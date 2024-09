Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” conclude il processo di selezione dei cortometraggi, giunti da 18 paesi, e annuncia la Giuria professionale 2024. Declinazione al femminile.

Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica” – che si terrà nella città estense dal 23 al 26 ottobre presso la Sala Ex Refettorio del Chiostro di San Paolo, la Sala Estense e lo Spazio Factory Grisù (con anteprima il 22 presso Notorious Cinemas) – ha concluso il processo di selezione dei cortometraggi giunti da 18 paesi. 43 i corti selezionati, 16 nella categoria “Ambiente è Musica”, 18 in “Indieverso” e 10 in “Buona la Prima”. 23 i corti italiani, 20 quelli esteri. 10 i premi da assegnare, di cui 3 principali in denaro.

A valutare i cortometraggi in concorso, la prestigiosa Giuria Professionale 2024, composta da cinque illustri personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e delle arti, in maggioranza femminile.

A presiedere sarà Andrea Guerra, musicista e compositore di colonne sonore. Nato a Santarcangelo di Romagna, Andrea Guerra è figlio del poeta Tonino Guerra. Ha studiato composizione e arrangiamento con il Maestro Ettore Ballotta a Bologna. Subito dopo gli studi, si trasferisce a Roma, dove intraprende l’attività di compositore. Fra il 2000 e il 2010 compone diverse colonne sonore per i film di registi importanti come Ferzan Özpetek, Roberto Faenza, Giuseppe Bertolucci e altri ancora. Nel 2003, scrive la canzone “Gocce di memoria” insieme all’interprete Giorgia che viene inclusa nella colonna sonora, interamente composta da Guerra, del film, dello stesso anno, “La finestra di fronte”, diretto da Ferzan Özpetek. Il brano vale alla cantautrice e al compositore la vittoria del Nastro d’argento alla migliore canzone originale mentre per la colonna sonora Guerra vince il David di Donatello per il miglior musicista. Successivamente, compone la musica del film di produzione indiana “Fan” di Maneesh Sharma (2015-2016), riceve, alla 74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il prestigioso premio Soundtrack Stars (2017) e il premio Arcangelo d’Oro dall’amministrazione di Santarcangelo di Romagna (2017). Tra le sue numerose composizioni, anche quelle per i film “Hotel Rwanda” di Terry George (per il quale vince il European Film Award 2005, il Golden Satellite Award 2005 e l’Apex Award 2005), “Le fate ignoranti” di Ferzan Özpetek, “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino, “Nine” di Rob Marshall e “Brado” di Kim Rossi Stuart. Attualmente è membro votante dell’Academy degli Oscar, degli European Film Awards e dei David di Donatello. È fondatore e Direttore Artistico del festival di cinema “I luoghi dell’Anima”, da quest’anno gemellato con Ferrara Film Corto Festival “Ambiente è Musica”.

Loredana Antonelli è un’artista multimediale napoletana con base a Roma, regista video, performer e sinologa per formazione all’Università̀ di Lingua e Cultura di Pechino. Dal 2009, inizia un percorso di ricerca focalizzato sulla pittura digitale, le nuove tecnologie e i sistemi di elaborazione in tempo reale per live visual, video musicali, video arte, installazioni e live performance. Sue opere sono state esposte alla 56ª edizione Biennale di Venezia; Expo di Shanghai; Flussi Festival; Museo di Tianjin, Cina; Palazzo Reale di Napoli; Macro – Museo contemporaneo di Roma in collaborazione con IED – Istituto di design europeo; Madre – Museo d’arte contemporanea e Pan – palazzo delle arti di Napoli. È tra gli artisti di “Scegli il Contemporaneo”, progetto a cura di Elena Lydia Scipioni, per una guida critica presso il Museo di archeologia industriale di Roma, la Centrale Montemartini e Tutor di “Dieta Mediterranea 4.0”, un progetto a cura di Alex Giordano sull’identità rurale. Dal 2012, fa parte di “ELEM”, progetto multimediale d’improvvisazione elettronica in collaborazione con Fabrizio Elvetico (Illachime Quartet) e Marco Messina (99 Posse, colonne sonore ERA). È visual artist di “Serpentine”, progetto audiovisivo realizzato con Ludovica Manzo. Dal 2018, fa parte di ADA collettivo informale per la scena, con cui vince il premio PimOff per il Teatro Contemporaneo 2021 con “Twittering Machine”. Con ADA produce anche “Walking with Damien”, performance audiovisiva per spazi museali, che ha debuttato nel 2020 presso i Musei Mercati di Traiano di Roma.

Ludovica Manzo, cantante e compositrice, è attiva in diverse formazioni nell’ambito della musica improvvisata, del songwriting e della musica elettroacustica. Forma il duo O-Janà insieme alla pianista e musicista elettronica Alessandra Bossa con cui incide gli album “Inland Images” (Folderol, 2018) e “Animal Mother” (Folderol, 2023). Dal 2020, porta in scena il concerto multimediale per voce, elettronica e live visual “Serpentine”, insieme all’artista visiva Loredana Antonelli. Collabora con vari musicisti ed ensemble della scena contemporanea e si esibisce nei maggiori festival europei ed extraeuropei in Marocco, Canada, Svezia, Olanda, Ungheria, Norvegia, Portogallo, Inghilterra, Qatar, Francia.

Rita Bertoncini è nata a Ferrara, dove ha conseguito la Laurea in Lettere Classiche. Per anni ha alternato il lavoro in ambito formativo presso scuole e aziende, all’attività culturale e sociale rivolta al mondo degli adolescenti, delle categorie svantaggiate e dei disabili, attraverso la progettazione e la conduzione di laboratori di scrittura creativa, fotografia e video. Dal 2010, ha frequentato diversi corsi di formazione e master in cinema del reale, e da allora esercita il mestiere di documentarista. È autrice di “Una nuova scintilla” (2014), “A secret garden” (2015), “Libere di restare libere di muoversi” (2019), “Echi di Resistenza – Dallo squadrismo alla Liberazione” (2021), “Memorie dal popolo” (2023) e di cortometraggi scolastici premiati in diversi concorsi. Come filmmaker, partecipa al progetto “The New Poets”, gruppo artistico e musicale che nasce dall’omonimo progetto scolastico che promuove la poesia, la musica, la danza e le arti visive, favorisce l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali e affronta temi come razzismo, bullismo, mafia, violenza sulle donne, femminicidio e disturbi specifici dell’apprendimento. È Presidente di CNA Comunicazione e Terziario Avanzato di Ferrara, membro del direttivo di CNA Cinema e Audiovisivo ER, CNA Impresa Donna e CNA Cultura.

Roberta Tosi è storica e critico d’arte. Curatrice di mostre, collabora con artisti e gallerie d’arte contemporanea. Svolge incontri, organizza e collabora a eventi artistici nazionali, portando l’arte anche a teatro. Ha scritto per testate culturali e collabora con riviste online. Ha diretto il magazine “PitturAntica” (Belriguardo edizioni) e ha collaborato con la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti di Verona. Con il fratello Alex ha partecipato e vinto, con il cortometraggio “Caravaggio and Another Story”, il Brixen Art Film Festival (rassegna internazionale di film documentari sull’arte). Già autrice del primo saggio italiano dedicato all’arte dello scrittore JRR Tolkien, tra le sue pubblicazioni recenti si ricordano “Tintoretto. L’artista in Italia” (2019), “Parmigianino. L’artista in Italia” (2021) e “Artisti visionari”, con interventi in poesia di Davide Rondoni (2022).