Intendiamoci, io a ‘sto punto voglio solo dare una mano. Finiamola con le critiche a buon mercato: il nostro Sindaco è uno che si rimbocca le maniche, un uomo che costruisce un grattacielo in 3 giorni.

In un momento di sconforto lo avevo paragonato a Cettola La Qualunque, ma forse mi ero sbagliato, il paragone era imperfetto, Alan Fabbri vola molto più in alto. Più che un sindaco mi fa l’effetto di un Imperatore, uno che decide da solo, non perde tempo, non si mette certo a discutere con il popolino.

C’era un Parco con un “un grande prato verde” trasformato in una fangaia, roba da mettersi le mani nei capelli, invece Alan non si è perso d’animo, ha fatto un fischio e ha messo al lavoro architetti, giardinieri e operai. In meno di un mese, ha sentenziato, il parco rinascerà più bello e superbo che pria!

Riuscirà in questa opera titanica? Lui, proprio Lui che è il responsabile delle grandi ferite inferte al parco, riuscirà a creare un parco più bello del precedente?

Molti, moltissimi a Ferrara ne dubitano, anche io, ma a onor del vero, a favore di Alan c’è un illustre precedente, Raccomando la visione di questo strepitoso assolo di Petrolini , oltre a divertire, ci aiuta ad entrare nella psiche di un piccolo sindaco leghista di provincia con manie di grandezza,

Non ci è noto se Nerone – ultimamente alcuni storici l’hanno rivalutato – prima di essere liquidato dal Senato, sia riuscito a ricostruire “come voleva lui” almeno qualche pezzo di Roma: case popolari palazzi nobiliari o templi per Dei diversi da quelli precedenti. In ogni caso, il suo emulo Alan Fabbri sembra avere il suo stesso modus operandi e il suo stesso amore per l’alcol, ma ha un compito molto meno oneroso: non deve rifare una Capitale, ma la meravigliosa ‘addizione verde’ ideata da Paolo Ravenna.

A che punto siamo? I giornali di regime (Il Carlino e la Nuova Ferrara) ci informano sullo stato dell’arte dei lavori di sistemazione e abbellimento del Parco. Vediamo un po’. Gli stradelli sono diventate strade carreggiabili in (ecologico”) asfalto “larghe come fiumane” (ma al Vate non sarebbero punto piaciuti). Sono stati piantati una buona quantità di lampioncini ‘in stile‘, probabilmente copiati da lampioni del giardino di Peter Pan. Poi le panchine vagamente ‘razionaliste‘, molto snob ma decisamente inservibili per chiunque si voglia riposare su una panchina.

Insomma, secondo il sindaco stesso saremmo avanti con i lavori e vicini alla inaugurazione di un “nuovissimo” Parco Bassani.

Manca solo qualche particolare, la ciliegina sulla torta. Ed è per questo che mi sono attivato, per dare anch’io una mano; ecco qua, ho fatto funzionare il cervello e mi sono venuti in mente i Sette Nani.

Una volta, appena passato Po li vedevo nei giardinetti delle case geometrili abitate dagli ex poveri, Funzionavano come “abbellimento”, erano sparsi sul prato i Sette Nani, con Biancaneve of course, a volte con l’aggiunta di qualche fungo rosso a pallini bianchi. Tutti di gesso, e con la pioggia il colore sbiadiva.

Adesso i nanetti sono calati anche in veneto. Ma continuano ad andare forte in America, in Australia e in Giappone, Adesso però li fanno in vetroresina, che è molto più comodo. e sempre in vetroresina si sfornano aironi, trampolieri, albatros e cicogne… Sono magnifici, perfetti, e non costano nemmeno tanto. Sono un po’ fermi, impalati direi, ma sono indistruttibi. Eterni

Così ho messo in copertina due Nani, ma c’è un ricco catalogo che il sindaco e i suoi tecnici possono consultare. Biancaneve e i sette nani, in più copie, starebbero benissimo nel nuovo parco, sotto i lampioni, vicino a una lisca di panchina o al limitare degli alberi. Sugli uccelli in vetroresina non bisogna fare economie.. Ce ne vogliono qualche centinaia, e bisogna piazzarli ovunque. Il concertone ha creato un sconquasso alla avifauna (morti, feriti e scappati) ed è venuta l’ora del ripopolamento.

Beh, signor sindaco, faccia lei, ma io glieli consiglio vivamente: nanetti e uccelli di plastica sarebbero un perfetto completamente d’arredo. farebbero un figurone.