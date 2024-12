Nel saggio che segue, Coco Burckhardt , che vive in una fattoria autosufficiente in Bretagna, si colloca all’interno di una pietra e racconta, dalla sua prospettiva, l’evoluzione dell’uomo da colui che comprendeva il linguaggio degli uccelli a colui che immagina i suoi simili e la natura come macchine, e conclude con un appello all’umanità a tornare indietro.

“Pace con la natura” è una serie di saggi tratti dall’omonimo volume, compilato in occasione del 40° anniversario della casa editrice Neue Erde e messo a nostra disposizione per la pubblicazione.

Io sono una pietra – ero già lì – alla nascita del mondo.

Ho visto gli oceani retrocedere e i continenti emergere, ho visto le montagne alzarsi e i fiumi tracciare i loro solchi attraverso la terra.

Ho gioito del primo verde, dei primi alberi e del primo fiore. Ho sentito il primo ronzio degli insetti, ho visto il primo bruco trasformarsi in farfalla, ho ammirato il volo degli uccelli e la morbida pelliccia degli animali che la usavano per scaldare i loro piccoli indifesi.

È stato bellissimo assistere al fiorire del creato: tanta varietà, tanti colori, tante abilità, tanta musica, tanta bellezza.

Una cosa dipendeva da un’altra, una cosa era il nutrimento di un’altra. Ogni cosa aveva il suo posto, aveva il suo scopo.

Si è creato l’eterno ciclo del divenire e del trapassare.

Io sono una pietra – ero già lì – alla nascita del mondo.

Poi, dopo molte epoche, la natura fece nascere un nuovo essere, diverso da quelli precedenti. Era capace di cose insolite, poteva fare di più di voi piante e di voi animali. Lo guardammo mentre cominciava a vagare per la terra, sfidando le ere glaciali, diventando padrone del fuoco e aiutandosi con le sue abili mani.

Dopo l’ultimo grande riposo invernale del mondo, la nuova creatura cambiò rapidamente. In molti luoghi, dove il clima, le piante e gli altri animali lo permettevano, questo membro più giovane della creazione si stabilì.

Si chiamò uomo, trasformò la natura selvaggia in giardini, si moltiplicò e cominciò a contare il tempo.

Capiva ancora il linguaggio di voi uccelli, si rallegrava del vostro volo, riconosceva in esso i messaggi dei giorni a venire. Sapeva interpretare il ronzio e il cinguettio di voi insetti, così come le nuvole e la luce della sera.

Era ancora vicino alle stelle come alla terra, come a noi pietre, a voi acque, a voi bambini del regno di Flora e Fauna e anche a se stesso.

Ma con ogni ora che passava, si allontanava dalla sua origine, dalla nostra origine. Ha dimenticato che il fiore e l’albero, la roccia e il fiume, il tasso e il tordo sono suoi fratelli. Ha dimenticato di godere dell’esuberante volo delle rondini che salutavano le sere d’estate.

Ha dimenticato di fare silenzio quando si è seduto vicino ai fiumi o sotto gli alberi. Ha anche dimenticato di prendere solo il necessario per vivere.

Invece, ha iniziato a creare gerarchie e a mettere gli uni al di sopra degli altri.

La Terra è grande e questo cambiamento non è avvenuto così rapidamente ovunque. In alcune parti del mondo, gli esseri umani sono rimasti legati alle loro origini per molto tempo.

Ma dove mi trovo io, nella parte della terra che l’uomo oggi chiama Europa, questo cambiamento è stato più grave e rapido.

Qui, rispetto ai tempi della sua infanzia, molto era già stato dimenticato, ma la gente onorava ancora Madre Terra e cercava la sua vicinanza nelle grandi foreste.

Ma poi arrivò una stella con la coda e sostituì la luna.

Il ciclo divenne questo mondo e l’aldilà il bene e il male.

La credenza su come il mondo sia stato creato e tenuto insieme proveniva dalle regioni desertiche, dove Madre Terra non si presenta con opulenza e abbondanza agli esseri umani e agli altri figli del creato.

Lì era il cielo notturno a dare conforto ed essere la sede di ogni origine. (1) La nuova fede era fondamentalmente piena di amore e avrebbe potuto onorare non solo Padre Cielo, ma anche Madre Terra e tutti gli altri esseri.

