Ma poi, siamo davvero così sicuri che questo nostro testardo bisogno di sogno (che rima di merda!), non sia proprio la realtà? Che questa necessità di immaginarci l’utopia, vestita coi panni degli eroi perdenti che ci hanno accompagnato per mano durante tutta la vita, non sia realmente la vita? Ecco, non sono sicuro nemmeno io di avere capito cosa voglio dire, ma nella mia testa queste parole hanno un nesso, hanno un senso. Parlo di noi perché ci sarà pure, da qualche parte, qualcuno che ha le mie stesse turbe, magari in qualche centro di igiene mentale non ancora basaglizzato, accucciato in una cella dove la Legge 180 non è ancora arrivata.

Sì, perché credo che questo bisogno di immaginario, non tanto di eroi comunemente detti, quanto di sconfitti che ci rappresentino, abbia un suo filo rosso che ci unisce.

Penso che alcuni personaggi della fantasia di illuminati scrittori di ogni tempo e persone vissute realmente possano tranquillamente scambiarsi i ruoli. Don Quijotte De La Mancha, Ernesto Guevara de La Serna, Don Diego De La Vega, Salvador Guillermo Allende Gossens forse sono la stessa persona, oppure sono parenti tra loro. Magari la fantasia e la realtà si sono scambiate i ruoli.

Io non ho bisogno di eroi senza macchia e senza paura, ho bisogno di sconfitti che mi prendano per mano in questi giorni tristi (cit.). I giorni tristi non sono riferiti ad un evento in particolare, ma sono collegati alla strada che ha imboccato il mondo. La vittoria a mani basse del capitale mi riporta alla mente i mille perdenti che hanno significato tanto per me bambino, adolescente, adulto e (quasi) vecchio. Capitan Harlock, Michele Strogoff, Sandokan, Lucio Magri, Pino Pinelli, Tiziano Manfrin, si assomigliano tra loro. Molti di questi non-eroi hanno i capelli lunghi, ciuffi scompigliati da attori anni ’50, sigari o sigarette in bocca sfrontate, desiderio di ottenere l’impossibile.

Come è possibile sentirsi fuori tempo in ogni epoca e ad ogni età? Come si può essere fuori tema dalle elementari? E’ una domanda che mi pongo spesso. La mia autostima ha il bisogno, la necessità, l’obbligo di vivere tra le nuvole, adolescente datato che immagina l’anarchia come un mondo di regole autoimposte, al contrario di chi pensa che essere anarchico sia rincorrersi a braghe calate facendo il bombarolo.

Vi rappresento questo mio disagio, liberando qualche internato dal tugurio ammuffito della propria prigione, vera o presunta. Un mondo di salnitro, dove i muri impregnati di un liquido percolante prendano nuovamente una luce.

Vorrei strappare le pagine dei libri per fare rivivere i personaggi intrappolati nella carta.

Vorrei fermare il tempo, correre all’indietro e liberare i sogni incastrati sui fondi delle clessidre.

Credo che il bisogno di vivere tramite le parole scritte o lette sia una vera e propria patologia, che ti comprime lo stomaco, ti costringe a picchiettare su una tastiera come un pianista pazzo che suona senza spartito.

Oltre il mezzo secolo, abbandonata la speranza che un allenatore rimanga colpito dalle mie doti pedatorie, accantonato il sogno della cattura di un luccio di dieci chili, alla continua ricerca di un imprenditore illuminato che veda in me competenze che nemmeno io vedo, ricercando un editore folle che capisca quanto siano necessarie le mie parole alla causa degli ultimi, mi restano i pensieri infantili a cui aggrapparmi.

Nella consapevolezza che i sogni rimangono la componente più vera di ogni realtà.

Nella photo cover, una formazione della Spal 1976/77