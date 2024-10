Obiezione alla guerra

Testimoni di nonviolenza da Israele e Palestina

insieme per dare voce a chi rifiuta la violenza e progetta la pace

Un tour in Italia dal 16 al 26 ottobre

Vengono da Israele e Palestina, dove il diritto internazionale viene calpestato, per rivendicare il diritto all’obiezione di coscienza! Lavorano insieme e rifiutano la guerra, l’esercito, le armi, l’odio.

Sofia Orr e Daniel Mizrahi (israeliani, hanno rifiutato armi e divisa, sono obiettori di coscienza e per questo reduci dal carcere), Tarteel Yasser Al Junaidi e Aisha Amer (palestinesi, sono attiviste nonviolente e difendono i diritti umani, contro l’occupazione) sono quattro testimoni di pace che credono nel dialogo e lavorano insieme, come “gruppo misto” israelo-palestinese, e rappresentano due importanti movimenti: Mesarvot (una rete di giovani attivisti israeliani che rifiutano di prestare il servizio militare obbligatorio), e Community Peacemaker Teams – Palestina (CPT) (sostiene la resistenza di base nonviolenta guidata dai palestinesi contro l’occupazione israeliana).

Invitati in Italia dalla Campagna di Obiezione alla guerra, su iniziativa del Movimento Nonviolento, saranno ospiti, con conferenze stampa e iniziative pubbliche, dal 16 al 26 ottobre: un tour di 10 giorni, da Milano a Bari, per far conoscere all’opinione pubblica italiana i volti e la voce di chi, dentro alla follia della guerra, già realizza progetti di pace, a partire dal rifiuto della violenza e delle armi. Lo scopo del tour è di sostenere concretamente e politicamente i movimenti nonviolenti, gli obiettori di coscienza, i pacifisti che lavorano per la convivenza dei due popoli. La richiesta di pace che si alza dalle popolazioni civili, è l’unica alternativa alla violenza cieca dell’esercito e dei gruppi armati che a Gaza, in Cisgiordania, in Libano e in Israele stanno seminando odio e vendetta. La spirale che ci sta portando al terzo conflitto mondiale può essere spezzata: l’obiezione alla guerra è il primo passo. Per questo chiediamo alle istituzioni, all’Unione Europea, al nostro governo, di riconoscere lo status di rifugiati politici a tutti gli obiettori di coscienza, disertori, renitenti alla leva, che fuggono dalle guerre e chiedono asilo e protezione.

Questo il programma del tour:

martedì 15, arrivo a Milano Malpensa

mercoledì 16, a Milano, conferenza stampa (ore 11, Cascina nascosta di Parco Sempione) e un incontro pubblico (ore 17:30 sede Acli, via della Signora 3);

giovedì 17, Verona: conferenza stampa (ore 12:40, Palazzo Barbieri, Sala Arazzi), incontri istituzionali con Sindaco e Vescovo, e proiezione del docu-film “Light” (ore 21, Teatro Modus);

venerdì 18, Verona: incontro con gli studenti (ore 8:30, Liceo Classico Maffei), partecipazione al Festival “Poeti Sociali” della Diocesi di Verona (ore 15, Piazza dei Signori);

sabato 19, Bologna: incontro con gli studenti e proiezione docu-film (ore 10:30, Cinema Perla) e incontro pubblico (ore 15 al Parco storico di Monte Sole, Marzabotto);

domenica 20, Parma: incontro con la comunità giovanile (ore 11, Il Punto in Piazza Garibaldi);

domenica 20, Reggio Emilia: incontro pubblico (ore 15:30, Casa di quartiere Orti-Spallanzani);

lunedì 21, Firenze: conferenza stampa (ore 11:30, sede Cgil via Borgo dei Greci 3), incontro con le associazioni e proiezione docu-film (ore 21, circolo Arci le Vie Nuove, via Giannotti 13);

martedì 22, Firenze: incontro con gli studenti (ore 9, Auditorium Istituto Comprensivo Rosai, via dell’Arcovata 4/6), incontro con vicesindaca e presidente del consiglio comunale (ore 14:00 presso Palazzo Vecchio), incontro pubblico (ore 21, Circolo Arci 25 aprile, via Bronzino);