Non so perché gli uomini non l’abbiano capito.

E poi tutto è cambiato molto rapidamente – tra voi alberi ce ne sono ancora alcuni che ricordano com’era.

Invece di condividere, si rubava, invece di aiutare, la sofferenza aumentava, le gerarchie si rafforzavano e la vita si spegneva senza senso.

Il dono meraviglioso che era stato dato ai figli degli uomini, il loro spirito inventivo, il loro potere creativo è stato usato non tanto per la vita quanto per la sua distruzione.

Hanno estratto i tesori della terra, eppure non sono diventati più ricchi.

Pensavano ai loro simili e alla natura come a delle macchine (2).

Avevano smesso da tempo di ascoltare il canto delle loro anime, la melodia destinata solo a loro e di vivere fuori nel silenzio della natura – il canto che regala verità alle loro anime.

Forse è per questo che hanno cominciato a vedersi come creatori e a intervenire senza pensare ai più piccoli elementi della vita.

Siamo tutti di fronte a una svolta epocale, perché gli esseri umani rischiano di morire a causa del loro comportamento sconsiderato e irrispettoso.

Molti di voi, piante e animali, esistono solo come ricordo, poiché le vostre specie sono state spazzate via dall’uomo – attraverso il furto del vostro habitat o l’avidità per la vostra carne, la vostra pelliccia o le vostre ossa.

Molte di noi rocce e pietre non ci sono più – sono state frantumate a beneficio di pochi. E voi fiumi siete stati inquinati e modificati nel vostro corso.

Anche se tanta bellezza e diversità è andata perduta per sempre, la creazione e la natura si riprenderanno e continueranno a esistere.

Io sono una pietra – ero già lì – alla nascita del mondo.

Figli umani, parte della creazione, parte della natura, svegliatevi e riconoscete finalmente chi e cosa siete.

Avete tante capacità, avete creato tante cose belle. Il vostro linguaggio è poetico, le vostre mani e la vostra bocca sono musicali, il vostro pensiero e la vostra abilità costruiscono case in legno e pietra. Trasformate i metalli in oggetti di grazia, avete imparato dai vostri simili.

Che cosa è successo?

Perché la vostra arroganza si è trasformata in mancanza di rispetto e poi in stupidità? Una stupidità così grande che non avete imparato dai vostri errori.

Avete portato tanta sofferenza al mondo nella convinzione che il passo in avanti – il progresso – sia l’unico percorso predeterminato o appropriato.

Tornate indietro, avete viaggiato troppo lontano dalla vostra origine.

Non desiderate sempre di più, perché non sarà mai abbastanza. (3) Ascoltate le parole di un saggio vissuto molto tempo fa: “La più grande ricchezza è l’autosufficienza. Il frutto più bello dell’autosufficienza è la libertà” (4).

Tornate a essere liberi dalle cose che avete creato per voi stessi.

Chiamate tante cose “pratiche”, ma quello che vedo è spesso solo una prigione in cui vi siete messi. Questi piccoli aggeggi così rumorosi, come molte altre cose vostre, vi rendono così distratti e poco liberi, annegando ogni cinguettio di uccello, ogni fruscio di grillo, ogni gorgoglio di ruscello e il ticchettio della pioggia sulle foglie degli alberi.

Guardate un po’ indietro, come eravate un tempo.

Uscite di nuovo e ascoltate le voci della natura, ascoltate il vostro essere più profondo, il canto della vostra anima. Uscite di nuovo e guardate le meraviglie della neve bianca, del primo filo d’erba, dei semi di cicuta e delle foglie colorate in autunno.

Uscite di nuovo per sentire il profumo delle fragole selvatiche, dell’aria dopo un temporale estivo e dell’acqua salata dei mari. Uscite di nuovo a sentire il muschio morbido sotto i piedi, il vento sulla pelle e le gocce di pioggia sul viso.

Imparate dai vostri bambini, che sanno ancora meravigliarsi e scoprire un miracolo ogni giorno: parlano ancora con le pietre e ringraziano i fiori.(5)

Imparate dalle comunità che chiamate “indigene”. Spesso sanno ancora qualcosa del volo degli uccelli, delle immagini delle nuvole, della gratitudine nei confronti di Madre Terra e di tutti i nostri simili. (6)

Imparate da chi ha avuto il potere delle parole per descrivere la bellezza della natura dentro e fuori di sé. (7)

E non temete che le conoscenze acquisite siano in contrasto con un mondo vivo: possono andare di pari passo.

