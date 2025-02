Interregionali e Jet privati

Oggetto: Parenzo e l’Interregionale

Seguendo (18/02) la rubrica radiofonica “La Zanzara”, condotta da Giuseppe Cruciani, ho udito uno scambio di invettive tra David Parenzo, noto volto de “la 7” , e un ascoltatore che contestava gli stipendi faraonici dei dirigenti dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Secondo Parenzo i dirigenti dell’OMS sono pagati equamente e dovrebbero pure viaggiare su jet privati, vista la loro preziosa opera, mentre i poveretti (il termine usato era : “gli str...”) che stupidamente contestano senza fondamento le spese eccessive dell’OMS – come l’ascoltatore – meritano di viaggiare sui treni interregionali.

Non entro nel merito della querelle, ma essendo un lavoratore che si sposta sui treni interregionali, mi sono sentito profondamente offeso dalle parole di Parenzo.

Parole degne di un radical-chic che, se prende il treno, viaggia di certo in prima classe e guarda dall’alto in basso i poveretti che, come il sottoscritto, non viaggiano – ahimè – sulla Freccia Rossa.

Giuseppe Grandi

In copertina: foto Pxhere.com su licenza Creative Commons