Monte Giogo di Villore: un Monte da amare con un monte di amore!

Giovedì 13 al Circolo I tre castagni a Villore, Vicchio del Mugello, i produttori locali delle Comunità di Villore, Corella e Gattaia, si sono ritrovati con il Comitato Tutela Crinale Mugellano, aderente alla Coalizione TESS, Transizione Energetica Senza Speculazione, per fare il punto della situazione rispetto allo stato dei territori interessati ai lavori dell’impianto industriale eolico Monte Giogo di Villore.

L’Assemblea pubblica, viva e partecipata, ha rivendicato l‘alto valore ambientale dei territori dell’area Giogo di Villore Giogo di Corella nell’Appennino Mugellano, l’eccellenza delle produzioni locali BIO e IGP, la presenza di Comunità attive, produttori locali privati e aziende agricole, alcune delle quali riunite nel Consorzio del Mugello per il marrone IGP, famoso marrone biondo fiorentino da tavolo, ottimo per la trasformazione in farina e il marron secco.

L‘elevata concentrazione di biodiversità favorisce l’apicoltura, l‘abbondanza di acqua pura le coltivazioni; la bellezza dei Sentieri CAI di rilevanza nazionale ed europea attrae appassionati del turismo lento, escursionisti, amanti della natura che portano benessere economico nel settore dell’accoglienza e della ristorazione.



La mostra fotografica e le proiezioni hanno evidenziato il progressivo degrado e devastazione dei paesaggi e degli ecosistemi naturali presenti ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, habitat di specie protette, con 20 km di sbancamenti, abbattimenti di ettari di foreste, creazione di strade inesistenti e distruzione della Sentieristica CAI. L’Assemblea ha messo a punto un documento per dare voce ai territori e alle comunità esistenti, con le loro specifiche caratteristiche ed esigenze di tutela, rispetto e conservazione, al fine di mantenere e promuovere una salutare e produttiva convivenza tra ambiente naturale, esseri viventi ed esseri umani.

L’assemblea pubblica, domenica 16 Febbraio dalle ore 18.00 si sposterà a Firenze alle Piagge, da Don Alessandro Santoro, fondatore della Cooperativa Il Cerro nei terreni di a San Lorenzo, località Il Santo, nella Comunità di Villore.

Venerdì 21 Febbraio alle ore 18.00 presso il Circolo Il tiglio a Vicchio, l’Assemblea delle Comunità di Villore, Corella, Gattaia e San Godenzo si aggiornerà nuovamente per rendere pubblico il Documento definitivo, volto a ribadire la contrarietà delle Comunità alla prosecuzione dei lavori del Progetto eolico Monte Giogo di Villore:

Comitato Tutela Crinale Mugellano Crinali Liberi

(Coalizione TESS – Transizione Energetica Senza Speculazione)

Cover: L’assemblea del 13 febbraio a Tre Castagni