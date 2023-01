Un consuntivo sul Covid (parte 1)

Andrea Gandini

La pandemia sembra stia finendo, Cina a parte, e quindi si possono fare dei primi consuntivi, anche se il Covid continua ad essere un argomento di cui si parla molto, forse per non parlare del sotto finanziamento della nostra sanità e della crisi che vive, specie quella territoriale e i pronto soccorso, per cui il 10% degli italiani ormai ha rinunciato a farsi curare e la spesa privata è salita (per chi può permettersela) a 37 miliardi all’anno. Una tale situazione produce quasi più morti del Covid, ma vediamo i dati in base all’ultimo report esteso ISS (4 gennaio 2023). In Italia l’indice di contagi (RT) è in calo (0,78). Nelle terapie intensive solo il 3% dei letti sono occupati da malati Covid (per memoria: negli anni ’70 avevamo 10,7 posti letto ogni 100 abitati, oggi 3,1 e 173 ospedali in meno). Da giugno 2022 i decessi per Covid in Italia si sono stabilizzati attorno alle 40-50 unità al giorno (su oltre 1.900 morti per tutte le cause), in luglio-agosto sono triplicati (per il grande caldo) e non è azzardato pensare che molti decessi per il caldo siano stati classificati “per Covid”. In dicembre sono saliti a 100 al giorno, come spesso avviene in pieno inverno per le malattie respiratorie, in gennaio sono scesi a 80. I media allarmano per via della Cina, ma da noi la Covid declina da tempo e oggi la letalità è nettamente minore di quella del 2020: ben 196 volte inferiore rispetto all’inizio della pandemia.

Il nuovo virus (Covid-22 e non più Covid-19) determina sintomi (molto più lievi) alle alte vie respiratorie, mentre nella prima fase produceva una polmonite interstiziale e oggi determina serie conseguenze solo nei fragili e in anziani con pregresse patologie per cui, credo sia questo il motivo per cui molti rinunciano alla 4^ dose. I vaccini hanno attenuato molto l’effetto patogeno ma non hanno prevenuto l’infezione che è dilagata e ha raggiunto (ufficialmente) 25 milioni di italiani ma che, probabilmente, è estesa a 35 milioni e forse più, come avevano sin dall’inizio indicato gli studi dell’Imperial College (ed altri). L’immunità naturale è una potente difesa contro la re-infezione che colpisce 8,2%. Su Nature è uscito infine uno studio che avrebbe individuato la molecola di un vecchio farmaco (acido ursodesossicolico che trattava una malattia del fegato) che pare sia finalmente davvero efficace. Vedremo.

Anche la mortalità per tutte le cause nel 2022 scende anche se molto poco. Sulla base dei dati Istat (https://www.istat.it/it/archivio/240401) dei primi 10 mesi dell’anno, dovremmo avere infatti nel 2022 meno morti del 2021, nonostante gli oltre 11mila decessi in più per il grande caldo dell’estate scorsa e

nonostante i molti decessi (non Covid) per le mancate cure oncologiche e la prevenzione tumori, se si pensa che durante la pandemia sono saltati il 16% di screening oncologici, il 14,6% di accessi dei malati cronici, il 14,9% di operazioni per asportazione di tumori. Secondo Istat chi rinuncia alle cure è salito dai 3,4 milioni del 2019 ai 5,6 del 2022 (10% della popolazione) e per Ocse siamo il paese che ha ridotto di più le cure per altre patologie durante il Covid.

Gli stessi morti “per Covid” del 2022 sono, probabilmente, molti meno, non solo di quelli del 2020 e del 2021, ma anche di quelli dichiarati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), se è vero, come Report ha dimostrato, che sono stati classificati “per Covid” moltissimi morti nel 2022 avvenuti per sovrainfezioni batteriche dovute al forte assembramento nell’area medica e in terapia intensiva. Decessi che ci sono sempre stati anche negli anni scorsi (in media d’anno 25.322 dal 2015 al 2019 per tutte le infezioni), ma non in quantità così elevate e che nel 2020 risultano ufficialmente un po’ più bassi (25.130).

Se nel 2023 si potesse ritornare alle cure domiciliari, a ridurre le infezioni batteriche in ospedale, potremmo tornare alla mortalità complessiva normale degli anni 2015-19, pur in presenza del Covid che dicono, gli esperti, rimarrà comunque come virus endemico (come l’influenza), salvo le buone notizie che vengono da Nature su un vecchio farmaco che parrebbe efficace. Ma è una speranza poco probabile in quanto la Sanità pubblica italiana è stremata a causa della riduzione di risorse subite negli ultimi 10 anni (-37 miliardi) per cui oggi la spesa pro-capite è sotto la media UE (2.609 euro, media UE 3.159, Gran Bretagna 3.494, Francia 3.764, Germania 4.831).

