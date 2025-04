Dal 8 al 11 maggio 2025 … UTOPIE IN MOVIMENTO

Dal 8 al 11 maggio 2025 si svolgerà on-line il Decimo Simposio Internazionale del Centro Mondiale di Studi Umanista dal titolo UTOPIE IN MOVIMENTO – Cammini verso la Nazione Umana Universale.

Parteciperanno oltre 110 relatori e tavole rotonde da tutto il mondo con un’assistenza prevista di 2.500 persone. Oltre alle attività on-line si svolgeranno sessioni presenziali in 14 luoghi in Europa e nelle Americhe il 10 e l’11 maggio 2025.

In Italia la sessione presenziale si svolgerà il 10 maggio 2025 al Parco di Studi e Riflessione di Attigliano (Terni) sul tema Oltre la vendetta con la presenza di Gherardo Colombo, Marcello Bortolato, Luciano Eusebi, Stefano Tomelleri e altri.

Oltre a comprendere in profondità la crisi che stiamo vivendo, il Decimo Simposio vuole essere d’ispirazione per delineare possibili traiettorie future che possano guidarci oltre il limite imposto dalla cultura dominante e verso un reale cambiamento in campo personale, sociale, culturale e sociale.

Partendo da sogni e visioni di utopie possibili, la sfida sarà quella di aprire spazi inesplorati, ispirandoci alle esperienze profonde e comuni che hanno permesso all’umanità di evolvere nel corso della storia. In questo modo gli elementi più evoluti delle diverse culture saranno la base della prima civiltà planetaria della storia umana.

Quali immagini possono guidare questo processo?

Quali esperienze permettono agli individui e ai popoli di tentare il cammino della riconciliazione e della resistenza alla violenza?

Quale mito può dare lucidità e forza a queste immagini?

Quale tipo di spiritualità può dare profondità, significato e permanenza a questo nuovo capitolo della storia?

Come portare questo proposito nel cuore delle generazioni creative e di quelle oggi in preda alla disperazione?

Nel momento storico attuale, in cui le possibilità di un orizzonte futuro sembrano chiudersi, il Simposio si propone come uno spazio costruttivo e creativo per ispirare una società aperta al futuro, nonviolenta e solidale: una Nazione Umana Universale.

