“FINANZIAMENTI PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE, ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017 RECEPITO CON DGR. N. 1596/2022 – ANNUALITÀ 2024 – 2026”

DGR 903/2024

Il Centro Servizi Terre Estensi informa dell’uscita del Bando in oggetto e qui allegato, i cui beneficiari delle risorse, in rete con altri soggetti pubblici e privati, sono:

Organizzazioni Di Volontariato

Associazioni Di Promozione Sociale

iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) alla data di approvazione del presente bando e aventi la sede legale nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Fondazioni Del Terzo Settore

iscritte all’anagrafe di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Anagrafe Onlus) alla data di approvazione del presente Bando se non ancora iscritte al RUNTS ed aventi sede nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Si comunica inoltre che il CSV Terre Estensi, secondo quanto definito con apposita procedura dalla Regione Emilia-Romagna e in raccordo con gli Uffici di Piano di tutti i distretti della provincia, è incaricato di gestire il percorso progettuale e favorire la creazione di partnership inter-associative a livello distrettuale candidabili ai finanziamenti previsti dal bando di cui sopra.

Si specifica che l’adesione al suddetto percorso da parte dei soggetti interessati non è obbligatoria, ma costituirà oggetto di premialità in fase di valutazione delle proposte.

Obiettivi, criteri, budget e modalità di presentazione dei progetti sono disponibili nel documento in allegato.

Per aggiornamenti e modulistica si consiglia inoltre di consultare la pagina https://sociale.regione.emilia-romagna.it/bandi/2024/bando-sostegno-progetti-rilevanza-locale-2024-2026

Le domande e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, tramite l’applicativo SIBER entro e non oltre le ore 13 del 31.07.2024. Si segnala che per accedere a tale piattaforma è necessario lo SPID di livello 2 di persona fisica, CIE o CNS.

Per presentare il bando e avviare il percorso di costruzione delle reti progettuali, che dovrà comunque tenere conto delle indicazioni e delle aree tematiche definite insieme agli Uffici di Piano dei singoli distretti, sono previsti i seguenti incontri territoriali a cui tutte le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale sono invitate a partecipare.

Vi ricordiamo i contatti utili per richieste in merito al bando:

Regione Emilia Romagna

TerzoSettore@regione.emilia-romagna.it

CSV Terre Estensi

Domande di natura progettuale:

Ferrara: mail referente del territorio oppure barbara.arcari@csvterrestensi.it

Modena: mail referente del territorio oppure angela.artusi@csvterrestensi.it

Domande di natura amministrativa:

Ferrara: enrico.ribon@csvterrestensi.it

Modena: patrizia.baldini@csvterrestensi.it

Clicca qui per consultare la delibera