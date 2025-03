Home

Questi fantasmi! Di padre in figlio

Questi fantasmi! Di padre in figlio Alessandro Gassman prende il testimone dal padre Vittorio che si era cimentato con Questi Fantasmi! nel 1967, firmandone la regia di un bell’adattamento per Rai Uno, oggi visibile su Rai Play. Un classico da rivedere, senza esitazione. La divertente e, a tratti, amara commedia di Eduardo de Filippo è girata interamente a Napoli e vede Massimiliano Gallo nel ruolo di Pasquale Lojacono e Anna Foglietta in quello della moglie Maria. Lojacono è un vinto, un uomo che vive di espedienti, che, nel tentativo di salvare le sue finanze e il suo matrimonio, si trasferisce in una casa lussuosa che gli viene affidata gratuitamente perché si pensa infestata dai fantasmi. In cambio di quella sua magnifica presenza, dovrà sfatare la credenza popolare secondo cui tanti spiritelli irrequieti passeggerebbero per quelle eleganti stanze. Mentre dalla finestra dell’appartamento di fronte, il professor Santanna, che si intravvede solo di spalle, osserva tutti questi strani avvenimenti. Quasi un grillo parlante. Pasquale è un uomo ambiguo ma è anche un puro, che crede ai fantasmi e alle persone. Fa forse finta di non vedere, o forse ha solo paura di guardare in faccia la dura realtà. Maria, dal canto suo, tradisce il marito con quello che Pasquale scambia – o vuole scambiare – per un ricco fantasma benefattore. Rispetto alla Maria originale del 1946, donna docile, sopraffatta e manovrata, quella di oggi è invece volitiva, sensuale, sicura, padrona delle situazioni e pertanto vincente. Pur con le sue tante fragilità. Massimiliano Gallo, diretto da Alessandro Gassmann, in “Questi fantasmi!”, foto ufficio stampa La commedia mette in scena un gioco delle parti che fa riflettere. Una relazione fra i due coniugi fatta di cose non dette e di tradimenti. Di debolezze e di timori. Di dubbi e rimorsi. Allo spettatore resta però sempre il dubbio su quello strano scambio … Perché, come dirà Pasquale, “I fantasmi non esistono, li abbiamo creati noi, siamo noi i fantasmi…”. E perché bisogna dimenticare di avere paura. Sempre. Questi fantasmi! di Alessandro Gassman, con Massimiliano Gallo, Anna Foglietta, Alessio Lapice, Maurizio Casagrande, Gea Martire, Viviana Cangiano, Tony Laudadio, Lello Serao, Italia, 2024, 102 mn Foto ufficio stampa Rai Per leggere gli articoli di Simonetta Sandri su Periscopio clicca sul nome dell’autore Anna Foglietta in una scena di “Questi fantasmi!”, foto ufficio stampa

E’ nata a Ferrara e, dopo gli ultimi anni passati a Mosca, attualmente vive e lavora a Roma. Giornalista pubblicista dal 2016, ha conseguito il Master di Giornalismo presso l’Ecole Supérieure de Journalisme de Paris, frequentato il corso di giornalismo cinematografico della Scuola di Cinema Immagina di Firenze, curato da Giovanni Bogani, e il corso di sceneggiatura cinematografica della Scuola Holden di Torino, curato da Sara Benedetti. Ha collaborato con le riviste “BioEcoGeo”, “Mag O” della Scuola di Scrittura Omero di Roma, “Mosca Oggi” e con i siti eniday.com/eni.com; ha tradotto dal francese, per Curcio Editore, La “Bella e la Bestia”, nella versione originaria di Gabrielle-Suzanne de Villeneuve. Appassionata di cinema e letteratura per l’infanzia, collabora anche con “Meer”. Ha fatto parte della giuria professionale e popolare di vari festival italiani di cortometraggi (Sedicicorto International Film Festival, Ferrara Film Corto Festival, Roma Film Corto Festival). Coltiva la passione per la fotografia, scoperta durante i numerosi viaggi. Da Algeria, Mali, Libia, Belgio, Francia e Russia, dove ha lavorato e vissuto, ha tratto ispirazione, così come oggi da Roma.