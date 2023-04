Il Sentiero dell’aquila Gaia: una storia molto vera

Sui crinali appenninici di Monte Giogo di Villore si snodano i meravigliosi SENTIERI nazionali ed europei: il Sentiero 00 Italia, il Sentiero GEA Grande Escursione Appenninica, il Sentiero Europa E1 che collega Capo Nord a Capo Passero in Sicilia. Siamo nei corridoi ecologici del PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI in continuita’ funzionale con il Parco, sull’ALTA VIA DEI PARCHI, paradiso del Turismo escursionistico, ampiamente finanziata dalle Regioni, che congiunge l’Emilia Romagna alla Toscana attraverso la dorsale degli Appennini Toscoromagnoli, passando dal MONTE LOGGIO, la Linea Gotica, l’Eremo dei Toschi, sfiorando il Monte Peschiena e inoltrandosi nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Questo tratto di crinale fin oltre la Colla di Casaglia é da sempre frequentato da AQUILE REALI (che sia Gaia o altri individui ha poca importanza, se non che ne prova l’esistenza e i movimenti) che in quelle zone hanno diversi siti riproduttivi. Peraltro la “prateria arbustata” del MONTE GIOGO DI VILLORE CORELLA é ideale come sito alimentare per gli individui nidificanti nelle zone occidentali del Parco.

Fondamentale per l’ ecologia dell’ aquila reale è la presenza di numerose aree aperte o praterie secondarie, ideali aree di caccia ricche di prede, che si alternano a BOSCHI VETUSTI con alberi maturi e ad alto fusto dove, in alternativa alle rupi, le aquile costruiscono i loro grandi nidi in un mix di ecosistemi ricchi di biodiversita’ e di foreste ben conservate, con ecosistemi ricchi di biocomplessità’ perchè’ prossimi a 5 Siti Rete Natura 2000 con Zone a Speciale Conservazione tra cui il sito Natura 2000 ZSC Muraglione Acquacheta.

L’Aquila reale è considerata una cosiddetta specie ombrello, la cui tutela porta in un ecosistema a tutelare anche le altre specie presenti. L’ incidenza negativa del mega-impianto eolico su tale specie e su tutte le altre presenti negli habitat di rete Natura 2000 confinanti é evidente, perché costituisce un impatto diretto per collisione con le pale, e indiretto perché ne riduce l’habitat e ne interrompe il corridoio ecologico.

Vedi anche : https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/news/le-avventure-di-gaia-nel-parco