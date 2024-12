Che terra mobile

La zattera

Della steppa

Solca

Nel tramestio

Delle luci

I canditi

Bagnati nella saba

Di vicende lontane

Sui grandi

Piatti

Volano i miei

Ragazzi

Loro avranno

Pietre preziose

Parole

E il mio sorriso

«La sapa, ch’altro non è se non un sciroppo d’uva, può servire in cucina a diversi usi poiché ha un gusto speciale che si addice in alcuni piatti. È poi sempre gradita ai bambini che nell’inverno, con essa e colla neve di fresco caduta, possono improvvisar dei sorbetti.»