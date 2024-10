UNA NUOVA FRONTIERA INTERNA?

Migrazioni verticali e cambiamenti climatici nella metromontagna italian a

Giornata di Studi

22 ottobre 2024 – ore 14:30

Palazzetto Mattei in Villa Celimontana – via della Navicella, 12 – Roma

La giornata di studi, promossa dall’Associazione Riabitare l’Italia in collaborazione con la Società Geografica Italiana e con Donzelli Editore, si propone di sviluppare una discussione transdisciplinare a partire dal volume “Migrazioni Verticali. La montagna ci salverà?”, a cura di Andrea Membretti, Filippo Barbera e Gianni Tartari (2024).

La scelta di lasciare le città – in modo definitivo o intermittente – e di andare a vivere in aree montane e interne, sta emergendo come un fenomeno interessante, ancorché quantitativamente limitato, nel nostro paese. Tra i fattori che spingono in questa direzione si evidenziano la diffusione del lavoro a distanza e l’affermarsi di immaginari positivi associati alla montagna, per certi versi colta e rappresentata come una “nuova frontiera”.

In un contesto di cambiamenti del clima e aumento globale delle temperature, le aree montane alpine e appenniniche iniziano infatti ad essere percepite e agite come un’alternativa alla situazione di crisi socioeconomica ed ecologica delle grandi città: in questo modo, esse vengono caricate di significati simbolici e di aspettative sociali – non prive di contraddizioni – contribuendo a delineare i tratti di una nuova mobilità umana, che si caratterizza per essere (anche) climatica e “verticale”.

Con un approccio trasversale – tra sociologia, geografia, demografia, psicologia e climatologia – e sulla base dei dati originali raccolti nel 2023 tramite il progetto di ricerca MICLIMI (“Migrazioni Climatiche Interne nella Metromontagna padana: www.miclimi.it) il volume “Migrazioni verticali” traccia le caratteristiche principali di questo fenomeno, mostrandone ragioni, prospettive, vantaggi e criticità, anche grazie al lavoro sul campo e al dialogo con le comunità e con i nuovi residenti.

La giornata di studi offre l’occasione per presentare quanto raccolto nel volume e per interrogarsi collettivamente sulla possibilità che le nuove forme della migrazione verticale e climatica possano favorire l’emersione di una inedita frontiera dell’abitare metromontano, tutta interna al Paese anche se proiettata sui suoi margini.

Il Programma

14:30 – 15:00 Introduzione Carmine Donzelli, Riabitare l’Italia, Presidente 15:00 – 16:00 Tavola Rotonda di presentazione del volume “Migrazioni verticali. La montagna ci salverà?” Alessandra de Renzis, Riabitare l’Italia Silvia Di Gennaro, Euclipa.it Andrea Membretti, Riabitare l’Italia Daniele Panzeri, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) Paolo Piacentini, Autore esperto d’Appennino Modera Filippo Santelli, La Repubblica 16:00 – 17:00 Contributi al dibattito Mauro Varotto, Università degli Studi di Padova Barbara Staniscia, Università degli Studi di Roma La Sapienza Francesca Impei, Società Geografica Italiana 17:00 – 17:30 Conclusioni

Claudio Cerreti – Società Geografica Italiana, Presidente Sabrina Lucatelli – Riabitare l’Italia, Direttrice

Con il patrocinio di: IOM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – Re-Place, un progetto Horizon Europe di Sapienza Università di Roma