Partecipate al passaggio delle stagioni, al risveglio della primavera, alla pienezza dell’estate, alla maturazione dell’autunno e alla calma dell’inverno. Celebrate le loro feste e percepitele con tutti i vostri sensi.

Riconoscete che la gratitudine è un grande dono, perché vi dimostra che siete amati.

Cari uomini, venite da noi e vedete che la natura non è solo uno sfondo della vostra vita, ma rendetevi conto che siete parte di essa, proprio come le piante, i funghi, tutti gli altri animali, i fiumi e, come me, la pietra. Allora sarete in pace con la natura e con voi stessi… E forse continuerete a esistere ancora per un po’.

Io sono una pietra – ero già lì – alla nascita del mondo.

Note:

(1) Un ottimo libro con contributi di vari teologi e studiosi di religione sull’influenza della cristianizzazione sulla comprensione della natura nell’Europa centrale: Hunold, Gerfried (ed.): Ökologische Theologie und Ethik – 1999

(2) La pietra si riferisce al meccanicismo, la visione meccanica del mondo fondata nel primo Illuminismo, il cui rappresentante più noto è Cartesio.

(3) Immer mehr ist nicht genug – Eine kurze Geschichte der Ökonomie der Maßlosigkeit (Sempre di più non basta – Breve storia dell’economia dell’eccesso) di Bernhard Ungericht è il titolo di un ottimo libro sulla storia del nostro sistema economico capitalista fin dall’antichità.

(4) Citazione da Epicuro di Samo (341-271 a.C.)

(5) Un libro che, secondo gli standard odierni di argomentazione, cioè molti studi scientifici, mostra chiaramente come la natura abbia un effetto estremamente positivo su tutti i livelli di sviluppo del bambino e dell’adulto: Raith Andreas, Lude Armin: Startkapital Natur – wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert.

(6) Un saggio altamente raccomandabile dal titolo Indigeniality del filosofo Andreas Weber, pubblicato da Nicolai Verlag.

(7) Henry David Thoreau è descritto come uno dei più grandi scrittori americani. A mio parere, questo titolo è un po’ immeritato. Per me è un mistico. Se si leggono i suoi saggi, i suoi diari, si può avere una visione profonda della bellezza della natura interiore ed esteriore.

Ancora qualche dichiarazione d’amore: al richiamo della civetta – alla coda della colomba – ai campanellini del cardellino – al volo delle gru – al muso vellutato di una capra – alla crescita di un albero – al profumo di una mela – alla colorazione dei fiori del ranuncolo primaverile e della polmonaria – all’arricciarsi di una foglia di felce – al rigoglio di un rovo – al blu della cicoria – al viola dell’ambrosia – al bagliore del fiore di papavero – al seme del dente di leone – al sussurro dei pioppi – alla luce bianca della Bretagna – alla simmetria di un fiocco di neve – ai cespugli avvolti dalla brina – al verde giovane delle latifoglie – al profumo del tiglio – al risveglio del canto degli uccelli dopo un temporale – all’aria resinosa di una pineta in estate – ai passi sulle foglie autunnali – al tappeto dorato degli aghi di larice – ai fili d’erba che si stagliano contro il cielo serale – al crepuscolo – al profumo dei fiori di falena nel buio – al silenzio della notte – all’odore della terra.

( Traduzione dal tedesco di Thomas Schmid )

L’autrice

Coco Burckhardt vive in una fattoria autosufficiente in Bretagna. È un’autrice di lingua tedesca, tiene seminari sulle piante selvatiche e sul folklore vegetale e ha molti anni di esperienza nell’educazione forestale e naturalistica. Con il suo lavoro vuole aiutare le persone a riconoscere la meraviglia della natura, a sentire e ricostruire un legame profondo con essa – l’uomo come parte del creato e non al di sopra di esso. Con il suo ultimo libro “Pflanzenbrauch im Jahreslauf – Mit Baum und Kraut im Reigen der Jahreskreisfeste spielen, heilen und genießen” accompagna le persone durante l’anno. www.waldundwiesenwonne.de

In copertina: Cerchio di pietre di Callanish, Isola di Lewis, Scozia. (Foto di Bobby Langer)