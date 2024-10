Annunciato il programma della VII edizione del Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” (FFCF), fra i partner anche Periscopio

Annunciato oggi il programma della VII edizione del Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” (FFCF), che si terrà nella città estense dal 23 al 26 ottobre presso la Sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo, la Sala Estense e lo Spazio Factory Grisù (con anteprima il 22 presso Notorious Cinemas). Oltre alle proiezioni dei cortometraggi in concorso, molti gli eventi distribuiti durante le giornate.

A concorrere ai 10 i premi, di cui 3 principali in denaro, 43 cortometraggi giunti da 18 paesi: 16 nella categoria “Ambiente è Musica”, 18 in “Indieverso” e 10 in “Buona la Prima”. 23 i corti italiani, 20 quelli esteri.

A valutare i cortometraggi in concorso, la prestigiosa Giuria Professionale 2024, presieduta da Andrea Guerra (musicista e compositore di colonne sonore), composta da cinque illustri personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e delle arti, in maggioranza femminile: Loredana Antonelli (regista e artista multimediale), Ludovica Manzo (performer e compositrice), Rita Bertoncini (documentarista e formatrice) e Roberta Tosi (storica e critico d’arte).

La Giuria Giovani, composta dagli studenti del Liceo G. Carducci e dall’I.I.S. Luigi Einaudi di Ferrara, dopo la frequenza delle proiezioni in sala, valuterà i film in concorso e attribuirà un Premio Speciale dedicato al Miglior Cortometraggio, da consegnarsi durante la serata finale di Cerimonia di Premiazione del Festival.

Un’anteprima del festival avrà luogo martedì 22 ottobre alle 21:00 presso Notorious Cinemas a Ferrara, che inaugurerà la settima edizione di FFCF con la proiezione speciale del cortometraggio fuori concorso “Sans Dieu” di Alessandro Rocca (Italia, 11 minuti), con Sebastiano Berti, Aaron Guey, Elouan Gauffny, presentato alla Selezione Ufficiale della 39ª Settimana Internazionale della Critica di Venezia.

A seguire la proiezione del lungometraggio di animazione fuori concorso “Ozi: la voce della foresta” di Tim Harper (USA, 87 minuti), prodotto da Leonardo Di Caprio e Mike Medavo. Con le voci di Amandla Stenberg, Laura Dern, Djimon Hounsou, Donald Sutherland, in collaborazione con Notorious Cinemas e Q&A con cast/crew di “Sans Dieu”.

Il Festival entra nel vivo la giornata di mercoledì 23 ottobre.

Dalle 10:00 alle 13:00 presso lo Spazio Factory Grisù avrà luogo un interessante Industry panel a cura di Officine Europa APS, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, dal titolo “Officine Europa MEDIA – Networking. Supporto e promozione della comunità indie”. La prima di tre tappe del progetto “Officina Europa MEDIA”, ideato con l’obiettivo di fornire a giovani cineasti e piccole società di produzione indipendenti informazioni sulle opportunità offerte dal Programma Europa Creativa – Sezione Media.

Dalle 14:30 alle 19:30 presso la Sala Ex Refettorio Chiostro di San Paolo avranno luogo le proiezioni dei primi cortometraggi in concorso (FFCF DAY 1).

Il Concerto del trio jazz sperimentale NUATR3 (Koun Jeong, Giulia Carriero, Andrea Fabris) sarà un piacevole intermezzo fra le proiezioni, dalle 16:20 alle 17:10.

A seguire una Sessione di Q&A/incontro con gli autori dei film in concorso, moderata dal giornalista Cristiano Bendin, Capo Redattore de Il Resto del Carlino Ferrara.

La prima giornata si concluderà al Teatro Sala Estense, dalle 20:30 alle 23:30, con il concerto dei NIGHT PLEASURE HOTEL (Alex Mari, Sebastiano Barbirato, Mr. Pisu), seguito da un incontro con gli artisti.

Il programma di giovedì 24 ottobre inizierà con due laboratori per le scuole superiori e gli allievi della Blow Up Academy, presso lo Spazio Factory Grisù.

Dalle 10.00 alle 11:15, Giovanna Mattioli, giardiniera-architetto e origamista ferrarese parlerà di “GIARDINI AL CINEMA”, un percorso didattico multimediale che coincide con la presentazione dell’omonimo libro della Mattioli (2023, Edizioni Pendragon). Un’occasione di dialogo fra due mondi abitualmente considerati distanti, come quello del giardino e quello del cinema. Prendendo come riferimento i giardini e i film proposti nel libro saranno sottolineate alcune chiavi di lettura attraverso la visione di alcuni spezzoni di film. Per riscoprire il valore e le suggestioni della natura attraverso il cinema. E viceversa.

