone ph. Ottavia Da Re courtesy Gruppo Editoriale

A Pennabilli, al Museo Tonino Guerra, dal 10 al 12 dicembre, sarà presentato Riflessi – corti in concorso, selezione curata dalla Direzione artistica di Luoghi dell’Anima in collaborazione con il Ferrara Film Corto Festival ‘Ambiente è Musica’ (FFCF).

I corti della sezione Riflessi di FFCF saranno proiettati anche al C’Entro – Supercinemadi Santarcangelo di Romagna e al Fellini Museum – Cinemino di Rimini.

Queste le 16 opere selezionate, provenienti dalla scorsa VII Edizione del Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica”, tenutasi nel mese di ottobre 2024.

Sezione Corti Italiani



• “Tu quoque” (Italia, 11′) di Luca Fattori Giombi

• “Benzina” (Italia, 20′) di Daniel Daquino

• “50mm” (Italia, 18′) di Joseph Ragnedda

• “Il binario morto” (Italia, 24′) di Antonio Maciocco

• “Sui tetti di chi dorme” (Italia, 15′) di Antonello Murgia

• “Il fagiano” (Italia, 11′) di Emanuele Giacometti

• “Il treno speciale” (Italia, 10′) di Luigi Cianciaruso



Sezione Corti Esteri



• “Trinidad” (Messico, 11′) di José Manuel Azuela Espinosa e José Azuela

• “It takes a village…” (Armenia, 23′) di Ophelia Harutyunyan

• “The One Note Man” (Regno Unito, 22′) di Jason Watkins



Sezione Documentari



• “Vision d’eté” (Italia, 20′) di Anna Crotti, Lucrezia Giorgi e Anaïs Landriscina

• “Dr. Vaje” (Italia, 20′) di Carmelo Raneri

• “Home” (Italia, 17′) di Valerio Armati e Nina Baratta

• “The fisherman, the alien, the sea” (Italia, 9′) di Elisabetta Zavoli

• “Radio perla del Tirreno” (Italia, 17′) di Noemi Arfuso

• “Orme” (Italia, 14′) di Andrea Fabbri e Lorenzo Fantini

Lo Short film on tour, che comprende la selezione dei cinque cortometraggi finalisti dell’European Film Academy per il 2024 avverrà, anch’esso, fra Pennabilli, Santarcangelo di Romagna e Rimini.

Le premiazioni del Concorso opere prime e seconde e di Riflessi – Corti in concorso avverranno sabato 14 dicembre sera a C’Entro – Supercinema di Santarcangelo di Romagna.

Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival è realizzato con il supporto di: Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna attraverso la Film Commission, Comuni di Pennabilli, Santarcangelo di Romagna e Rimini, Visit Romagna, APT Servizi Emilia-Romagna, Fondazione Culture Santarcangelo, Fellini Museum e Cineteca di Rimini. https://www.luoghidellanima.it/



Ferrara Film Corto Festival ‘Ambiente è Musica’ è sostenuto e patrocinato dal Comune di Ferrara attraverso l’Assessorato alla Cultura e all’Ambiente, dalla Provincia di Ferrara e dalla Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo è di esplorare il tema dell’ambiente in tutte le sue connotazioni, non limitandosi al tema del cambiamento climatico, ma considerando l’ambiente come luogo di connessione. Pone attenzione al cinema indipendente e ai suoi giovani autori, nonché all’innovazione come linguaggio delle nuove generazioni.https://www.ferrarafilmcorto.it/