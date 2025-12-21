Lettera a Babbo Natale da Cittadini del Mondo

Caro Babbo Natale

ho deciso di scriverti questa lettera per raccontarti la bella storia di Cittadini del Mondo, un’associazione che da più di trent’anni fornisce sostegno ed aiuto a più generazioni di cittadini che, giunti nel nostro Paese da terre lontane, hanno trovato nella nostra città un porto sicuro dove sentirsi accolti.

Ogni giorno, nella sua piccola sede, si alterna l’operato di meravigliosi insegnanti che, volontariamente, svolgono la loro attività all’interno di una pluriclasse multietnica, fornendo a ciascun utente il dono della “parola”.

L’insegnamento della lingua italiana diviene così la chiave per la loro emancipazione, uguaglianza e dignità.

“I CARE” è la scritta che campeggiava sul muro della piccola aula della Scuola di Barbiana di Don Lorenzo Milani. Era l’invito universale a reagire alle ingiustizie ed a considerare l’istruzione e la cultura come strumento di emancipazione.

Anche nella scuola di “Cittadini del mondo” ci sono ragazze e ragazzi che non hanno avuto le stesse opportunità di molti loro coetanei, ma che meritano sicuramente le stesse occasioni.

La scuola di italiano di “Cittadini del Mondo” è aperta a tutti, senza preclusioni, ed ogni giorno si insegnano nuove parole ed idiomi differenti, confrontandosi in uno scambio continuo ed arricchente per tutti. E’ in questo contesto che si concretizza la vera interazione tra culture differenti, nessuno deve rinunciare al proprio “bagaglio” culturale, si accettano e si comprendono le naturali diversità. Si tratta sicuramente di un processo complesso e faticoso ma che è il fondamento delle relazioni umane in un processo naturale di apprendimento e crescita.

spero vorrai leggere la mia lettera con attenzione, ma soprattutto mi auguro che riuscirai a trovare una persona gentile e generosa, un’anima bella (perché sono convinta che ancora ne esistano) disposta a mettere in pratica quell’ “I CARE” ed a mettere a disposizione dell’Associazione una sede centrale, con spazi adeguati a tutte le attività e che possa ospitare tutte le persone desiderose di apprendere, comunicare e sentirsi finalmente a casa senza dover escludere nessuno.

Una cittadina del mondo