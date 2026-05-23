Scrivere nel tempo del battito di ciglia. Riflessione sulla scrittura creativa, i lettori e ciò che ancora merita di durare

Ci sono domande che tornano ogni volta che una pagina resta aperta davanti a noi. Non chiedono soltanto se abbiamo qualcosa da dire, ma se esista ancora qualcuno disposto ad ascoltare. Scrivere, oggi, nel pieno di questo terzo millennio rapido, esposto, febbrile, significa forse accettare una contraddizione: dare tempo a ciò che nasce in un mondo che sembra non averne più.

Tutto appare, tutto circola, tutto si consuma. Una frase, un pensiero, una poesia, persino una confessione profonda vengono affidati agli strumenti della fruizione immediata, ai social, alle bacheche, agli schermi che scorrono sotto le dita. Ma quegli stessi strumenti che promettono visibilità possiedono spesso la rapidità di un battito di ciglia a occhi chiusi. Mostrano e cancellano. Accendono e disperdono. Espongono ciò che scriviamo per poi lasciarlo svanire dopo pochi attimi, inghiottito da altro, da tutti, da nessuno.

E allora la domanda diventa inevitabile: per chi scriviamo? O forse, ancora più radicalmente: per cosa scriviamo?

Io non so dare una risposta definitiva. So però che mi sento davvero al mio posto quasi soltanto quando creo un personaggio, quando seguo il filo di una storia, quando provo a dare forma a un articolo, quando accolgo il primo verso di una poesia e resto in ascolto degli altri che potrebbero venire.

In quei momenti la scrittura non è un mestiere soltanto, né una posa, né una richiesta di attenzione. È una condizione interiore. È il modo in cui qualcosa, dentro di me, smette per un poco di essere disordine e diventa voce.

Forse scriviamo prima di tutto per questo: non per essere immediatamente visti, ma per non lasciare che tutto resti informe. Scriviamo perché la vita, senza una lingua capace di trattenerla, rischia di passare, come passano le immagini sugli schermi: senza peso, senza memoria, senza durata. Eppure non possiamo fingere che il mondo intorno sia rimasto lo stesso. La scrittura creativa, oggi, abita un tempo che sembra ostile alla sua stessa natura.

Scrivere richiede attesa, sedimentazione, ascolto. Richiede il coraggio di restare dentro una frase anche quando non arriva subito, di seguire un personaggio dove ancora non sappiamo, di accettare che una poesia nasca talvolta da un solo verso e poi rimanga sospesa, muta, finché non trova la sua prosecuzione. Tutto questo appartiene a una dimensione lenta, quasi inattuale.

Il presente, invece, sembra chiedere il contrario. Chiede rapidità, presenza continua, reazione immediata. Non basta scrivere: bisogna apparire. Non basta pensare: bisogna pubblicare. Non basta pubblicare: bisogna essere visti prima che il flusso successivo cancelli il precedente.

La parola, che per sua vocazione dovrebbe restare, viene spesso consegnata a un meccanismo che la trasforma in passaggio, in frammento, in traccia provvisoria. Non si tratta di demonizzare gli strumenti del nostro tempo. Sarebbe troppo facile, e forse anche ingiusto.

I social, le piattaforme, gli spazi digitali hanno permesso a molte voci di uscire dall’isolamento, di trovare interlocutori, lettori, affinità impreviste. Hanno aperto luoghi dove prima c’erano silenzi, distanze, porte chiuse. Anche una poesia pubblicata su una bacheca può raggiungere qualcuno nel momento esatto in cui quella persona aveva bisogno di leggerla. Anche un pensiero affidato alla rete può depositarsi nella memoria di uno sconosciuto.

Il problema, semmai, è un altro: cosa accade alla scrittura quando il luogo che la ospita le impone la logica della sparizione? Cosa resta di un testo quando nasce già dentro la sua possibile rimozione? E cosa accade a chi scrive, se finisce per misurare il valore di una pagina non sulla sua necessità interiore, ma sulla sua immediata capacità di ottenere consenso? Qui la scrittura creativa incontra forse il suo punto più fragile e più decisivo.

Perché scrivere non significa soltanto produrre contenuti. Questa è una delle parole più povere e più pericolose del nostro tempo: contenuto. Dentro questa parola può finire tutto, e proprio per questo tutto rischia di perdere differenza. Un verso, una fotografia, una confessione, una notizia, una battuta, una tragedia, un annuncio pubblicitario: ogni cosa diventa contenuto, qualcosa da immettere nel flusso, da consumare, da sostituire.

Ma la scrittura, quando è davvero tale, non nasce per riempire uno spazio vuoto tra due distrazioni. Nasce da una necessità più oscura e più paziente. Nasce perché qualcosa chiede forma. Un dolore, una memoria, una visione, una colpa, una domanda, un amore, una ferita, una gioia rarissima. Nasce perché la realtà, da sola, non basta a spiegare ciò che viviamo. Occorre trasfigurarla, interrogarla, darle un voce ulteriore.

In questo senso, la scrittura creativa conserva ancora una funzione profonda. Non forse quella, illusoria, di cambiare il mondo in modo immediato. Ma quella, più silenziosa e resistente, di impedire che il mondo venga ridotto soltanto alla sua superficie. Scrivere significa scendere sotto ciò che appare. Significa sospettare che dietro ogni gesto ci sia una storia, dietro ogni volto una zona d’ombra, dietro ogni silenzio una lingua ancora non trovata.

