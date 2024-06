Passa come un treno

vecchia littorina

Di fumo che sbuffa

Ma

L’oro che sparge

Acceca

Non c’è niente

Di più bello

Del grano tagliato

I bianchi guardiani

Del vento

Seguono le piste

Delle messi cadute

E noi

Non siamo fachiri

Sdraiati sulla

Crespa steppaglia

Il passato mormora

Nelle canzoni

D’antica memoria

La festa

L’allegria

Ci tengono

Stretti

In una dolce tenaglia