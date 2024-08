Università estiva di Attac 2024 “La cura del futuro”

13-15 settembre 2024

New Camping Le Tamerici

Via della Cecinella 3 – Cecina Mare (LI)

Scarica la Presentazione dell’Università estiva 2024 di Attac Italia

Scarica il Programma dell’Università estiva 2024 di Attac Italia

Scarica le informazioni sui costi, prenotazioni e logistica dell’Università estiva 2024

Leggi la scheda: Chi sono le relatrici e i relatori dell’Università estiva 2024 di Attac Italia

Programma

Venerdì 13 settembre 2024

ore 17.00 – 19.00

“Il futuro nelle mani della finanza?”

partecipano

Clara Mattei (Docente di Economia New School for Social Research di New York)

Alessandro Volpi (Docente di Storia contemporanea Università di Pisa)

Sabato 14 settembre 2024

ore 10.30 – 12.30

“Il futuro nelle mani della guerra?”

partecipano

Federica D’Alessio (giornalista e redattrice di Micromega)

Stefano Risso (Attac Italia)

ore 14.30 – 17.00

“Il futuro nelle mani del fossile?”

partecipano

Elena Gerebizza (ricercatrice e campaigner di ReCommon)

Beatrice Negro (ricercatrice Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa)

ore 17.00 – 19.30

“Il futuro nelle mani dell’Intelligenza Artificiale?”

partecipano

Marco Schiaffino (giornalista esperto di nuove tecnologie)

Michela Tuozzo (ricercatrice di Diritto Costituzionale Università di Napoli Federico II)

Domenica 17 settembre 2024

ore 10.30 – 13.00

“Dov’era l’Io, fare il ‘noi’. Le alternative”

partecipano

Lara Monticelli (docente di Sociologia University College of London)

Marco Rovelli (scrittore e musicista)

Maria Francesca De Tullio (Rete nazionale dei beni comuni)

Marco Bersani (Attac Italia)

www.attac-italia.org

Costi, prenotazioni e logistica

COSTI UNIVERSITA’

* Importante: nella proposta di pernottamento non è prevista la biancheria da letto e da bagno, che, di conseguenza, deve essere portata dai partecipanti, o può essere affittata in loco al costo di 7,00 euro/persona (biancheria da bagno) e 9,00 euro persona (biancheria da letto)

Soggiorno 2 notti

1. IN BUNGALOW IN QUATTRO

(monolocali in legno per 4 persone /zona giorno con divano-letto matrimoniale, angolo cottura, bagno con doccia; piccolo separé e due letti singoli)

solo pernottamento: 59 euro a persona

(il prezzo è calcolato su 22 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

pernottamento e cena: 109 euro a persona

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

2. IN BUNGALOW IN TRE

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 69 euro a persona

(il prezzo è calcolato su 27 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

pernottamento e cena: 119 euro a persona

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

3. IN BUNGALOW IN DUE

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 75 euro a persona

(il prezzo è calcolato su 30 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

pernottamento e cena: 125 euro a persona

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

4. BUNGALOW OCCUPATO DA UNA PERSONA

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 125 euro

(il prezzo è calcolato su 55 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

pernottamento e cena: 175 euro

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

5. IN CAMPER

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 39 euro a persona*

(il prezzo è calcolato su 12 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

*al prezzo va aggiunta la quota di 17 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli occupanti il camper

pernottamento e cena: 89 euro a persona*

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

*al prezzo va aggiunta la quota di 17 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli occupanti il camper

6. IN TENDA

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 39 euro a persona*

(il prezzo è calcolato su 12 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

*al prezzo va aggiunta la quota di 14 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli occupanti la tenda

pernottamento e cena: 89 euro a persona*

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

*al prezzo va aggiunta la quota di 14 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli occupanti la tenda

Soggiorno 1 notte

1. IN BUNGALOW IN QUATTRO

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 37 euro a persona

(il prezzo è calcolato su 22 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

pernottamento e cena: 62 euro a persona

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

2. IN BUNGALOW IN TRE

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 42 euro a persona

(il prezzo è calcolato su 27 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

pernottamento e cena: 67 euro a persona

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

3. IN BUNGALOW IN DUE

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 45 euro a persona

(il prezzo è calcolato su 30 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

pernottamento e cena: 70 euro a persona

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

4. BUNGALOW OCCUPATO DA UNA PERSONA

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 70 euro

(il prezzo è calcolato su 55 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

pernottamento e cena: 95 euro

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

5. IN CAMPER

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 27 euro a persona*

(il prezzo è calcolato su 12 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

*al prezzo va aggiunta la quota di 17 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli occupanti il camper

pernottamento e cena: 52 euro a persona*

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

*al prezzo va aggiunta la quota di 17 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli occupanti la tenda o il camper.

6. IN TENDA

(stesse condizioni di cui sopra)

solo pernottamento: 27 euro a persona.

(il prezzo è calcolato su 12 euro/g/persona + 15 euro iscrizione Università)

*al prezzo va aggiunta la quota di 8 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli occupanti la tenda

pernottamento e cena: 52 euro a persona.

(il costo della cena -acqua e caffè compresi, vino e altre bevande escluse- è di 25 euro/g/persona)

*al prezzo va aggiunta la quota di 8 euro/g per la piazzola, da dividere fra gli occupanti la tenda.

Partecipazione senza soggiorno

In caso di non soggiorno, si paga solo l’iscrizione all’Università, il cui costo, indipendentemente dai giorni di frequenza, è 15 euro.

In questo caso, si consiglia di segnalare per tempo il nominativo, mentre il pagamento verrà fatto direttamente in loco.

ISCRIZIONI UNIVERSITA’

Le iscrizioni sono aperte sino al 8 settembre 2024 (ma naturalmente è meglio farlo prima possibile). Dopo la data indicata, si dovrà prenotare contattando direttamente il campeggio

Al momento della prenotazione è necessario versare una caparra corrispondente al 20% dell’importo complessivo sul seguente conto bancario :

Conto corrente intestato a : Attac Italia

Codice IBAN : IT15 Q050 1803 2000 0001 1116 704

specificando nella causale “iscrizione università”

per prenotarsi scrivere a segreteria@attac.org

per ulteriori informazioni: www.attac-italia.org

per contatti diretti: Marco Bersani 3294740620

COME RAGGIUNGERE IL POSTO

IN AUTOMOBILE

Da nord:

Percorrere l’autostrada A12 fino al casello di Rosignano Marittimo, imboccare la SS1 in direzione Grosseto e uscire a Cecina Centro. Seguire le indicazioni per Marina di Cecina. Percorrere Viale Galliano, fino alla successiva Via della Cecinella.

Da sud:

Percorrere la SS1 in direzione Livorno e uscire a Cecina Centro e seguire per Marina di Cecina.

Percorrere Viale Galliano, fino alla successiva Via della Cecinella.

Da est:

Percorrere la Fi-Pi-Li fino all’innesto sull’autostrada A12, proseguire per Rosignano Marittimo, prendere la SS1 in direzione Grosseto e uscire a Cecina Centro. Seguire le indicazioni per Marina di Cecina. Percorrere Viale Galliano, fino alla successiva Via della Cecinella.

IN TRENO