A seguire, dalle 11:15 alle 12,30, il laboratorio “CINEMA TRA LE PAGINE”, tenuto da David Tolin in collaborazione con Edizioni Primavera e Cooperativa Culturale Giannino Stoppani / Accademia Drosselmeier. Un’introduzione alla settima arte, partendo dai libri per ragazzi (albi illustrati, romanzi, fumetti), con un approfondimento su Jacques Tati, reinterpretato dall’artista belga David Merveille: albi, silent book e cinema muto. Il tutto con l’obiettivo di far scoprire e conoscere ai giovani, la tradizione, le basi del cinema, attraverso i protagonisti di questo linguaggio (registi e attori, soprattutto, ma anche costumisti e altri mestieri legati alla settima arte), attraverso generi e film. Con proiezione di alcune sequenze.

Si continua alla Sala Ex Refettorio Chiostro di San Paolo con le proiezioni dei cortometraggi in concorso (FFCF DAY 2).

Nell’intermezzo (16:15-17:15) “Meravigliose Creature incontra Il Groviglio Verde”, dialogo fra Stefano Mazzotti, zoologo e Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara e Danilo Zagaria, biologo, divulgatore scientifico e redattore editoriale, che presentano i rispettivi libri, dedicati alla salvaguardia della diversità naturale e alla cultura dell’ambiente (“Meravigliose Creature”, Stefano Mazzotti, Il Mulino, 2024 e “Il Groviglio Verde”, Danilo Zagaria, Add Editore, 2024). Sarà presente la Libreria Feltrinelli di Ferrara.

A seguire una Sessione di Q&A/incontro con gli autori dei film in concorso, moderato dal giornalista Nicolas Stochino, Collaboratore de La Nuova Ferrara.

Si chiude alle 20:30 al Teatro Sala Estense con lo spettacolo di teatro contemporaneo “MALE BIANCO” (liberamente ispirato a “Cecità” di José Saramago), con Ada Alberti, Agata Bovolenta, Matei Covasa, Sara De Zordo, Eleonora Ferri, Giulia Guariento, Stefano Marraffa, Carolina Martinez, Valeria Miotto, studenti della scuola di teatro sociale Officina Teatrale A_ctuar, in collaborazione con Consorzio Factory Grisù. La compagnia teatrale dialogherà con il pubblico per un approfondimento sulle tematiche dello spettacolo.

Anche il programma di venerdì 25 ottobre inizierà con due nuovi laboratori per le scuole superiori e gli allievi della Blow Up Academy, presso lo Spazio Factory Grisù.

Dalle 10:00 alle 11:15, la critica d’arte e curatrice di mostre internazionali Roberta Tosi presenta “Che ti move, o homo…? – Quel che la natura racconta tra arte e cinema”, un percorso didattico multimediale per accostarsi ad alcune opere d’arte “iconiche” fonte d’ispirazione per registi e sceneggiatori. Opere che rappresentano uno sguardo sul mondo naturale e su ciò che caratterizza l’essere umano, i suoi sogni, desideri, ispirazioni.

Dalle 11:15 alle 12:30 l’Architetto Alfredo Bigogno, ricercatore e progettista nel campo degli ambienti sonori, presenterà “Il legno di risonanza tra scienza ed arte – il Sistema MAMI VOiCE”. Durante l’incontro sarà esplorata l’interazione tra la voce materna e le vibrazioni armoniche come strumento terapeutico, nonché l’utilizzo della “Collezione Armonica”, strumenti costruiti in legno di abete rosso armonico, per terapie vibrazionali a beneficio di persone affette da disabilità e malattie gravi, sfruttando la risonanza naturale a 432 Hz. Verrà dimostrata la declinazione artistica del legno di risonanza, utilizzato anche nell’ambito della musica, del cinema e delle arti in generale.

L’incontro sarà preceduto dalla proiezione del documentario fuori concorso “Suono del Legno”, di Samuele Giacometti (Italia, 9 min), vincitore del Premio per il Miglior Documentario alla VI Edizione di Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” 2023.

Come di consueto, il pomeriggio della Sala Ex Refettorio Chiostro di San Paolo, continuerà con la proiezione dei film in concorso, dalle 15:00 alle 18:30 (FFCF DAY 3).

A seguire una sessione di Q&A/incontro con gli autori dei film in concorso, moderato dal giornalista Nicola Cavallini, Vicedirettore di periscopionline.it

Ci si sposta allo c/o Spazio Factory Grisù – Sala Atelier dove, dalle 18:45 alle 20:15 avrà luogo la performance “TOBEES — sonorizzazioni per la biodiversità” di e con Azzurra Fragale e Marna Fumarola, a cura di Alessio Papa, Consorzio Factory Grisù. Una violinista, apicoltrice per passione, che suona abitualmente di fronte alle sue arnie e una sound designer, che trasforma i suoni delle api attraverso microfoni e sintetizzatori. Dialogando con la natura e il paesaggio, compongono insieme una “musica dalle api e per le api”. Il pubblico fornito di cuffie wireless ascolterà così il paesaggio sonoro che si verrà a creare. Il progetto nasce per sensibilizzare le persone al tema della biodiversità.

