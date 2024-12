UnitedHealthcare, il CEO, il vendicatore solitario: l’eterna lotta tra il bene e il male(ma dov’è il bene e dov’è il male?)

Premessa, perché di questi tempi non si sa mai: questo articolo non intende giustificare un omicidio a sangue freddo, perché a tutti gli effetti tecnicamente di questo si tratta. Detto questo, un conto è giustificare un omicidio, un altro è porsi la domanda sul perché accade. Soprattutto, quando il “perché” è certamente legato alle prassi seguite da UnitedHealthcare, colosso americano delle assicurazioni sanitarie private, di cui Brian Thompson, la persona ammazzata per strada a New York, era il CEO in carica.

UnitedHealthcare è la compagnia con il più alto tasso di rifiuti di rimborso (Deny) a fronte delle richieste di copertura: circa tre su dieci. A questi si aggiungono le tecniche dilatorie (Delay) che allungano i tempi dei rimborsi, e la resistenza (Defend) in giudizio quando viene denunciata per illegittimo rifiuto di pagare il sinistro. Secondo le prime indiscrezioni sulle indagini, le parole deny, delay, depose(invece di defend) erano scritte, con inchiostro indelebile, ciascuna sopra uno dei bossoli trovati vicino all’ucciso.

Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claim and What You Can Do About It, è anche il titolo di un libro uscito nel 2010 ad opera del giurista Jay M. Feinman. Negli Stati Uniti, non avere un rimborso di prestazioni sanitarie non genera semplicemente disappunto, rabbia, indignazione, come può accadere da noi, ma può distruggere la vita di una famiglia. Non esiste infatti, se non per gli ultra sesssantacinquenni o per persone più giovani ma affette da patologie molto gravi, un sistema di protezione sanitaria pubblica universale (quello che c’è si chiama Medicare, ed è stato introdotto nel 1965). Durante il suo primo mandato presidenziale, Barack Obama ha ampliato la platea di beneficiari di una forma di assistenza “obbligatoria”, ma milioni di americani sono ancora privi di una copertura garantita. Nonostante questo sistema eminentemente privato, l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL nordamericano è la più alta del mondo. Questo dà l’idea del potere contrattuale acquisito dalle strutture private anche nei confronti dello Stato Federale.

UnitedHealth Group aveva appena annunciato un dividendo di 2,10 dollari per azione per dicembre. I ricavi del terzo trimestre 2024 hanno raggiunto i 101 miliardi di dollari, segnando un aumento del 9%, con oltre 2,4 milioni di clienti in più. Ma non c’è solo questo. Qualche settimana fa è stata presentata una class action contro UnitedHealth Group, con l’accusa di utilizzo illegale di un algoritmo per negare l’assistenza riabilitativa a pazienti gravemente malati, nonostante l’algoritmo presenti un elevato tasso di errore. La class action, intentata per conto di pazienti deceduti che avevano un piano Medicare Advantage UnitedHealthcare , cita un’indagine secondo la quale UnitedHealth ha fatto pressione sui dipendenti medici affinché seguissero un algoritmo, che prevede la durata del ricovero di un paziente, per emettere dinieghi di pagamento alle persone con piani Medicare Advantage. Documenti interni hanno rivelato che i manager all’interno dell’azienda hanno fissato un obiettivo per i dipendenti clinici di mantenere i ricoveri riabilitativi dei pazienti entro l’1% dei giorni previsti dall’algoritmo. Si tratta di una causa lunga e costosa, che i legali della compagnia tendono a prolungare con eccezioni cavillose, che rendono i processi spesso incapaci di ristabilire una giustizia in nome dello Stato, data la enorme sproporzione di mezzi a disposizione tra denuncianti e compagnie.

