Quando le muse

si arrabbiano

La mia anima

Si impiglia

Nelle punte ferrate

Dei cancelli

Nel gelo freddo

Dei macelli

Trema

Alla combine

Di silenzio e niente

Il cielo non ha domani

Non ricorda

Ospita balene annuvolate

Si scontrano

Si sventrano

Esplodono

Granate

Tutto ritorna azzurro

integerrimo

È un fatto mentale

Di sentire

Male fino a che

Non mi abbracci

A una luce

Tua

Mi illumina

Gli occhi

Sento la ramina

Delle tue mani

Raccogliere

I sogni

Come

gnocchi