IL CineTrumPanettone

Dopo la lista di parole vietate, bandite dai siti e dai documenti ufficiali della Pubblica Amministrazione e delle Università americane, Donald Trump è già al lavoro, assieme al fido Elon Musk, per epurare anche il mondo del Cinema. Ecco in anteprima la lista dei ritocchi previsti per le pellicole sin qui esaminate.

Il film Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975), poiché contiene nel titolo italiano un’innominabile parte del corpo, nella nostra penisola sarà ribattezzato: Qualcuno volò sul nido del cucù, e ambientato in Svizzera.

Il titolo del film Biancaneve e i sette nani (1937), contenente un esplicito riferimento alla cocaina, sarà modificato in Biancaneve e le sette nari, rafforzandone poi il contenuto con la proiezione aggiuntiva, dopo i titoli di coda, del documentario di Elon Musk: Ketamina is my Gasoline.

Il film di Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli (1960), considerato l’argomento tabù dell’emigrazione, sarà interamente rigirato in un hotel a Las Vegas, con un plot più moderno ed il nuovo titolo di: Rocco e le sue sorelle, interpretato dall’omonimo pornoattore italiano.

Il film di Nanni Loy: Vado, sistemo l’America e torno (1974), poiché considerato lesivo dell’immagine del paese, sarà rigirato negli Emirati Arabi, senza partecipazione europea, dallo stesso Donald Trump, con il titolo di: Vado, sistemo l’Ucraina e torno (con qualche migliaia di tonnellate in terre rare).

Tutti i Cartoons di Paperino (Donald Duck), vista la pericolosa assonanza con il nuovo presidente – nonché l’ambigua presenza dei tre nipotini, di padre e madre ignoti – saranno sostituiti dai filmini amatoriali in Super8 di Elon Musk, che mostrano le peripezie da bambini, dei suoi due figli segreti: C1-P8 e D-3BO. A questo proposito, l’intera saga, che li vede coinvolti da adulti, cambierà nome, da Star Wars a SpaceX, ed avrà un finale diverso: le astronavi dell’Impero esploderanno tutte in volo nei cieli del Texas.

Il film Easy Rider (1969), manifesto della propaganda pacifista e sovversiva degli anni Sessanta, verrà proiettato ripetendo in un Loop continuo, della durata di 8 ore, soltanto il finale, rigirato per l’occasione in modo quasi fedele all’originale, con un membro dei Proud Boys che ammazza a fucilate i due Bikers dal suo Pick Up, rigorosamente americano (su quelli esteri, si sa, ci sono oramai troppi dazi di reazione).

Infine, anche la scena finale di Avengers: Endgame (2019), verrà riscritta. Il guanto con le gemme dell’infinito, sarà sottratto a Thanos da un nuovo supereroe: Iron Trumpet – grazie ad uno dei suoi discorsi da trombone a tiro sfiatato – che poi, schioccando le dita e pronumciando le parole: “America First”, farà riapparire soltanto i veri Americani. Si ritroverà così, suo malgrado, circondato da migliaia e migliaia di Pellirossa inca…ti e farà la fine del generale Custer a Little Big Horn, indomabile scalpo compreso.

That’s All Folks!