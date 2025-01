Josè Mujica, Il miglior discorso del mondo

Il discorso che vorremmo ascoltare da ogni politico. Il Presidente dell’Uruguay Josè “Pepe” Mujica tocca i cuori con la sua semplice, inoppugnabile, coraggiosa verità. E’ l’uomo che governa il mercato o il mercato che governa l’uomo? Un discorso che passerà alla storia. Josè Mujica, noto come “il presidente più povero del mondo”, ha attualmente 77 anni, vive nella sua casa modesta, devolve il 90% del suo stipendio in beneficenza. E’ stato in carcere 14 anni come oppositore del regime.

(Pubblicato in data 12 dicembre 2012)

… Tuttavia permetteteci di fare alcune domande ad alta voce

Si è parlato tutto il pomeriggio di sviluppo sostenibile, di togliere le immense masse dalla povertà Che cosa ci frulla per la testa?

Il modello di sviluppo e di consumo è quello attuale delle società ricche?

Di nuovo mi sono chiesto che succederebbe a questo pianeta se gli indiani avessero la stessa proporzione di macchine per famiglia che hanno i tedeschi?

Quanto ossigeno ci resterebbe per poter respirare?

Più chiaramente, il mondo oggi ha gli elementi, materiali sufficienti da rendere possibile che 7 mila, 8 mila milioni di persone possano avere lo stesso livello di consumo e di spreco che hanno le più opulente società occidentali?

Sarà possibile? O dovremo fare un giorno o l’altro un altro tipo di discussione?

Perché abbiamo creato una civiltà, quella in cui siamo, figlia del mercato, figlia della concorrenza che ha separato un progressivo materiale portentoso ed esplosivo, ma ciò che era l’economia di mercato ha creato società di mercato e ci ha portato questa globalizzazione, che significa guardare tutto il pianeta e stiamo governando la globalizzazione o la globalizzazione governa noi?

E’ possibile parlare di solidarietà e di essere tutti uniti in un’economia basata sulla concorrenza spietata?

Fin dove arriva la nostra fratellanza?

E non dico questo per negare l’importanza di questo evento. No, tutto il contrario.

La sfida che abbiamo davanti a noi è di una magnitudine di carattere colossale e la grande crisi non è ecologica, ma è politica.

L’essere umano non governa oggi.

La forza che ha scatenato sono le forze che ha scatenato a governare l’essere umano e la vita.

Perché non veniamo sulla terra per svilupparci in termini generali.

Veniamo sulla terra per cercare di essere felici.

Perché la vita è breve e ci sfugge. E nessun bene vale quanto la vita, è elementare.

Ma se la vita mi va’ via in puro lavoro per consumare un plus, e la società di consumo è il motore, perché in definitiva se si paralizza il consumo o se si ferma, si ferma l’economia, e se si ferma l’economia è il fantasma dello stallo per ognuno di noi.

Ma quell’iperconsumo a sua volta è ciò che sta aggredendo il pianeta.

E devono generare quell’iperconsumo cose poco durevoli.

E una pila elettrica non può durare più di mille ore accesa.

Ma ci sono pile elettriche che possono durare 100 mila, 200 mila ore, ma non possono essere prodotte perché il problema è il mercato, perché dobbiamo lavorare, e dobbiamo avere una civiltà usa e getta, e siamo in un circolo vizioso.

Questi sono problemi di carattere politico, e ci stanno dicendo che bisogna iniziare a lottare per un’altra cultura.

Non si tratta di proporre di tornare all’età della pietra.

Ne’ di avere un monumento all’arretratezza, che non possiamo continuare ad essere governati all’infinito dal mercato, ma dobbiamo governare il mercato. Perciò dico che il problema è di carattere politico.

Nel mio umile modo di pensare, perché gli antichi pensatori definivano, Epicuro, Seneca, gli aymara (gruppo etnico delle Ande): il povero non è chi ha poco, bensì colui che ha bisogno di infinitamente molto e desidera, desidera e desidera sempre di più.

E’ una chiave di carattere culturale.

Quindi. Mi compiaccio dello sforzo e degli accordi che verranno presi e li accompagnerò come governante, perché so che alcune delle cose che sto dicendo danno fastidio.

Ma dobbiamo renderci conto che le crisi dell’acqua, che la crisi dell’aggressione all’ambiente non è una causa.

La causa è il modello di civiltà che abbiamo instaurato.

E ciò che dobbiamo rivedere è il nostro modo di vivere. Perché?

Provengo da un piccolo paese ben dotato di risorse naturali per vnicere.

Nel mio paese ci sono tre milioni di abitanti, un po’ più di 3.200.000, ma ci sono 13 milioni di vacche delle migliori del mondo, e circa 8 o 10 milioni di pecore stupende.

Il mio paese è esportatore di cibo, di latticini, di carne. E’ una quasi pianura. Quasi il 90% del territorio è sfruttabile.

I miei compagni lavoratori hanno lottato molto per le 8 ore lavorative, ed ora stanno ottenendo le 6 ore. Ma chi ottiene 6 ore si cerca due lavori. Pertanto lavora più di prima.

Perché? Perché deve pagare una quantità di rate, la motoretta che ha comprato, la macchina che ha comprato, rate su rate da pagare e quando si ferma a pensare è un vecchio reumatico come me e gli è sfumata la vita davanti.

E ci si fa questa domanda: questo è il destino della vita umana? Queste sono cose molto elementari.

Lo sviluppo non può andare contro la felicità.

Deve essere a favore della felicità umana e dell’amore, al di sopra della terra, delle relazioni umane, della cura dei figli, di avere amici, di avere il minimo indispensabile.

Proprio perché si tratta del tesoro più prezioso che si ha.

Quando difendiamo l’ambiente, il primo elemento dell’ambiente si chiama la felicità umana. Grazie.

In copertina: José Mujica (immagine da Flickr.com)