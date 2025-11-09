Per certi Versi / Intreccio giunchi
Intreccio giunchi
Compiuta è la fioritura
acerbe sono le spighe
ma è così matura la bellezza
sento il tuo calore
nell’intimo tocco
dei piedi nudi
prima dell’addio
mi faccio nuvola
poi pioggia
divento sole
poi neve
ma è già tempo andare
intreccio giunchi
con le mani callose
di mio nonno
e occhi pieni
di abbandono
In copertina: lavorazione dei cestini-immagine di sardegnaturimo.it
Nel 2025 la storica rubrica domenicale di poesia Per certi versi è affidata a Maria Mancino (Maggie)
