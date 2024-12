Bilancio Campagna OSM (Obiezione alle spese militari) DPN 2024 a Ferrara

Si è conclusa per il ventesimo anno la campagna Osm a Ferrara rilanciata in città dalla Rete Lilliput e in qualità di coordinatore dell’iniziativa vi informo sul bilancio 2024.

Risultati:

le adesioni sono state 181 e i soldi raccolti euro 4655 (in allegato la ricevuta del versamento alla Fondazione Langer); sono numeri che si avvicinano moltissimo a quellli record dello scorso anno (nel 2023 182 aderenti e raccolti 4710 euro) . Per completare il quadro comunico che ci sono stati 11 rinunce, 1 rientro e 9 nuove adesioni.

Dunque possiamo parlare ancora di ottimo risultato anche se la realtà che ci circonda è purtroppo lontana dall’affermazione di una cultura di pace; in ogni caso il risultato della campagna è un bel segnale.

Voglio ringraziare particolarmente le persone che hanno collaborato fattivamente per la buona riuscita della Campagna: Mambelli Alessandra, Chiappini Cecilia, Chiappini Anna, Trabucco Paolo, Lugli Brunella, Rigosi Gian Luigi, Marchi Marzia e tutte le 181 persone che hanno aderito.



Con il denaro è stato effettuato un versamento a favore della Fondazione Alexander Langer Stiftung- Onlus per il sostegno al progetto Adopt Srebrenica.

Ricordo che i nostri fondi sono fondamentali per la prosecuzione del progetto , per il recupero della memoria e il ristabilirsi di relazioni “umane” tra le persone delle diverse etnie, E’ dunque molto importante essere riusciti ancora una volta a raccogliere una cifra che consentirà a questi ragazzi (che hanno costituito un’autonoma associazione) di continuare nella loro opera, in particolare la gestione del Centro di documentazione della memoria.

Ci scrive Edi Rabini della Fondazione Langer: Da parte mia un grazie di cuore per la vostra generosità e continuità in questa donazione collettiva, più che mai preziosa in un momento ancora difficile per chi si impegna a Srebrenica.

Qui la ricevuta del versamento: BONIFICO LANGER DA OSM 2024

A tutti un saluto di pace e Buone Feste

Cover: immagine da Nigrizia.