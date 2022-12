Parole e figure / Rosa à pois

La pioggia cade come ci si innamora, a dispetto delle previsioni – Martin Page

Passate le feste abbiamo ancora voglia di festeggiare, di ringraziare la bellezza della vita, di coccolarci con la vicinanza delle persone care, di passare ancora momenti a poltrire con in mano un bel libro. Fino all’Epifania ci sarà ancora qualche giorno per ritagliarsi uno spazio per sé e magari per donare nuovamente libri.

Eccoci qui, allora. Oggi è il turno di un bel libro delle Edizioni LupoGuido, Rosa à pois, di Amélie Callot e Geneviève Godbout. Un libro che rileggo per l’ennesima volta, una magnifica storia che racconta le giornate no della protagonista, e con lei quelle di ciascuno di noi, e che ci aiuta a capire che qualcosa c’è sempre da fare per superarle. Soprattutto se ci si circonda di rosa, una tonalità che domina queste pagine leggere.

Amélie Callot è cresciuta sulle Alpi prima di trasferirsi nel sudovest della Francia. È ostetrica e scrive per diletto. Ha scoperto di avere un debole per la scrittura durante un viaggio di diversi mesi in Québec, nel quale ha tenuto un blog. Geneviève Godbout, invece, cresciuta nella campagna del Québec, è illustratrice per l’editoria dell’infanzia e per la moda a Montréal. Dall’età di 16 anni studia animazione tradizionale presso il Cégep du Vieux Montréal, per continuare la sua formazione all’Ecole des Gobelins a Parigi (tutto ci riporta qui…) e vivere anche a Londra per 7 anni.

Due belle artiste che raccontano la storia di Adèle che, nel suo grazioso caffè, il Grembiule à pois, prepara ogni mattina i tavolini, armata di tanti mazzolini di fiori disposti ad ornare e profumare quei momenti di ritrovo di amici e innamorati. A portarle i fiori due volte alla settimana, il mercoledì e la domenica, è Lucas, il fruttivendolo, ragazzo gentile, forte ed educato. Una rosa, una margherita, un tulipano e Adèle è soddisfatta. Anche per quei dettagli i clienti del caffè la adorano. Ma quel luogo non è solo un caffè. A seconda dei giorni della settimana si trasforma in mercato, cinema, ritrovo per le feste. È racchiuso, come a voler ispirare i suoi frequentatori, tra un gruppetto di case che fan fronte al vento, davanti all’oceano. Costa, praterie, prati e colori sono il panorama che si può vedere dalle sue finestre. Il caffè di Adèle è il cuore del paese, un rifugio caldo per tutti.

Quando piove, però, non può farci niente, Adèle perde completamente il suo spirito gioioso: potrete dire quel che vorrete per provare a convincerla, ma sarà fiato sprecato: lei si rintanerà in casa, sotto le coperte, e non metterà fuori dalla porta neanche la punta del naso! Un giorno, nonostante la bella giornata, ritrova sull’uscio un paio di stivali rosa, piccoli, con due soli impressi sulle suole. Di chi saranno? Alla ricerca del proprietario, allora, un po’ come con la scarpetta di cristallo di Cenerentola. Ricerca vana, nessuna soluzione, quando, alla sera ritrova sull’attaccapanni all’ingresso un impermeabile rosa. Stesso mistero… Qualcuno la sta aiutando a vedere le cose da un altro punto di vista.

Quell’impermeabile le va proprio a pennello, così come gli stivali… spunta allora anche un delizioso ombrello rosa… forse qualcuno le ha fatto quei doni per combattere la paura e il fastidio di passeggiare sotto la pioggia? In fondo, sotto l’ombrello, lasciando sulla terra bagnata quattro piccolo passi radiosi, si sta bene camminando abbracciati…

Una storia d’amore, quella di un corteggiamento discreto, un’amicizia che è complicità e cura. In un’atmosfera tenue, delicata e luminosa.

Libri per bambini, per crescere e per restare bambini, anche da adulti.

Rubrica a cura di Simonetta Sandri in collaborazione con la libreria Testaperaria di Ferrara.