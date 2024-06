Il 5 giugno ha preso ufficialmente il via la terza edizione del JFFO, il Festival del Cinema Giapponese online. Le sorprese continuano.

Il Festival offre l’opportunità di guardare comodamente da casa, in streaming gratuito, i 23 film e le 2 serie TV selezionati per la rassegna, in V.O. con sottotitoli in 16 diverse lingue, tra cui l’italiano.

Dopo i 23 film che sono stato resi disponibili dal 5 giugno al 19 giugno, prende ora il via la visione di due nuove serie TV, dal 19 giugno al 3 luglio.

Due grandi attori – Abe Hiroshi e Yakusho Koji – per due avvincenti serie TV inedite in Italia, scelte dal JFFO24 per inaugurare la nuova sezione dedicata ai drama televisivi, un prodotto che anche in Giappone trova ottima accoglienza tra il pubblico.

Trasmessa dal Network TBS nel 2015 e 2018, Downtown Rocket (Tit. orig. 下町ロケット/Shitamachi Rocket) vede protagonista il popolare attore Abe Hiroshi, in veste di ex ricercatore della Japan Aerospace Exploration Agency, con il sogno di sviluppare un motore a razzo nella sua piccola azienda, dando il via a una guerra di brevetti, alleanze e spionaggi industriali.

Nella serie Rikuoh (Tit. orig. 陸王/Rikuoh), trasmessa anch’essa sui canali della TBS nel 2017, il pluripremiato attore Yakusho Koji veste i panni di un piccolo proprietario di un’azienda produttrice di tabi, (tradizionali calze giapponesi con infradito) che – a fronte della diminuzione della richiesta del prodotto e delle difficoltà economiche – deve riciclarsi in una attività più redditizia.

10 episodi per ciascuna serie, in streaming gratuito fino al 3 luglio.



INTERVISTA AL REGISTA (in inglese)

Il programma con le modalità di accesso è disponibile qui

Ideato e organizzato da The Japan Foundation, con il coordinamento in Italia di Istituto Giapponese di Cultura

JAPANESE FILM FESTIVAL ONLINE 2024

porta il cinema giapponese nel salotto di casa tua