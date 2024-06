Ma la storia dell’Enel non è la nostra storia

C’era una volta una canzone, una splendida canzone, una canzone – a volte succede – che parla di noi, di ieri e di oggi, della storia di ognuno e di tutti. Una canzone che racconta l’ “Italia che resiste”, L’Italia che, nonostante tutto, ha conservato la sua bellezza, l’Italia che sopravvive al dolore, alla fatica, alla corruzione, allo schifo che avanza.

Scrive e canta Francesco De Gregori:

La storia siamo noi

Ecco invece l’ultimo lo spot 2024 “Enel, l’Italia nel mondo”. Vi sarà sicuramente passato sotto gli occhi, visto che va in onda puntualmente prima, dopo e in mezzo alle partite degli Europei di calcio. Se per caso ve lo siete perso, eccolo qui:

In 60 secondi (ma c’è anche la versione breve di 30 secondi) e un quintale di retorica e di melassa, il colosso multinazionale celebra la sua storia e i suoi successi: “abbiamo unito l’Italia con la rete elettrica” dice lo spot. Il video è molto bello (i soldi possono quasi tutto) e la storia è molto lunga: dall’Enel delle origini (nostalgiche immagini in bianco e nero) ai fantastici traguardi del presente alla conquista del futuro (ecco le riprese degli ex campi di grano ora ricoperti di pale eoliche e di pannelli fotovoltaici).

Tralascio critiche ed obiezioni; ho una inguaribile antipatia per le multinazionali, ma Enel è liberissima di farsi pubblicità. Ci mancherebbe. Quello che è insopportabile è la confusione sulla storia: la storia di una azienda, la storia dell’Italia, la storia di ognuno di noi. Come se fossero la stessa cosa. La stessa storia. E non si tratta di un equivoco, è una confusione voluta e perseguita: nelle immagini, nelle scritte, e soprattutto nella canzone scelta per accompagnare tutto il video.

Da Carosello in poi, gli spot pubblicitari (allora si chiamavano réclame) hanno sempre attinto alle canzonette come colonna sonora. Questa volta però Enel esagera, sceglie una canzone che racconta la nostra storia, la storia di tutti gli italiani, e la trasforma in un enfatico inno aziendale.

E’ una tristezza che Francesco De Gregori, per vecchiaia e per vil pecunia, abbia permesso questo scippo. Enel però, anche se sempre più potente e multinazionale, non può privatizzare la storia. E la storia di Enel non è la nostra storia.