La città di Ferrara, già celebrata come patrimonio UNESCO e conosciuta come ‘Città del Cinema’, si prepara a diventare il fulcro del mondo del cortometraggio grazie a una straordinaria collaborazione appena annunciata tra Notorious Cinemas e il Ferrara Film Corto Festival (FFCF) “Ambiente è Musica”.

La partnership promette di portare innovazione e prestigio, trasformando Ferrara in un centro nevralgico per la celebrazione del cortometraggio.

Un’Iniziativa Innovativa e Prestigiosa

Il cuore di questa collaborazione batte forte in occasione della settima edizione del FFCF, in programma dal 23 al 26 ottobre 2024. Gli eventi si svolgeranno in due location di grande fascino e prestigio: la Sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo e la rinnovata Sala Estense.

L’accordo continuerà ad animare la città nel corso del 2025, con una serie di iniziative ideate per avvicinare sempre di più il pubblico al mondo del cinema breve.

Eventi esclusivi e coinvolgenti

La collaborazione tra Notorious Cinemas e FFCF sarà inaugurata con un evento di anteprima del Festival presso le sale di Notorious Cinemas nel centro commerciale ‘La Nuova Darsena’.

Solo il primo di una lunga serie di appuntamenti che comprenderanno masterclass, incontri con autori e professionisti del settore, workshop e proiezioni speciali.

Particolare attenzione sarà poi dedicata alle scuole, con eventi specifici organizzati in collaborazione con la Ferrara Film Commission APS.

Una rassegna di eccellenza

Nel corso dell’anno, Ferrara ospiterà una rassegna dedicata ai cortometraggi vincitori del FFCF. Tali eventi saranno arricchiti dalla presenza dei cast e delle crew dei film, offrendo al pubblico l’opportunità unica di partecipare a incontri con autori ed esperti del settore.

Tale format innovativo mira a coinvolgere attivamente gli spettatori, dando vita ad un dialogo diretto tra creatori e pubblico. Occasioni di confronto e crescita, incontri di coscienze e conoscenze.

FFCF: un Festival di rilievo internazionale

Il Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” non è solo un festival internazionale, ma un vero e proprio punto di riferimento nel panorama nazionale del cortometraggio dedicato all’innovazione, al networking e alle produzioni indipendenti.

Organizzato dalla Ferrara Film Commission APS, si distingue per l’attenzione rivolta agli autori emergenti e alle professionalità spesso sommerse del mondo del cinema. Attraverso collaborazioni con festival di prestigio come la Biennale di Venezia e il Sondrio Festival, il FFCF esplora la relazione tra ambiente sonoro e naturale, sensibilizzando sulle problematiche ambientali.

Notorious Cinemas: un nuovo paradigma di intrattenimento

Notorious Cinemas, con sede legale a Roma e controllata al 100% da Notorious Pictures S.p.A., è sinonimo di innovazione nel settore cinematografico. Con il format proprietario Notorious Cinemas “The Experience”, l’azienda offre un nuovo modello di intrattenimento cinematografico esperienziale, puntando su comfort, qualità audio e video di altissimo livello, sostenibilità ambientale, servizi al consumatore e offerta di contenuti di qualità.

La nuova multisala di Ferrara, che aprirà a settembre 2024 dopo un completo restyling, sarà esempio di tale approccio, offrendo ampie poltrone comodissime di ultima generazione, in materiali eco compatibili, standard tecnici audio e video elevati e una programmazione varia e coinvolgente. Oltre a una sana e variegata offerta nel comparto food & beverage e alla creazione di aree relax dedicate e alla possibilità di ordinare e ricevere il cibo in sala comodamente alla propria poltrona.

Un futuro luminoso per Ferrara e il cortometraggio

La sinergia tra Notorious Cinemas e il Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” rappresenta una straordinaria opportunità per Ferrara, consolidando il suo ruolo di polo culturale e cinematografico di rilievo internazionale. La collaborazione promette di attirare in città il meglio del mondo del cortometraggio, dalle realtà produttive a quelle distributive, coinvolgendo autori, maestranze e semplici appassionati. Unendo passione e innovazione.