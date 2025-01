PER UNA TRANSIZIONE ENERGETICA DELLA TOSCANA SENZA SPECULAZIONI

I TERRITORI E LE COMUNITÀ SI INCONTRANO CON LE ISTITUZIONI ED ESPERTI

Nel Comune di Borgo San Lorenzo, nel Mugello, FI, il 25 gennaio dalle 10:00 alle 18:00 si terrà il convegno organizzato dalla Coalizione ambientale TESS – Transizione Energetica Senza Speculazione “Territori e comunità per una TRANSIZIONE ENERGETICA SENZA SPECULAZIONE”.

– Si riuniranno al mattino i comitati e le associazioni di tutta la Toscana e di alcune regioni limitrofe con i propri rappresentanti che daranno voce ai territori.

– Nel pomeriggio, si terrà un convegno con importanti esponenti del mondo della ricerca e dell’università per affrontare il tema della transizione energetica nella Regione Toscana.

Alla Conferenza è stata invitata l’Assessora all’ambiente Monia Monni, tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci della Regione Toscana.

Sarà dedicato anche uno spazio per la conferenza stampa aperta a tutti i giornalisti.

L’incontro è estremamente importante in quanto la Regione Toscana approverà a breve la Legge regionale sulla definizione delle aree idonee e non idonee per gli impianti da Fonti di Energia Rinnovabile che allo stato attuale porterebbe alla costruzione di nuovi impianti fotovoltaici nei terreni agricoli, pale eoliche alte fine a 220 m nelle colline e nei crinali appenninici, insieme a container e batterie di accumulo per lo stoccaggio dell’energia.

Il patrimonio paesaggistico della Toscana, ancora bella, fertile e accogliente, lascerebbe così spazio ad impianti industriali di produzione energetica sotto la spinta di un finto ecologismo finanziato da ingenti contributi pagati nelle bollette dell’energia elettrica. Tutto questo accadrebbe nonostante siano già disponibili superfici edificate più che sufficienti per raggiungere gli obiettivi dettati dall’Unione Europea: una scelta assurda e densa di conseguenze irreversibili.

Per seguire l’ evento in facebook: https://fb.me/e/2E2BUyQfR

Coalizione ambientale TESS – Transizione Energetica Senza Speculazione