Brian Thompson è diventato amministratore delegato della compagnia nel 2021. Le denunce sui tassi crescenti di diniego all’ autorizzazione preventiva hanno spinto il Senato degli Stati Uniti ad avviare un indagine, sfociata in un rapporto concentrato in particolare sui dinieghi per i piani Medicare Advantage al servizio di anziani e disabili. L’indagine ha rivelato che nel 2019 il tasso di dinieghi di autorizzazione preventiva di UHC era dell’8%. Da quando Thompson è diventato CEO il tasso di dinieghi è aumentato al 22,7% (anno 2022). Sia per i reclami Medicare che per quelli non Medicare, UHC rifiuta i reclami a un tasso che è il doppio della media del settore.

Naturalmente quest’ impostazione, vista dalla prospettiva cinica degli azionisti, ha fruttato agli stessi dividendi in continua crescita. Questa è la serie storica dei dividendi su base annua dal 2019 al 2023:

4,14‬

‪4,83‬

‪5,60‬

‪6,40‬

‪7,29

Il dividendo trimestrale pagabile a dicembre 2024, come scritto sopra, è annunciato a 2,10 dollari (8,18 sull’anno intero).

La retribuzione totale di Thompson è stata di 9,6 milioni di dollari nel 2021, 9,8 milioni di dollari nel 2022 e 10,2 milioni di dollari nel 2023. Sotto la sua guida, i profitti di UnitedHealthcare sono aumentati da 12 miliardi di dollari nel 2021 a 16 miliardi di dollari nel 2023.

La peculiarità di questa vicenda non sta nella divaricazione tra cattivi risultati aziendali e elevati dividendi, come nell’eclatante caso Stellantis. I risultati aziendali di UnitedHealth Group in effetti sono buoni. In questo caso non sono aumentati solo i profitti, ma i ricavi e i clienti. La peculiarità di questa vicenda non sta nemmeno nel cinismo del business verso i propri clienti: la cosiddetta “customer care” è ormai da tempo una delle voci su cui le multinazionali risparmiano di più. Nella fattispecie, gli effetti sono più gravi perché il core business è appunto costituito dalla salute delle persone, non da una connessione telefonica o da un servizio finanziario. Ma sappiamo tutti per viverlo quotidianamente che, una volta che ti hanno agganciato come cliente, dei problemi operativi, dei disservizi, dei ritardi non gli frega molto – quando non fanno apposta a crearli, come sembrerebbe in questo caso.

La vera novità di questa vicenda sta nel fatto che un CEO strapagato e strapotente – al punto da ritenere di non aver bisogno di alcuna protezione – viene ucciso per strada, in pieno centro. Come se un vendicatore solitario sbucato dal nulla avesse fatto quello che molti si auguravano, tanto da confessarlo sguaiatamente insieme al solito branco di leoni da tastiera. Pare che sia già stato arrestato: un certo Luigi Mangione, un ragazzo con eccellente curriculum di studi. Sarà interessante anche scoprire quali sono le motivazioni del gesto. Ideali? Personali?

Questa trasformazione delle persone in simboli (in questo caso, della malvagità del capitalismo: allora, della violenza del potere) l’abbiamo già conosciuta, noi italiani, al tempo dei cosiddetti anni di piombo. Il fatto interessante è che il capitalismo multinazionale degli ultimi trent’anni si è smaterializzato e simbolizzato esso stesso fino a diventare un logo, un brand. Tanto seduttivo nell’impatto commerciale e di immagine, quanto impalpabile quando si tratta di fargli corrispondere dei responsabili in carne ed ossa: dei disservizi, dei malfunzionamenti, dei licenziamenti, dei comportamenti cinici e crudeli, perpetrati con indifferenza.

Nulla di personale, sembra essere il motto della corporation e del suo CEO che obliterano la tua esistenza economica o sociale (che tu sia cliente o dipendente) in nome di un interesse di valore superiore alla vita umana: il profitto. Nulla di personale, sembra dire il giovane killer al CEO mentre gli spara in nome di un interesse superiore alla vita umana: una giustizia da ristabilire privatamente, essendo impossibile ottenerla dallo Stato. Nella lotta tra il bene e il male, il salto di qualità tra un uomo pipistrello che ristabilisce il bene a Gotham City e un Luigi Mangione, è che nella fantasia il criminale ha un profilo da criminale; nella realtà, il cattivo è il capo dell’azienda del bene.

