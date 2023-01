Colin Clark (Eddie Redmayne), Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh) e la moglie Vivien Leigh (Julia Ormond). E poi Lei, Marylin (Michelle Williams), la Diva di sempre.

Siamo nell’estate del 1956, sul set de Il principe e la ballerina, in terra inglese, un film nel film: Marylin, una pellicola del 2011, diretta da Simon Curtis, ispirata dal libro di Clark, La mia settimana con Marilyn. Una vera rivalutazione della figura della Monroe come attrice, pur nella sua fragilità. Un biopic interessante che racconta le tensioni sul set fra Sir Laurence Olivier, regista tradizionalista e interprete maschile oltre che impareggiabile gigante del teatro e l’attrice, devota al metodo recitativo dell’insegnante Paula Strasberg e perennemente in ritardo per la sua dipendenza da alcol e droga.

Una finestra su un momento particolare della vita di Marylin, in una tenerissima amicizia (anzi di più, un vero innamoramento) fra lei e il ventitreenne Clark (assistente di terza categoria e neolaureato a Oxford), dalla cui memorie viene fuori uno sguardo al lato più reale della Diva.

Mostrando che la Monroe era come tutti si aspettavano – spaventata, insicura, frenetica e impossibile da gestire e spesso da comprendere -, Clark svelava anche una donna vulnerabile, fragile, luminosa, dolce e affettuosa ma anche tenace e desiderosa di essere amata, facendola ritornare a essere un essere umano prima che un simbolo irraggiungibile. Una favola malinconica.

Marylin si trovava anche in un momento molto critico della sua vita privata: appena sposata con Arthur Miller (Dougray Scott), orgoglioso di essere la compagna di un grande intellettuale, pensava che quello sarebbe stato l’uomo che l’avrebbe affiancata per sempre. Ma per lui non sarebbe stato possibile, quella donna “lo divorava” e se ne sarebbe tornato inaspettatamente in America. Quasi una fuga.

Colin, su quel set pieno di tensioni, sarebbe stato un appoggio, l’unica persona a non rappresentare una minaccia e capace di aprirle, grazie alle sue origini alto-borghesi e alle sue conoscenze altolocate, le porte del Castello di Windsor o dell’Eton College durante una settimana di innocente e tenera intimità.

Per la parte della Monroe, Curtis ha preso in considerazione solo un’attrice: Michelle Williams, dopo averla ammirata in I segreti di Brokeback Mountain (2005) e in Blue Valentine (2010), due film che hanno portato l’attrice a sfiorare il premio Oscar.

Per questa interpretazione, alla Williams (candidata all’Oscar nel 2012) è andato il Golden Globe 2012 come miglior attrice protagonista.

Oggi Marylin avrebbe 96 anni. Invece è immortale. Il tempo passa ma lei resta.

Marylin, di Simon Curtis, con Michelle Williams, Eddie Redmayne, Julia Ormond, Kenneth Branagh, Pip Torrens, GB-USA, 2011, 99 mn.