Un personaggio inventato, se nasce davvero, non è mai soltanto inventato. Porta con sé frammenti di persone conosciute, temute, amate, perdute. Porta ciò che abbiamo capito e ciò che non abbiamo ancora avuto il coraggio di capire. Per questo, quando scriviamo storie, non stiamo semplicemente fabbricando trame. Stiamo mettendo ordine nel caos dell’esperienza. Stiamo creando una stanza dove il dolore può essere guardato senza esserne immediatamente travolti.

La poesia, poi, compie forse un gesto ancora più estremo. Accoglie pochissimo e pretende che quel poco basti. Un verso può contenere più tempo di una cronaca intera. Una parola, se è quella necessaria, può aprire una crepa nella superficie compatta dei giorni. In un’epoca che moltiplica le parole fino a renderle intercambiabili, la poesia ricorda che non tutte le parole si equivalgono. Alcune restano. Alcune feriscono. Alcune salvano, anche senza promettere salvezza.

E allora torna, quasi con malinconia sorridente, la manzoniana speranza dei venticinque lettori. Venticinque: un numero minimo, domestico, quasi confidenziale. Un numero che oggi, nell’epoca delle visualizzazioni, delle condivisioni, delle metriche pubbliche e private, potrebbe sembrare ridicolo.

Che cosa sono venticinque lettori dentro una civiltà che conta tutto, misura tutto, espone tutto? Eppure quei venticinque lettori, proprio perché pochi, ci ricordano qualcosa di essenziale: la letteratura non nasce necessariamente per la folla. Nasce per qualcuno. Per una coscienza capace di fermarsi. Per un lettore che non attraversa la pagina come attraversa una notizia qualsiasi, ma vi entra, vi resta, la porta con sé.

Forse il problema non è avere pochi lettori. Il vero problema è non avere più lettori, ma soltanto passanti. Presenze che ci sfiorano, approvano, scorrono, dimenticano. La scrittura, invece, ha bisogno di essere abitata. Non chiede soltanto occhi, ma tempo. Non chiede soltanto consenso, ma attenzione.

Già: almeno quelli erano venticinque.

Resta allora un’altra domanda, forse ancora più inquieta: quali saranno i classici da consegnare alle generazioni future? E ci saranno ancora classici, se tutto nasce già come presente assoluto, come attualità da sostituire con altra attualità? Ci saranno ancora opere capaci di attraversare il tempo, oppure il tempo stesso sarà diventato troppo frammentato per permettere a qualcosa di durare?

Non è una domanda retorica. Ogni epoca ha creduto, in qualche modo, di essere minacciata dalla propria fine. Ogni generazione ha temuto che qualcosa di essenziale andasse perduto. Ma la nostra sembra vivere una condizione particolare: non soltanto produce moltissimo, ma dimentica con una velocità quasi pari alla produzione.

Scriviamo, pubblichiamo, archiviamo, cancelliamo, ricominciamo. Lasciamo tracce ovunque, eppure sembriamo avere sempre meno memoria. Forse i classici futuri non saranno necessariamente le opere più visibili, né quelle più celebrate nel momento della loro apparizione. Potrebbero essere, come spesso è accaduto, libri capaci di restare in disparte prima di essere riconosciuti. Opere non perfettamente allineate al proprio tempo, proprio perché più profonde del proprio tempo. Testi capaci di custodire una domanda umana che non si esaurisce con la stagione in cui è stata formulata.

Un classico, in fondo, non è soltanto un libro che resiste. È un libro che continua a interrogarci quando il mondo che lo ha prodotto non esiste più. È una voce che sopravvive alla propria occasione. È una forma che resta disponibile per nuove solitudini, nuovi dolori, nuove intelligenze. Ma perché esistano classici futuri, devono esistere anche lettori futuri. E qui la domanda diventa più ampia, quasi vertiginosa.

Quali generazioni verranno dopo di noi? Con quale rapporto con la parola, con la memoria, con il silenzio? Sapranno ancora sostare davanti a una pagina senza sentirla come una perdita di tempo? Sapranno ancora riconoscere che non tutto ciò che è lento è inutile, che non tutto ciò che non si consuma subito è vecchio?

Forse non possiamo saperlo. Forse chi scrive deve accettare di lavorare senza garanzie. Nessuno può assicurargli che ciò che mette sulla pagina troverà il suo lettore, il suo tempo, la sua durata. Nessuno può promettergli che una storia non verrà inghiottita dall’indifferenza, che una poesia non resterà sospesa nel vuoto, che un pensiero non passerà inosservato tra migliaia di altri pensieri.

Eppure si continua a scrivere. Si continua perché, a un certo punto, la domanda “per chi?” non basta più. O forse si allarga. Scriviamo per chi verrà, se verrà. Per chi saprà riconoscersi in una frase senza conoscerci. Per chi troverà in un personaggio inventato qualcosa della propria vita reale. Per chi, leggendo un verso, avrà la sensazione che una parte muta di sé sia stata finalmente pronunciata.

Ma scriviamo anche per ciò che non vogliamo perdere. Per trattenere una voce, un volto, una stagione, un’infanzia, una ferita. Per opporci, con strumenti fragili, alla dispersione. Per dire che una vita non è soltanto la somma dei suoi fatti, ma anche il racconto che tenta di comprenderli.

In questo terzo millennio così rapido, fugace, effimero, la scrittura creativa può sembrare un gesto marginale. Ma non tutto ciò che è marginale è inutile. A volte è proprio ai margini che qualcosa si conserva. A volte è fuori dal centro del rumore che una parola riesce ancora a respirare.

Scrivere, allora, significa continuare a credere che qualcosa meriti di durare, anche quando tutto sembra organizzato per scomparire.

E forse basterebbe questo. Anche per uno solo di quei venticinque lettori.

Anche per uno soltanto.

Cover: Foto di Bruno da Pixabay