Una condanna alla politica di sfruttamento:

illegittimi gli accordi commerciali tra UE e Marocco per i prodotti di origine saharawi

illegittimi gli accordi commerciali tra UE e Marocco per i prodotti di origine saharawi. Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sentenziato per l’illegittimità degli accordi commerciali tra UE e Marocco per i prodotti di origine Laha sentenziato per l’illegittimità degli accordi commerciali tra UE e Marocco per i prodotti di origine saharawi È una condanna alla politica di sfruttamento dei mari del Sahara Occidentale con la libertà di pesca che le società europee avevano conquistato con quegli accordi. Lo stesso per lo sfruttamento dei giacimenti di fosfati del Sahara Occidentale esportati come concimi per l’agricoltura europea. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, infatti, sostiene che gli accordi con il Marocco hanno violato i diritti del popolo saharawi non tenendo conto del loro principio di autodeterminazione. Questa è una sentenza definitiva. Già nel 2021, era stata emessa una sentenza di primo grado dello stesso tenore, alla quale la Ue ha fatto ricorso. La sentenza riconosce il Fronte Polisario , rappresentante del movimento indipendentista saharawi, come persona giuridica legittimata a contestare gli accordi commerciali sulla pesca e sull’agricoltura, poiché queste attività commerciali si svolgono nel territorio del Sahara Occidentale occupato dal Marocco. , come persona giuridica legittimata a contestare gli accordi commerciali sulla pesca e sull’agricoltura, poiché queste attività commerciali si svolgono nel territorio del Sahara Occidentale occupato dal Marocco. In copertina: Smara, campo profughi saharawi, Algeria – ph. Franco Ferioli

