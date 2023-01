“La scrittura è l’ignoto. Prima di scrivere non si sa niente di ciò che si sta per scrivere e in piena lucidità.”

(Marguerite Duras)

(da “Lembi e le sette chiese”, La Carmelina editrice – Ferrara 2016)

lembi d’inverno

novedodici

lacrime

non le trattengo

in questi giorni ascolto

musica segreti

in queste foglie

d’inizio di dicembre

note piegate e secche

sul Platano e tenaci al

fremito forte del sottile vento

neri e rugosi

i toni più profondi

solchi nel tronco dell’Acacia

piume di struzzo verde-soffio invece soffice

sulle mani con le fronde

si manifesta e maschera di gialli

intensi e radi

chiari di tromba e ottoni

ori e illusioni

l’Acero dai ritti rami

espansi suoni dalla terra questi

fini altri così fini

sul capo e sui capelli campanelli

d’argento ha

il Pioppo bianco spoglio

Sophora intreccia fitto il cespo

verde vibra d’armonium

la cupola e la piccola cappella

suona nascosta e dolce

clausura la sua ombra tonda e scura

[nessuno sa se sotto sono i rami

come io li conosco serpentini

percorsi

liquidi] e intanto scende zigzagante

sulle guance di nebbia

la canzone

daccapo la mattina

a grovigli

muri d’albe d’inverno

superati ogni giorno al

buio fine che infine

io dipano

e daccapo

sempre

amo le

strade rare di incontri

scivolati così senza parlare

e gli spigoli rossi e le paraste

in aliti di nebbie e di misteri

ecco i ciottoli e curvo sui pedali

cigola l’uomo apparso e poi svanito

senti che da finestre lampi rossi

danza di radio e di cucchiai usciva

le porte logore talune

altre di ottoni lucidi e di rame

io raccoglievo mazzi di profumi

d’oltre i muri e venivo fuori

dagli androni umidi e dal buio

per trovarmi ancora oggi in faccia al sole

non metto mai le lenti scure amo

avere da ogni cosa il suo colore ai

passi non suggerisco le andature

e vado lenta e lesta grave o lieve

sempre

germinare a gennaio (I)

passa che passa

saltano lo steccato

interi ovili

nuvole di lana sul soffitto

ora su ora

e passa anche la notte

alle tue spalle

arriva tardi il sole

siepi di nebbia

estraniano la strada

ti aspettano davanti

poi spostano le quinte

di fronte ti confondono le

forme bulbi che pulsano

di deboli lumi

vanificano presto

fatue le cose

– strisciando avanza intimorito dondola

di tulle

pallido e a tratti ti urta

il giorno già di fine

dicembre – è breve

ed è gennaio

pronto a germinare

germinare a gennaio ( II )

qui è la provvidenza

e la pianura

a germinare giorni fermi e stesi

germinare nel gelo

nel contrasto di strati

duri glauchi di sopra sotto

e più giù nero di carbone e già calore

al confronto

ed è riposo lento e

senza strappi sereno tutto

d’aria tersa e terra

e lunghe – lunghe le ore

in notti e giorni

attenta avanza

di lentissimi passi

la natura con

estrema saggezza

accoglie il germe

fragile e lo fa forte

– ma nascosto – al fine di

futura fioritura

(Ringraziamo l’autrice per aver autorizzato la pubblicazione di queste sue poesie)

Lucia Boni. Nata nel 1952, vive e lavora a Ferrara. Ha coltivato una formazione artistica (conseguendo i titoli all’Istituto d’Arte “Dosso Dossi” di Ferrara e di Scultura all’Accademia di Belle Arti di Bologna) e la passione per la parola con gli studi di Logopedia presso l’Università di Padova.

È insegnante e dal 1982 al 2015 ha svolto la sua attività presso il “Laboratorio delle Arti” dell’Istituzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Ferrara, progettando ed organizzando situazioni educative finalizzate a sensibilizzare ai linguaggi artistici ed espressivi. Nel suo lavoro ha collaborato con altri Enti ed Istituzioni come il Teatro Ragazzi del Comunale di Ferrara e con la Direzione della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, ha curato i rapporti con artisti nei percorsi espositivi a carattere didattico, come testimonia il volume generale “Palazzo dei Diamanti dal 1963 al 1993. Mostre, artisti, cataloghi”, con il Centro di Documentazione Raccontinfanzia ha curato diverse pubblicazioni didattiche del tra cui: “Porta su-la Torta”, “Creta. Terra in movimento” e le più recenti “Parole in un vaso. Il teatro e le arti visive nella scuola”, “La Visita attiva. Un incontro con l’arte”, “Incontro con l’arte. Un passo che vede e che sente”.

Dal 2000 collabora alla Direzione Artistica della Galleria “del Carbone” per l’associazione culturale Accademia d’Arte “Città di Ferrara” aps.

Ha pubblicato: “Imbuti di Cristallo” – Ferrara, La Carmelina Edizioni nel 2009; “Pensieri di cioccolato e menta” – Ferrara, Ideagramma, nel 2010; “noci & bauli” – Ferrara, La Carmelina Edizioni (2014) Primo Premio Narrativa al X Concorso Niccolini nel 2015; “Lembi e le sette chiese” – Ferrara, La Carmelina Edizioni nel 2016; “Custode di dune” – Udine, Campanotto Editore (2018); “Imbuti di Cristallo” – 2 ^ edizione riveduta ed ampliata – Ferrara, La Carmelina Edizioni (2021).

Suoi testi di poesia e prosa sono stati pubblicati su antologie, raccolte e riviste di letteratura. Inoltre sono presenti suoi scritti a commento e presentazione degli artisti, nei cataloghi della Galleria “del Carbone” Via del Carbone 18/a Ferrara.



