Don Marziale, che predica bene e razzola male. Proprio come Hera

Sappiamo che Hera Spa è un colosso privato che fa buoni utili per i suoi azionisti privati e, come le altre multiutilities italiane (A2A e Ires eccetera), ogni giorno guadagna nuovi utenti e nuovi profitti, mangiandosi nuovi territori serviti da piccole aziende.

Ad oggi Hera conta 2 milioni di clienti per la fornitura del gas naturale con un totale di circa 9,9 miliardi di metri cubi venduti e circa 1,3 milioni di clienti per la fornitura di energia elettrica per un totale di circa 12,8 TWh venduti. Non ho trovato il numero di clienti Hera per la fornitura di acqua ma solo il settore acqua di Hera fattura circa 10 miliardi e 400 milioni di Euro.

Hera non mi piace, non mi piace che un’azienda privata faccia profitti sui beni comuni: l’acqua, la luce, il riscaldamento, la raccolta rifiuti urbani. Spero molto che Hera, invece di ingrossarsi, a poco a poco perda i pezzi. Magari cominciando da Ferrara,

Ma qui, per una volta, non voglio fare un discorso politico. E nemmeno voglio lamentarmi per le bollette esose, i tempi di attesa, i disservizi.

Quello che vorrei è che Mamma Hera non mi scrivesse più.

Ecco quello che il Gruppo Hera ha postato sulla mail (quella su cui ricevo le bollette) due giorni fa. A me e anche a voi, a tutti gli utenti di Hera come fornitore d’acqua potabile. Confesso, questo catalogo di buoni consigli mi ha fatto infuriare. Già dal titolo: “L’acqua è un bene prezioso: cosa fare per non sprecarla”.

E Mamma Hera continua:

Gentile Francesco,

come sappiamo, l’acqua è un bene prezioso e per preservarla occorre l’impegno di tutti.

Come Gruppo Hera, vorremmo darti strumenti in più per essere sempre consapevoli null’utilizzo di questa risorsa:

da un lato, raccontarti le azioni che abbiamo messo in campo,

dall’altro aiutarti a capire come e quanto puoi risparmiare con alcuni semplici accorgimenti.

Ogni anno ci occupiamo di rinnovare tratti di rete acquedottistica datati e/o usurati, sostituendo le tubature presenti con nuove condotte per prevenire possibili rotture e perdite. Nel 2022, abbiamo sostituito 161 Km di tubature nei territori in cui operiamo.

Le tubature gestite dal Gruppo Hera sono un colabrodo, disperdono dal 38 al 40% dell’acqua fornita dall’acquedotto. Rinnovare la rete? Con grande calma, i lavori costano e bisogna assicurare un buon profitto agli azionisti. Ma la stessa Hera sprecona vuole insegnarci i trucchetti per risparmiare l’acqua di casa nostra, e ci chiama per nome, come fosse un nostro vecchio amico.

La domanda sorge spontanea: da che pulpito?:?

Rispondo con una frase celebre di mia nonna Linda, dal pulpito di “Don Marziale, che predica bene e razzola male”.

Per cui: Cara Hera non scrivermi più.

Restando in attesa di sbatterti fuori dal mio contatori,

sono a porgere distinti saluti.

(Francesco Monini, cittadino)

Copertina: la cover del post di Hera Spa inviato a tutti i suoi utenti.