Ciò spiegherebbe perché non procede la quarta dose (5,76 milioni su una platea di 19 milioni di over 60 e fragili a cui è raccomandata: 30% della platea e 9,7% della popolazione). Alcuni media continuano ad allarmare quando aumentano i contagi in qualche settimana, ma sappiamo che i contagiati non sono automaticamente malati (in quanto molti sono asintomatici), che in inverno è noto che aumentano, e che oggi il Covid ha una letalità 196 volte inferiore a quella del 2020. (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_4-gennaio-2023.pdf)

Ciò spiega perché ogni 100mila malati (non contagiati) solo 70 finiscono in terapia intensiva. Si tratta poi di anziani (età media: 85 anni) con altre gravi patologie.

La trasmissione su Rai 3 di Report ha mostrato uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità che spiegherebbe l’alta mortalità per Covid in Italia. Il motivo sarebbe che una quota (15-19%) dei 137mila deceduti ufficialmente nel biennio 2020-21 “per Covid” in ospedale, si sono infettate con batteri resistenti contro cui non esiste terapia. L’Italia è (in anni normali) il paese che ha la più alta mortalità in Europa per infezioni da batteri resistenti contratte in ospedale, e ciò è dovuto al fatto che in tutto il mondo si stanno sviluppando questi batteri resistenti a causa di un eccesso di consumo di antibiotici (particolarmente alto in Italia). La classificazione dei decessi “per Covid” spiega perché i morti per malattie infettive nel 2020 risultano diminuiti rispetto agli anni passati.

Nel 2020 abbiamo avuto 100.526 morti in eccesso per tutte le cause, rispetto alla media 2015-19, di cui 73 mila “per Covid”. Nel 2021 i decessi in eccesso sono stati 63.415, di cui 64mila per Covid e nei primi 10 mesi del 2022 abbiamo avuto un eccesso di 47mila morti, che sarebbero quasi tutti per Covid (fonte: Istat).

Lo studio ISS è avvenuto su un campione di 157 cartelle cliniche di deceduti per Covid, che avevano contratto infezioni batteriche in ospedale (non curabili) nell’88% dei casi e che sono morti per questa complicazione. Non sarà possibile uno studio dell’ISS più completo perché il Ministro della Salute (Speranza) ha interrotto questa attività per dare priorità alle cure. Secondo alcuni esperti dell’Ist. Superiore di Sanità la quota dei morti “con Covid” rispetto al totale morti per Covid è stata di circa il 15% negli ultimi 3 anni. L’età media dei morti è sempre stata molto alta (85 anni nel 2022), “anziani quasi sempre con co-morbilità che sarebbero morti lo stesso” (dice Rezza dell’ISS). Per il prof. Onder, che coordinava il gruppo sulla mortalità Covid all’ISS, sono un po’ di più (il 19%) i morti con Covid per queste sovrainfezioni da ospedalizzazione, “in linea con la letteratura internazionale”. Ma tra gli esperti c’è chi si spinge a stimarle molto più alte (30-40%). Chi finiva in ospedale (specie nelle terapie intensive dove c’era un forte assembramento) rischiava molto. Il rischio c’è anche in tempi normali in quanto “gli antibiotici in Italia vengono usati troppo e male e questo genera resistenze” (fonte ISS). Ma se così stanno le cose ora possiamo ben dire che i morti per Covid in Italia sono stati sovradimensionati di almeno il 15-20% proprio per i decessi dovuti alle sovrainfezioni batteriche contratte in ospedale per maggiori assembramenti rispetto al passato.

Le ditte farmaceutiche non fanno più ricerca sull’antibiotica resistenza e la prossima crisi sanitaria potrebbe essere dovuta proprio a questi batteri resistenti. Un motivo in più perché l’ospedale sia l’ultima cura, dando priorità alla “trincea delle cure domiciliari” (come la chiama Giorgio Palù, presidente Aifa) che in Italia non si è avuta durante il Covid. Il protocollo ministeriale prevedeva infatti “paracetamolo e vigile attesa”, per cui il medico di famiglia non solo non visitava, ma neppure si poteva accedere al suo ambulatorio se eri positivo/a. Molti malati non hanno così usufruito della “trincea” delle cure domiciliari, efficaci, peraltro, solo se effettuate nei primi 3-5 giorni, ed è cresciuto così in modo abnorme l’accesso all’ospedale, che disponeva di poche terapie, in quanto una volta che il virus Covid-19 si era moltiplicato (nella vigile attesa), rimaneva solo la terapia intensiva, da cui sono usciti vivi solo 2/3. La mancanza di cure domiciliari ha portato così a trascurare ancora oggi quei farmaci che pure sono disponibili da parte dei medici di famiglia (e non solo degli ospedali, com’era all’inizio), ma che vengono prescritti in quantità minime.

La posizione relativa dell’Italia sulla mortalità per Covid si può desumere dai dati OMS per 100mila abitanti associati al Covid per gli anni 2020 e 2021. Nella media del biennio l’Italia ha 136 morti (166 nel 2020, 100 nel 2021), più alta della media UE. Se però togliamo circa 20mila morti per anno per infezioni da batteri contratte in ospedale nel biennio il valore scende a circa 100 decessi per 100mila abitanti, che è nella media UE.

Fonte: Oms, per Italia 2 nostra stima su dati Report e ISS.