Si conclude, dalle 20:30 alle 23:30 al Teatro Sala Estense con la serata evento, realizzata in collaborazione con Ferrara Musica, dedicata alla presentazione e proiezione fuori concorso del lungometraggio “100 Preludi” (Italia, 100’), regia di Alessandra Pescetta, con Erica Piccotti, Giovanni Calcagno e Margherita Fortini. Una produzione REVOK e RAI CINEMA, con il contributo del MIC e il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission. Alla regia e alla produzione sarà consegnato il “Premio speciale annuale della città di Ferrara alla valorizzazione del territorio”.

A seguire la performance musicale esclusiva della violoncellista di fama internazionale Erica Piccotti, che eseguirà dal vivo una suite scritta dal compositore Lorenzo Fornasari, con la collaborazione di Lisa Gerrard (Nomination agli Oscar e vincitrice Golden Globe per “Il Gladiatore”) per la colonna sonora di “100 Preludi”.

Chiude la serata una sessione di Q&A/incontro con gli autori e le personalità presenti in sala, moderato da Simonetta Sandri, per un approfondimento sulle tematiche del film.

Erica Piccotti e Lorenzo Fornasari dialogheranno con il Maestro Dario Favretti, direttore organizzativo dell’Associazione Ferrara Musica, riguardo gli aspetti musicali di “100 Preludi”. Alla équipe del film sarà consegnato il “Premio speciale annuale della città di Ferrara alla valorizzazione del territorio”.

Sabato 26 ottobre si apre con la “Camminata delle Rose Rosa”, organizzata dalla personal trainer Lyubov Hudyma. Si parte alle 10:00 da Piazza della Cattedrale, e dopo quattro tappe (Piazza Municipale, Piazza della Repubblica, Cortile del Castello, Piazza Savonarola) vi si torna alle 11:30. L’iniziativa, mirata al benessere personale e ambientale, invita a lasciare l’auto a casa, include momenti di stretching, cardio-fitness e allenamento funzionale con elastici e si conclude con una sessione di stretching finale e una breve conferenza sulla nutrizione a cura della nutrizionista Dr.ssa Rossella Gelsi.

Dalle 10:30 alle 12:30 presso lo Spazio Factory Grisù si terrà il Corso di formazione “Cortometraggio, documentario e informazione”, organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, che patrocina il Festival. A coordinare gli interventi di giornalisti ed esperti del settore, Alberto Lazzarini, Vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna. Il corso riconoscerà 2 crediti formativi ai giornalisti ma è aperto al pubblico.

Dalle 21:00 alle 23:30 presso il Teatro Sala Estense avrà luogo la SERATA FINALE e CERIMONIA DI PREMIAZIONE .

Si apre con il concerto esperienziale a 432 Hz del pianista e compositore Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista compositore a 432Hz. Le sue composizioni sono utilizzate in centri olistici, in laboratori di ricerca scientifica quali l’istituto Marques di Barcellona, ed ospedali come il San Raffaele di Milano, l’Ospedale Salesi di Ancona (dove per la prima volta al mondo è stato effettuato un intervento chirurgico con un pianoforte in sala operatoria), il Bambin Gesù e il Gemelli di Roma. Nel 2023, pubblica il suo primo libro “In Armonia – Un viaggio alla scoperta del sorprendente legame tra la musica e le nostre cellule” edito con Mondadori. Il 5 aprile 2024 riceve il prestigioso Premio Montale FDC per la sezione Musica. Una sessione di Q&A con l’artista approfondirà le tematiche della performance.

Si conclude con la Cerimonia di Premiazione dei cortometraggi in concorso, con attribuzione dei premi principali nelle 3 categorie di iscrizione “Ambiente è Musica”, “Indieverso” e “Buona la Prima” (targa e premi in denaro) e dei 6 premi speciali (targa). Verranno presentati gli autori vincenti e la Giuria Professionale 2024 e consegnato il premio speciale attribuito dalla Giuria Giovani al miglior corto in concorso.

Il Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” è Patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Ferrara, dal Comune di Ferrara, dall’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna e dalla RAI TGR.

Con il sostegno di Beauty Pioneers, Giannantonio Negretti-Humanistic Cosmetics, Terra Viva Design, Pubbliteam; partner istituzionali: Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara; partner organizzativi: Associazione Ferrara Musica, Consorzio Factory Grisù, Officine Europa APS, Scivales Pianoforti, Mami Voice, Notorious Cinemas; partner didattici: Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi, Istituto di Istruzione Superiore G.Carducci, Istituto di Istruzione Superiore Vergani Navarra, Blow Up Academy; partner distributivi: Associak, Première Film, Son of a Pitch, Sayonara Film; ospitalità: Radisson Ferrara, Hotel Touring, Princess Art Hotel Ferrara. Partner editoriali: Add Editore, Edizioni Primavera, il Mulino, Pendragon; in partnership con: Ferrara La Città del Cinema, Luoghi dell’Anima Ita Film Fest, Settetre Music, Wildflowers Laboratorio Floreale, Periscopionline,it, CNA Ferrara, CNA Foer, Officina Teatrale A_ctuar, ESMA Creative Studio. Un ringraziamento alla libreria laFeltrinelli, alla libreria per ragazzi Testaperaria di Ferrara e alla Cooperativa Culturale Giannino Stoppani / Accademia Drosselmeier.