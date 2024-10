In particolare, chi proviene da Paesi con un tasso di riconoscimento dello status di rifugiato inferiore al 20% sarà obbligato a seguire questa procedura standardizzata, senza che la sua domanda venga esaminata individualmente. Questo inasprimento delle regole mira a velocizzare i rimpatri, soprattutto per coloro che provengono da nazioni considerate relativamente sicure. Tuttavia, si sollevano preoccupazioni riguardo alla possibilità di rimpatriare persone in Paesi come Iran, Afghanistan, Siria o Pakistan, a causa dell’ampliamento del concetto di “Stato terzo sicuro”.

Una delle misure più criticate riguarda la riforma del sistema Eurodac, che prevede un rafforzamento delle operazioni di identificazione. Oltre alle impronte digitali, verranno raccolte immagini del volto e altri dati personali. Questo sistema è al centro delle critiche di alcune organizzazioni, che denunciano l’espansione della sorveglianza digitale sui migranti.