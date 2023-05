“Il silenzio è il linguaggio delle forti passioni.“

(Giacomo Leopardi)

A PIEDI NUDI NEL PARCO

In un giorno qualunque

sono tornata.

Delicatamente in punta di piedi.

Senza sorridere.

A piedi scalzi

ho inseguito l’armonia

raminga

vagando sola

sfiorando la nuda terra.

Spalle fragili

e piedi nudi e neri.

Ho visto fili d’erba calpestati.

Sono il segno del passaggio.

Ci sarà un senso

per questa terra

invasata da tanta tristezza.

Ci sarà un modo per sfuggire

alla trappola dei pensieri

che imprigionano.

Ci sarà un nuovo credo

per colmare il vuoto dei tanti cuori.

La vita avanza

come il sentiero dei passi

e gli occhi guarderanno ancora a colori

se le ombre si allontaneranno a ritroso.

PAROLE PAROLE

Mi sono persa in tutto questo niente

e assaporo l’eloquenza del mio silenzio.

Ci ho messo del tempo

ma ho capito che non sono

quel che dico di essere.

Se fossi poesia

non sarei stanca di aspettare

ciò che non arriva.

Se fossi poesia

non sopprimerei le mie emozioni

i miei desideri

i miei sogni.

Se fossi poesia

mi ascolterei

per ammorbidire i miei spigoli.

Se fossi stata veramente poesia

non avrei messo la punteggiatura

ai capitoli della mia storia.

DOVE CADE L’OMBRA

C’è un’altalena.

Tutta per me.

Spezza l’ombra

del tuo arrivo silenzioso.

Il ricordo appare ormai fievole.

Sento le mie lacrime asciutte

sull’ombra svanita.

I giorni delle rondini sono lontani.

La vita è per di qua

tra chi come me non vuole ricordare.

Io equilibrista sul filo d’argento

di ciò che avrei voluto

di ciò che vorrei.

Cullata.

Non so più chi sei

ma non è urgente.

Io amo prima di saperlo.

SUI CAMPI FREDDI DI PRIMAVERA

La natura veste i colori dello spirito.

Disinvolta tra gli intrecci di colori

vorrei appoggiarmi

per nutrirmi di risposte.

Per incanto

l’assopita coscienza

al di là dello sguardo scompare.

Nell’improvviso irrompere delle foglie

traspiro il mio non avere nessuno

quindi non importa dove sono

o come mi sono persa.

Potrei essere felice in questa totale libertà.

Ma l’ombra che mi passa accanto

mi tiene continuamente d’occhio.

Corro tra i fili d’erba

che ondeggiano come bandiere.

I miei occhi sono di gelo

come l’inverno appena passato.

Parlo con la terra

che mi tiene prigioniera.

E di colpo

il bisbigliare delle foglie

mi sussurra parole

musicate da ritornelli di vita.

UN MARE DI SILENZIO

Parole e silenzio mi sono arrivate insieme.

Ma è nel silenzio la mia dimensione.

Io sono il silenzio dietro le parole.

Lo esploro e ne percepisco

la musica assordante.

Ne uccido il sé presente e rinasco.

Non esiste più la morte.

Il sapore della vita è molto più intenso.

All’ombra della luce mi vengono i brividi

ascolto il vento sulla pelle e ne sento l’odore.

Mi catturo l’anima, ombelico di verità.

Il silenzio diviene per me la vera musica

dove le parole come note ne fanno da cornice.

Non scrivo ciò che so

ma ciò che il silenzio detta al mio cuore.

Un silenzio che mi parla il linguaggio

più difficile da imparare.

Un silenzio che è una forza dominante

che mi fa sperimentare la sua gioia

che mi rende nota la sua solitudine

e me ne fa assaporare la quiete.

E del tutto ne vinco la paura.

Nell’eco di questo silenzio

comprendo l’innocenza di ogni felicità.

Gori Monica nata il 23/04/1966, originaria di San Mauro Pascoli (dove ha vissuto gran parte della sua vita), risiede ora a Cesena. Parente da parte di nonna paterna con il poeta Giovanni Pascoli ha trascorso l’infanzia presso la sua casa dove da piccolissima la facevano dormire nella culla dell’Illustre Poeta. Monica Gori si descrive così: “Dopo essere rimasta sola in giovanissima età, si è sviluppata in lei una personalità bipolare- borderline e tra la routine di una vita pseudo normale tra studio, lavoro e ricoveri ha trovato nella scrittura un modo di evadere da un’ inquietudine esistenziale, il suo modo di reagire.“

La rubrica di poesia Parole a capo curata da Pier Luigi Guerrini esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio.

Per leggere i numeri precedenti clicca sul nome della rubrica.