La Cina ha decisamente allentato le misure di confinamento sul Covid zero a causa delle enormi proteste di fine novembre di milioni di cittadini costretti da tre anni a vivere e lavorare in condizioni di incredibile ristrettezza. Gli altri Paesi che avevano adottato questa strategia (Australia, Hong Kong, Singapore, New Zealand) l’hanno abbandonata per le proteste di cittadini esasperati per restrizioni sproporzionate alla reale minaccia, ma anche per la minor pericolosità del virus rispetto a 2 anni fa. Lo ha confermato anche Palù in un’intervista al Corriere della Sera: “La sua letalità è ora dello 0,045% rispetto all’1-2% di quando ha esordito nel nostro Paese. Quindi meno letale dell’influenza che questa settimana (3^ di dicembre ndr), assieme ad altre infezioni respiratorie, ha un’incidenza 5 volte superiore al Covid-19… Non è più una pandemia e non è neppure un’endemia…Smettiamo di utilizzare, da un punto di vista virologico e semantico, questo termine. Significa elevare una malattia infettiva ad emblema di urgenza sociale costante a dispetto di altre patologie più impattanti”. Come abbiamo detto l’ultimo bollettino di sorveglianza ISS del 14 dicembre conferma che il tasso di letalità grezzo è crollato di 196 volte, “diminuendo dal 19,6% di inizio della pandemia allo 0,1% di ottobre 2022”. Ovviamente ciò è anche dovuto al fatto che a febbraio 2020 si facevano solo 3mila tamponi in un mese (per memoria: 180mila in settembre 2022; 963mila in gennaio 2022), essendosi trovato allora del tutto impreparato il nostro paese. I vaccinati over 5 anni sono 50 milioni, chi ha concluso il ciclo primario sono 84,4%, 43 milioni con 3^ dose (68,2%) e 5,76 milioni con la 4^ (9,7%).

L’idea della Cina di combattere un virus con un confinamento senza fine non tiene conto dell’abc dell’epidemiologia e di molti studi. Per esempio la Carelia, una regione della Finlandia che fu annessa all’URSS dopo la seconda guerra mondiale, chiese nel 1997 alla Finlandia, in virtù dei suoi avanzati studi sulle allergie, di fare una comparazione tra i due paesi: la Finlandia con livelli elevati di salute pubblica, alto reddito, ottime condizioni di vita e la Carelia paese povero dove i bambini crescevano spesso denutriti, in ambienti freddi, con alimentazione e acqua di minor qualità, etc. Eppure i bambini della Carelia risultavano più sani. “E’ come quando le nostre nonne ci facevano prendere il burro e il pane della merenda che cadeva a terra, ripulito con un soffio” (scrive Susanna Tamaro nel bel libro Tornare Umani, ed. Solferino, pag.280, euro 17). “Il nostro corpo è una macchina da guerra formidabile ma va sottoposta ad esercitazioni altrimenti rammolisce”. Ciò spiegherebbe il successo della strategia svedese che ha puntato ad una immunità naturale nel 2020 (quando non c’erano i vaccini) e ad un contagio graduale per la maggioranza, proteggendo chi non fosse fragile o anziano con gravi patologie. (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/demo_mexrt/default/table?lang=en).

Non sottovalutiamo l’aggressione alla Natura e agli animali dell’uomo che determina lo sviluppo dei virus, ma non dobbiamo neppure trascurare l’insegnamento del dott. Pasteur che sul letto di morte esclamò “I microbi non sono niente, il terreno è tutto”, intendendo non solo le condizioni fisiche (alimentazione, stile di vita) ma anche come sta l’anima e lo spirito (sentimenti, relazioni, pensare, creare, amare). Ciò determina due vie: 1. Nella prima ci si difende con farmaci e vaccini (teoria dei germi), nella seconda (teoria del terreno), si cambia radicalmente il sistema di vita (e di lavoro) in cui viviamo. La prima è semplice come prendere una pillola, la seconda molto più impegnativa. Si possono usare anche entrambe e, in tal caso, i farmaci/vaccini dovrebbero ridursi.

Il tempo che passiamo all’esterno si è molto ridotto e mi ha fatto un certo effetto scoprire che la nostra temperatura corporea è diminuita di 0,7 gradi (mentre quella della Terra cresce): significativi di una tendenza errata in entrambi i casi. E’ casuale che i morti siano stati di più nelle aree urbanizzate, nella pianura padana, nei paesi ricchi, in chi ha più obesi, rispetto all’Africa?

Non si può vivere “sani in un mondo malato” ha detto Papa Francesco. L’enfasi oggi è su farmaci e vaccini, ma dobbiamo anche “pulire la vasca”, cambiando il nostro modo di consumare e di produrre, ritornando ad un equilibrio tra Uomo e Natura, rallentando fino ad eliminare i processi che inquinano senza per questo rinunciare ad uno vero sviluppo che abbia al centro la qualità della vita che ha tutto da guadagnare da una revisione del nostro stile di vita, dove ci sia più eguaglianza, meno ore stressanti di lavoro, più aiuto ai deboli, più comunità, servizi pubblici per tutti (scuola, sanità, pensione), dove tutti pagano le tasse, le filiere sono più corte (de-globalizzazione), non c’è sfruttamento, più libertà e relazioni.