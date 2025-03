Ucraina, il tempo della forza

Sembra proprio che ci sia toccato di vivere, ahinoi, in un tempo basato sulla menzogna, sulla forza e sull’interesse.

Abbiamo visto la scena in mondo visione dello scontro del presidente Usa, Donald Trump, che insieme al suo vice, JD Vance, venerdì 28 febbraio scorso nello studio ovale della Casa Bianca a Washington, hanno umiliato il presidente ucraino Volodymir Zelenskyj.

Una cosa mai vista, un tranello, un agguato, una trappola tesa in piena regola a tiro di telecamere e microfoni.

Sono solo alcune definizioni usate per definire quell’incontro completamente deragliato dai binari della diplomazia.

Si è detto che Trump, con i suoi modi rozzi da cowboy, che pare uscito da una stalla e perennemente con il broncio, avrebbe solo tolto il velo di ipocrisia a una politica che non è mai stato uno sport per signorine.

Forse, però, c’è molto altro in quello che stiamo vedendo da quando egli è diventato il presidente numero 47 degli Stati Uniti.

C’è, per esempio, un ricorso sistematico alla menzogna fino all’iperbolica cifra che gli Usa avrebbero sborsato fra aiuti e armi per sostenere l’Ucraina in questi tre anni di guerra, quando anche i più distratti sanno che la somma reale è inferiore a quella sostenuta dagli europei, Gran Bretagna compresa.

Falsità ripetute milioni di volte sui social ci trasportano nel mondo della post-verità, come si dice con espressione elegante.

Dunque, benvenuti nel mondo delle falsità, verrebbe da dire, senza contare che questo potrebbe essere solo un assaggio in attesa che l’intelligenza artificiale faccia il suo corso.

C’è, poi, il tema dell’interesse.

Sulla trattativa statunitense cucinata per chiudere la partita con Mosca, passa in secondo piano costruire una pace sicura, durevole e giusta. Quel che conta, da un lato, è il banchetto delle terre rare ucraine e presentare il conto della spesa, anche se è assai poco elegante.

Dall’altro lato, c’è da assicurare all’impero a stelle e strisce una fornitura sicura di materie prime, nella sfida strategica globale che si gioca sulla scacchiera della Tavola di Mendeleev.

Il fatto che nel conflitto iniziato nel febbraio di tre anni fa ci sia chiaramente un aggressore e un aggredito, non ha importanza.

Conta poco anche il Memorandum di Budapest, come ricorda Francesca Mannocchi a Propaganda Live, siglato il 5 dicembre 1994 con Russia, Regno Unito e Usa, col quale l’Ucraina si impegnava a smantellare il suo arsenale nucleare (il terzo al mondo) in cambio di sicurezza, indipendenza e integrità territoriale, perché ciò che conta adesso sono gli affari.

E se questo deve implicare una sbalorditiva riammissione di Vladimir Putin sulla scena internazionale, responsabile dell’invasione ucraina per inseguire il suo disegno imperiale di Novorossiya, includendo Russia Bianca (Bielorussia) e Kiev (che sta a Mosca -Terza Roma come Gerusalemme sta alla Città Eterna), qualcuno se ne farà una ragione.

Gli affari sono affari e Trump è stato rieletto alla Casa Bianca per fare quelli degli Usa: la nuova età dell’oro, appunto.

Infine, c’è il tema della forza. Dice bene Nadia Urbinati (Il Domani, 4 marzo) che, secondo la logica del “palazzinaro di New York”, “non ci si mette in guerra con uno più forte. La colpa è dei deboli che si mettono in testa di resistere ai forti e causano la guerra”.

A Otto e mezzo da Lilli Gruber (3 marzo), è stato detto che al fondo di questa logica glaciale c’è una partita imperiale a tre: Usa, Cina e Russia. Il resto sono dettagli.

I tre colossi della Terra hanno paura a sfidarsi in campo aperto e porterebbero avanti la loro cinica mano di poker in un pericoloso equilibrio fatto di sfere d’influenza, come le ha richiamate alla memoria Sergio Mattarella nel suo discorso-monito a Marsiglia il 5 febbraio scorso.

In particolare, secondo il punto di vista di Trump ci sarebbe il tentativo di rilanciare un rapporto con Mosca per allontanarla dalla Cina. Strategia simile, ma di segno opposto, a quella messa in atto dagli Usa quando cercarono di allontanare Pechino dall’allora Unione sovietica.

Il dunque della questione ucraina è quasi una cartina tornasole.

La strategia di armarla nella convinzione di vincere la guerra e fiaccare la Russia pare tramontata e di fronte a un probabile disimpegno americano la strada si infila in un vicolo cieco.

Ha senso poi continuare il massacro, magari con il solo aiuto europeo, quando lo stesso presidente Zelenskyj sta ammettendo che non ci sarà vittoria?

L’Europa, appunto.

Come ha detto Lucio Caracciolo dalla Gruber, potrebbe essere il quarto giocatore al tavolo mondiale, l’unico rimasto a calare le carte delle libertà, dei diritti, della giustizia e della democrazia, per un equilibrio diverso dalla deriva.

Ma troppo tempo è stato perso, troppe le divisioni, e l’Ue dimostra di non avere la consapevolezza, la statura (vedi il governo dell’immigrazione), né la forza di reggere da sola il compito di dimostrare la ragione dell’aggredito (il debole) e il torto dell’aggressore (prepotente).

Altrimenti questo diventa, agli occhi del mondo intero, un pesante ed ennesimo precedente.

Se, per esempio, si materializzasse nello scenario ucraino il disimpegno americano, diventerebbe a forte rischio la sola copertura satellitare che l’Europa, indietro di 10 anni, non è in grado di sostituire. Con tutte le conseguenze del caso.

È come un brusco risveglio quello in un mondo nel quale anche la terra della nuova frontiera americana, in una sorta di torsione autoritaria, si affida consensualmente ai pilastri della menzogna, della forza e degli affari.

Un ordine-disordine che si regge su questi presupposti non è per niente chiaro a quali equilibri possa condurre, ma questa, a quanto pare, è la spiacevole realtà.

È il poco che questo tempo a corto di speranza sembra offrire, come se ci stesse presentando il conto dei troppi errori commessi da tanti nel passato.

Un’ultima cosa si può aggiungere.

Davanti alla scena dei ministri del governo Usa in preghiera attorno al loro presidente, si contrappone l’immagine di un pontefice sempre più senza respiro in una stanza di ospedale nel lanciare i suoi appelli alla pace, tutti inascoltati.

Forse l’urgenza di questo tempo che spaventa richiederebbe che le grandi religioni monoteiste del ceppo semita (Cristianesimo, Ebraismo e Islam) si prendessero per mano e, condividendo il secondo comandamento biblico in un sussulto ecumenico, intimassero alla politica, qualunque essa sia: “non nominare il nome di Dio invano”.

Per leggere gli articoli di Francesco Lavezzi su Periscopio clicca sul nome dell’autore