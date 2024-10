Home

IL QUOTIDIANO

Chi ha vinto?

Chi ha vinto? Israele vuol convincere il mondo che sta per auto compiere un doppio miracolo: riuscire a vincere perdendo.

Chi in ogni parte libera del mondo interpreta l’Ebraismo sentendosi forte della propria storia e non delle proprie armi, nei confronti di quell’Israele lì, sionista, razzista, militarista, fanatico, di estrema destra, prova un sentimento misto di pietà e vergogna, rimorso e condanna. Come sempre l’aveva vista giusta e lunga Naji al Ali in una delle sue tante magistrali e profetiche vignette.

Ferrara film corto festival Iscrivi il tuo film su ferrarafilmcorto.it dal 23 al 26 ottobre 2024

Quattro giorni di eventi internazionali dedicati al cinema indipendente, alle opere prime, all’innovazione e ai corti a tematica ambientale.

Ai lettori di Ferraraitalia va subito detto che mi chiamo, mi chiamano e rispondo in vari modi selezionabili o interscambiabili a piacimento o per necessità: Franco Ferioli Mirandola. In virtù ad una vecchia pratica anagrafica in uso negli anni Sessanta, ho altri due nomi in più e in forza ad una usanza della mia terra ho in più anche un nomignolo e un soprannome. Ma tranquilli: anche in questi casi sono sempre io con qualche io in più: Enk Frenki Franco Paolo Duilio Ferioli Mirandola. Ecco fatto, mi sono presentato. Ciao a tutti, questo sono io, quindi quanti io ci sono in me? tanti quanti i mondi dell’autore che trova spazio in questo spazio? Se nelle ultime tre righe dovessi descrivere come mi sento a essere quello che sono quando vivo, viaggio, scrivo o leggo…direi così, sempre senza smettere di esagerare: “Io sono questo eterno assente da sé stesso che procede sempre accanto al suo proprio cammino…e che reclama il diritto all’orgogliosa esaltazione di sé stesso”.