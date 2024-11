È necessario ritornare ad un’alimentazione sana che eliminando la necessità degli allevamenti intensivi, consenta una vita dignitosa agli animali, elimini l’impatto inquinante degli allevamenti su aria, terra e acqua e l’uso spropositato che richiedono di risorse idriche restituendo anche salute agli ecosistemi e agli esseri umani.

Gli allevamenti intensivi infatti sono una delle cause principali della perdita di biodiversità e di danni alla nostra salute sia per gli inquinanti ambientali che producono che per il rischio di malattie trasmissibili dall’animale all’uomo e di spillover. Concorrono allo sviluppo di antimicrobico resistenza, principalmente ambientale, contro la quale non esistono difese.

Il 23 novembre tutto questo verrà illustrato chiaramente da esperti del settore ma c’è di più.

Con loro cercheremo di capire anche gli impatti degli allevamenti intensivi sui popoli del mondo, in modo particolare quelli più poveri, che più di noi pagano il prezzo della nostra alimentazione anche in termini di migrazioni, per addentrarci poi nel labirinto delle politiche nazionali ed europee con un particolare focus su quelle dell’Emilia-Romagna e arrivare a conoscere alcune delle iniziative in corso per contrastarle.

Il convegno organizzato da RECA è pensato per fornire ai cittadini una cassetta degli attrezzi ricca di argomenti, dati e fatti utile a contrastare il messaggio, travestito da informazione, a sostegno dell’esistenza degli allevamenti intensivi diffuso dalle potenti lobby del settore.

Sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di RECA, vi invitiamo a seguirlo, commentare e cogliere l’occasione per porre porre domande direttamente ai relatori, ma per chi non potesse sarà pubblicato successivamente sul nostro canale YouTube per una visione successiva.

PROGRAMMA:

𝗜𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲:

𝙇𝙪𝙘𝙖 𝙈𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙚𝙡𝙡𝙞 – Giornalista

𝗠𝗼𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲:

𝘼𝙣𝙩𝙤𝙣𝙞𝙤 𝙇𝙖𝙪𝙧𝙞𝙤𝙡𝙖 – Medico veterinario



𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙀𝙡𝙚𝙣𝙖 𝘾𝙖𝙛𝙖𝙜𝙣𝙖 – Biologa nutrizionista ISDE 𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗮 𝗲𝗱 𝗲𝗰𝗼𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲



𝙂𝙞𝙪𝙡𝙞𝙖𝙣𝙤 𝙍𝙖𝙣𝙘𝙞𝙡𝙞𝙤 – Ricercatore Politecnico di Milano, Dipartimento di Energia, tra gli autori di "La dieta amica del clima 𝗟'𝗶𝗺𝗽𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗶𝗯𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗰𝗹𝗶𝗺𝗮: 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗲̀ 𝗰𝗼𝘀𝗶̀ 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲, 𝗰𝗼𝘀𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗹𝗶𝗲𝗿𝗮



𝘼𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖 𝘽𝙧𝙚𝙜𝙤𝙡𝙞 – Agronomo 𝗜𝗻𝗾𝘂𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗮 𝗮𝗴𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗮



𝙀𝙫𝙖 𝙍𝙞𝙜𝙤𝙣𝙖𝙩 – Già veterinario pubblico, componente commissione scientifica ISDE e RECA 𝗜𝗻𝗾𝘂𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗶



𝙀𝙫𝙖 𝙍𝙞𝙜𝙤𝙣𝙖𝙩 – Già veterinario pubblico, componente commissione scientifica ISDE e RECA 𝗥𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶



𝘼𝙣𝙣𝙖𝙢𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙋𝙞𝙨𝙖𝙥𝙞𝙖 – Direttrice di Compassion in World Farming Italia 𝗕𝗲𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲: 𝗲𝘁𝗶𝗰𝗮, 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲



𝘼𝙣𝙙𝙧𝙚𝙖 𝘽𝙧𝙚𝙜𝙤𝙡𝙞 – Agronomo 𝗙𝗼𝗰𝘂𝘀 𝗘𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮-𝗥𝗼𝗺𝗮𝗴𝗻𝗮



𝘾𝙖𝙩𝙚𝙧𝙞𝙣𝙖 𝘽𝙖𝙩𝙚𝙡𝙡𝙤 – Vice-Presidente AIDA (Associazione Italiana di Agroecologia), Board Member Agroecology Europe, ex Team Leader del gruppo di Agroecologia e Gestione degli Ecosistemi della FAO 𝗣𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼: 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗮𝗹𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲



𝘿𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙎𝙘𝙖𝙧𝙘𝙞𝙜𝙡𝙞𝙖 – Avvocata esperta di diritto e legislazione di ambito veterinario ed ambientale. Iscritta a ISDE Modena, con cui collabora sulle questioni legali e giuridiche 𝗗𝗼𝘃𝗲 𝘃𝗮 𝗹'𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮?



𝙎𝙞𝙢𝙤𝙣𝙖 𝙎𝙖𝙫𝙞𝙣𝙞 – Campaigner allevamenti intensivi di Greenpeace Italia 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝘀𝘂𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗶 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