“Shine On You Crazy Diamond”,

la poesia dei Pink Floyd brilla come un diamante

Andiamo ad accarezzare un autentico capolavoro della musica mondiale. La Genesi Sonora di un Diamante Eterno.

​Esistono opere musicali che non si limitano a occupare il tempo, ma lo creano, dilatandolo fino a trasformare il silenzio in una materia viva, pulsante e in perenne movimento. Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd non è semplicemente una canzone di quasi mezz’ora, nella totalità delle sue sezioni; è una cattedrale liquida, un viaggio transpersonale in cui l’assenza umana si fa presenza attraverso la vibrazione pura.

Affrontare un brano di tale portata significa comprendere come l’arte possa catturare il flusso vitale dell’anima, traducendo lo strazio della perdita in una traiettoria cosmica che si espande all’infinito. Il brano si comporta come un organismo biologico: nasce da un soffio primordiale, si sviluppa attraverso tensioni contrastanti e trova la sua catarsi in un’esplosione di luce che rifiuta qualsiasi staticità.

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L’inizio della canzone è un’aurora cosmica primordiale. Quel tappeto di sintetizzatori e l’accordo di dita sui calici di cristallo creano un vuoto apparente, che in realtà è densissimo di energia latente. È lo spirito che aleggia sulle acque prima della creazione.

Poi, dal nulla, emerge il pianto della chitarra di David Gilmour: quattro note tese, sospese nell’etere, che agiscono come una scossa elettrica su un corpo inanimato.

Questo celebre “tema di Syd” non è una semplice intuizione melodica, ma un vettore di forza che squarcia il velo dell’inerzia. In quel preciso istante, la distanza tra l’immobilità dello spazio e l’urgenza del sentimento umano si annulla. La musica si muove, respira, soffre e si rigenera, dimostrando che una composizione di quasi ventisette minuti è pura arte quando riesce a trasformare la durata temporale in uno spazio interiore dove l’ascoltatore sperimenta la metamorfosi della materia sonora.​

Il testo della canzone interviene quando l’anima dello strumento ha già preparato il terreno emotivo, evocando lo spettro luminoso del “diamante pazzo”, ovvero Syd Barrett, il fondatore perduto nei labirinti della propria mente. Le parole sono scolpite con una delicatezza geometrica e una devastante forza poetica:

​Remember when you were young, you shone like the sun.

(Ricorda quando eri giovane, splendevi come il sole.)

​Shine on you crazy diamond.

(Continua a brillare, tu pazzo diamante.)

​Now there’s a look in your eyes, like black holes in the sky.

(Ora c’è uno sguardo nei tuoi occhi, come buchi neri nel cielo.)

​La poesia del testo risiede tutta in questa dialettica tra il massimo della forza vitale — il sole — e il collasso assoluto della materia — il buco nero. Non c’è rassegnazione, ma una spinta perpetua al movimento spirituale. Dire a qualcuno che è diventato un buco nero nel cielo significa riconoscere che la sua energia, sebbene invisibile o distruttiva, è ancora immensa, magnetica, capace di curvare lo spazio-tempo della memoria. Il canto di Roger Waters, aspro e teatrale, si muove su questa linea di demarcazione, implorando l’amico perduto di continuare a irradiare ogni elemento con la sua folle luce.

​La struttura monumentale del brano si articola come un dramma in più atti, giustificando ogni singolo secondo della sua estensione attraverso tre dinamiche fondamentali:

• ​La dilatazione del respiro: La traccia rifiuta la fretta della civiltà moderna. Si prende i suoi spazi per permettere all’ascoltatore di percepirsi su una frequenza interiore, dove ogni transizione armonica diventa un evento epocale.

• ​Il contrasto delle forze: Il brano vive del continuo scontro tra la freddezza geometrica dei sintetizzatori di Richard Wright e il calore viscerale, quasi biologico, degli assoli di chitarra e del sassofono di Dick Parry, che irrompe nella seconda metà come un grido di carne e sangue.

• ​La circolarità evolutiva: Non si torna mai al punto di partenza nello stesso modo. Quando i temi musicali si ripetono, portano con sé il peso e la ricchezza del viaggio già compiuto, trasformando la ripetizione in una spirale ascendente di consapevolezza.

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Verso la fine della prima parte (la sezione V), il ritmo rallenta, il tempo si frantuma e subentra un groove ipnotico, quasi industriale, che traghetta l’ascoltatore verso una dimensione diversa. La transizione non è mai brusca, ma fluida come il passaggio dall’acqua allo stato gassoso.

I Pink Floyd hanno compreso che l’arte totale non risiede nella perfezione di una melodia di tre minuti, ma nella capacità di coreografare le correnti invisibili dell’emozione umana. Shine On You Crazy Diamond rimane un monumento all’energia che non muore, ma cambia forma: un’opera d’arte assoluta che ci ricorda come, anche nel vuoto più oscuro del cosmo o della mente, l’imperativo resti sempre lo stesso: continuare a brillare.

David Gilmour – Shine On You Crazy Diamond (Live At Pompeii)



(QUI) BUON ASCOLTO! 10 mag 2019