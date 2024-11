Piccoli topi fascisti contro la grande ambizione

A Roma un gruppo di giovani fascisti ha fatto irruzione nel cinema Atlantic interrompendo la proiezione del film al grido di “comunisti di merda” insultando gli spettatori e aggredendo una donna.

Un fatto gravissimo che ci riporta a un clima pericolosissimo. A rendere pubblica la cosa è stata Bianca Berlinguer.

Questo succede anche perché la non condanna degli squadristi fascisti che hanno marciato su bologna da parte di Meloni e Salvini è stata interpretata dalle organizzazioni neofasciste di tutta Italia come un via libera di fatto per le loro azioni vergognose e intimidatorie.