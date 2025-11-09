Skip to main content

Per certi Versi / Intreccio giunchi

Intreccio giunchi

Compiuta è la fioritura
acerbe sono le spighe

ma è così matura la bellezza
sento il tuo calore
nell’intimo tocco
dei piedi nudi
prima dell’addio

mi faccio nuvola
poi pioggia
divento sole
poi neve
ma è già tempo andare

intreccio giunchi
con le mani callose
di mio nonno
e occhi pieni
di abbandono

 

In copertina: lavorazione dei cestini-immagine di sardegnaturimo.it

Nel 2025 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Maria Mancino (Maggie)  

sostieni periscopio

Sostieni periscopio!

Dona
Tutti i tag di questo articolo:
intreccio giunchi
Maria Mancino “Maggie”
per certi versi

Maria Mancino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare