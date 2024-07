Come raccontare il cambiamento sociale? 12 film su storie di non profit da vedere

L’effetto dei mass-media sulla raccolta fondi non è un’ipotesi: è il caso di Justice Defenders che con un mini-documentario andato in onda nella tramissione 60 Minutes (programma televisivo in onda sul canale CBS dal 1968) ha ottenuto un aumento del 2.110% delle donazioni online annuali in sole cinque settimane.

Come tutti gli storytelling fatti bene, i documentari possono invitare il donatore a rendersi parte attiva e dunque anche a donare.

Sappiamo bene che realizzare un documentario potrebbe essere fuori budget per la maggior parte delle organizzazioni nonprofit. Tuttavia, altre organizzazioni se lo potrebbero permettere ma non lo fanno.

Il video documentario può essere un incredibile strumento di raccolta fondi e non è un qualcosa di nuovo: una ricerca del 2003 ,pubblicata sulla Stanford Social Innovation Review, sosteneva, con esempi concreti, come la realizzazione di documentari da parte delle organizzazioni nonprofit e la loro diffusione tra i mass media vada ad influenzare positivamente la comunicazione, il brand e le donazioni di un’organizzazione nonprofit.

Sfortunatamente, però – come molte organizzazione del settore nonprofit – la maggior parte delle storie non riesce a catturare abbastanza attenzione e pubblico per diventare mainstream. Nel mare dei contenuti, è difficile emergere.

Ecco quindi 12 film provocatori sul cambiamento sociale (senza un ordine particolare) che puoi e dovresti guardare su Netflix, in streaming o in DVD.

Per questo fine settimana ti diamo i tre seguenti compiti da fare:

1. Scegli un film: ogni film è un invito all’azione, dallo schermo al cambiamento.

2. Guarda il film.

3. Poi riscrivi la sceneggiatura della tua organizzazione nonprofit.