Nell’ora più buia, con l’estrema destra che vince le europee in tanti paesi e in altri convince tante persone a consegnarle il voto di protesta, tantissime italiane e tantissimi italiani restano lucidi, sanno che le cose non vanno per niente bene, ma dimostrano di sapere anche che la reazione a questo disastro deve essere coerente, efficace, di sostanza e non di pancia.

Adesioni di persone comuni ma anche di persone che hanno la credibilità e la capacità di orientare. Politici che hanno fatto della coerenza il cardine della loro azione. Donne e uomini di cultura e di spettacolo, di impegno civile, figure che si sono sempre battute con generosità per tutti, che hanno speso la loro voce per chi non l’aveva o non l’aveva più. Impossibile citarli tutti a questo punto, sono decine e decine; antipatico, forse, farne una sintesi del tutto discrezionale. Eppure facciamo fatica a non farci scappare qualche nome. Antonio Scurati, Luciana Castellina, Rosy Bindi. Adesioni di persone comuni ma anche di persone che hanno la credibilità e la capacità di orientare. Politici che hanno fatto della coerenza il cardine della loro azione., figure che si sono sempre battute con generosità per tutti, che hanno speso la loro voce per chi non l’aveva o non l’aveva più. Impossibile citarli tutti a questo punto, sono decine e decine; antipatico, forse, farne una sintesi del tutto discrezionale. Eppure facciamo fatica a non farci scappare qualche nome. Mimmo Lucano

Accanto a loro centinaia di migliaia di persone. Gente che per vivere ha bisogno di lavorare, maggioranza silenziosa – poche parole, molti fatti – cui interessa l’avvenire del Paese. E per loro, anche sotto questo sole, sarà bello continuare a pedalare.