mercoledì 23, Roma: incontro con gli studenti universitari (ore 10, Aula Blu 5, Università Sapienza), incontro con il Servizio Civile (ore 15, sede Engim via Etruschi 7, San Lorenzo);

giovedì 24, Roma: Audizione Commissione permanente per i Diritti Umani (ore 8:30, Camera dei Deputati), incontro pubblico (ore 10:30, presso la sede del CSV Lazio, via Liberiana 17, in dialogo con Donatella Di Cesare e Luigi Manconi, prevista la diretta live sulle pagine FB del Movimento Nonviolento e del CSV Lazio), ore 13 ricevimento presso il Dicastero Vaticano per lo Sviluppo Umano e integrale, conferenza stampa a Montecitorio (ore 16, Sala stampa, con on. Laura Boldrini, on. Nicola Fratoianni, on. Stefania Ascari e rappresentanti Rete Pace Disarmo);

venerdì 25, Roma: giornata libera con trasferimento a Bari;

sabato 26, Bari: partecipazione alla Giornata di mobilitazione “Fermiamo le guerre. Il tempo della pace è ora” (ore 9:30, ritrovo in Piazza Massari); incontro pubblico (Fondazione “Rita Maierotti”, Via Giuseppe Volpe 4– Bari, Quartiere Madonella);

domenica 27: partenza da Bari Palese.

Durante tutto il tour, i 4 testimoni saranno accompagnati e tradotti da Daniele Taurino, presidente di EBCO/BEOC (Ufficio Europeo Obiezione di Coscienza).

Molte le associazioni, nazionali e locali, che hanno aderito e collaborato attivamente per la migliore riuscita del tour:

Rete italiana Pace e Disarmo, Un Ponte Per, Europe for Peace, Acli Milanesi, Legambiente Lombardia, Caritas Ambrosiana, Fondazione Toniolo, Festival Poeti Sociali della Chiesa di Verona, Portico della Pace di Bologna, Spi Cgil di Bologna, Scuola di Pace di Monte Sole, Parma candidate European Youth Capital 2027, Il Punto hub creativo, Giro del Cielo di Reggio Emilia, Cgil Firenze, Donne insieme per la pace, Arci Firenze, Anpi Firenze, Cospe, Cristiani insieme per la Pace, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Università Sapienza di Roma, RuniPace, Le vie della Nonviolenza – Servizio Civile, CSV Lazio, Cnesc (Conferenza nazionale Enti Servizio Civile), Comitato per la Pace di Terra di Bari.

Movimento Nonviolento

Mao Valpiana

Presidente

A Ferrara il 24 ottobre:

in un gruppetto del Movimento Nonviolento di Ferrara abbiamo partecipato all’incontro con quattro giovani obiettori di coscienza e pacifisti israeliani e palestinesi che si è svolto il 19 ottobre a Monte Sole, tappa di un tour più ampio organizzato dal Movimento Nonviolento nazionale, con numerose partnership, all’interno della Campagna di Obiezione alla guerra.

L’incontro con Sofia, Daniel, Aisha e Tarteel è stato molto significativo, di apertura, di speranza e di conoscenza, e desideriamo condividerlo. Proprio per questo invitiamo gli amici e le amiche alla proiezione di una delle tappe del tour, per ascoltare la testimonianza diretta di giovani che, pur vivendo sulla loro pelle la guerra, la demonizzazione del nemico, la militarizzazione estrema delle loro società, hanno il coraggio e la forza di sperimentare la pace pagandone il prezzo, con il carcere e con l’esclusione. Qui in Italia si sono incontrati per la prima volta: “Se il dialogo tra noi è possibile, lo è anche in una scala più grande”, ci hanno detto, e ci hanno chiesto di far conoscere le loro storie.

Ci vediamo giovedì 24 ottobre alle 20,30 presso la sede di Viale K in Via Mura di Porta Po 9.

In questi giorni il tour dei giovani israeliani e palestinesi continua, facciamolo sapere ai nostri contatti in altre città: domenica 20/10 a Parma e Reggio Emilia, lun. 21 e mar. 22 a Firenze, mer. 23, giov. 24 e ven. 25 a Roma, sab. 26 a Bari nella manifestazione per la pace.

Il Movimento Nonviolento, Centro di Ferrara