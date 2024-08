I protagonisti del nostro cinema alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica

Grandi maestri, animazione, passando per capolavori ritrovati e importanti produzioni intercontinentali, a cui si sommano diverse attività collaterali per gli operatori. Il cinema dell’Emilia-Romagna è pronto per il red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che dal 28 agosto al 7 settembre celebrerà la sua 81a edizione.

In concorso alla 39. Settimana Internazionale della Critica Playing God, cortometraggio di animazione dei giovani Matteo Buran e Arianna Gheller, inserito nella selezione di SIC@SIC – Short Italian Cinema. Produzione italo-francese firmata dalla casa bolognese Studio Croma e da Autour de Minuit, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, il film è un dark drama in cui in un atelier immerso nell’ombra, abitato da centinaia di creature d’argilla deformi, un misterioso scultore plasma il suo ultimo capolavoro, infondendo in esso la vita. La distribuzione italiana è a cura della casa bolognese Sayonara Film. Appuntamento in Sala Perla il 30 agosto.

Tra i progetti al Lido sostenuti dal Fondo regionale anche L’orto americano di Pupi Avati a chiudere il programma di Venezia 81 il prossimo 7 settembre, con la prima assoluta di questo atteso evento speciale Fuori Concorso.

Horror gotico tratto dall’omonimo libro del cineasta bolognese, “L’orto americano” è ambientato nella Bologna degli anni ’40, dove un giovane mentalmente problematico con aspirazioni letterarie si innamora perdutamente al primo sguardo di un’ausiliaria dell’esercito americano. Come protagonista di questo lungometraggio in bianco e nero Avati ha voluto Filippo Scotti, che dopo “Io e Spotty” torna sul territorio in un ruolo noir, affiancato da Rita Tushingham, Armando De Ceccon, Roberto De Francesco, Chiara Caselli, Romano Reggiani, Cesare Cremonini e Andrea Roncato. Il film è prodotto da Minerva Pictures Group, DueA Film con RAI Cinema ed è stato realizzato in buona parte tra Copparo (Fe), Ferrara, Comacchio (Fe), Cervia (Ra), San Mauro Pascoli (FC).

Ritorna al Lido anche Marco Bellocchio, con Se posso permettermi – capitolo II, secondo capitolo dell’omonimo corto realizzato dal maestro di Bobbio nel 2019 e che, ancora una volta, ha coinvolto i suoi allievi del corso di formazione Cinematografica, Fare Cinema. Presentato nella Selezione Ufficiale, Fuori Concorso, il corto è una produzione Kavac Film con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Sontuoso il cast, formato da Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Rocco Papaleo, Giorgia Fasce, Filippo Timi, Pier Giorgio Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Edoardo Leo, che animano un nuovo gioiello d’autore. Il film sarà presentato il 1° settembre. Il maestro piacentino è inoltre il vincitore del Premio Robert Bresson, prestigioso riconoscimento promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla Rivista del Cinematografo e che sarà assegnato il 31 agosto alle 12:30 presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior.

Tra le presenze eccellenti a Venezia 81 non poteva certamente mancare la Fondazione Cineteca di Bologna che presenterà il capolavoro di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Nel cinquantennale di questo vero e proprio cult La Cineteca sarà in concorso nella sezione Classici, con una stupenda versione restaurata in 4k dal laboratorio L’Immagine Ritrovata, in collaborazione con Minerva Pictures.

Ha portato a Bologna Leoni d’Oro e d’Argento e tanti altri prestigiosi riconoscimenti. La casa di distribuzione I Wonder Pictures anche quest’anno arriva alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica da protagonista, con 7 titoli in anteprima mondiale nelle sezioni più importanti del festival, e con la speranza di bissare i risultati prestigiosi delle ultime edizioni. In lizza per il Leone d’Oro Harwest di Athina Rachel Tsangari, con Caleb Landry Jones e Harry Melling e The quiet son Di Muriel e Delphine Coulin con Vincent Lindon, Benjamin Voisin e Stefan Crepon. Nella sezione Orizzonti I Wonder sarà presente con My Everything di Anne-Sophie Bailly, con la brava Laure Calamy e con AÏCHA di Mehdi M. Barsaoui, che ci porta nel sud della Tunisia.

Alla Settimana Internazionale della Critica (SIC) sarà invece presentato Peacock di Bernhard Wenger, commedia caustica sulle relazioni umane e, infine, alle Giornate degli Autori il team accompagnerà il film d’apertura delle Giornate, Coppia aperta quasi spalancata di Federica di Giacomo, prodotto e interpretato da Chiara Francini e, infine, La scommessa – Una notte in corsia di Giovanni Dota, con Carlo Buccirosso e Lino Musella, proposto nell’ambito delle Notti Veneziane.

La casa bolognese a Venezia sarà presente anche con Casa I Wonder, spazio e iniziativa che fonde industria cinematografica, arte culinaria e narrazione nelle principali manifestazioni internazionali. Il 29 agosto il CEO Andrea Romeo farà gli onori di casa dalle 11:30 alle 12:20 presso l’Italian Pavilion dell’Excelsior,

Al fianco di Sergio Rubini con Leopardi il poeta dell’infinito è IBC Movie. La casa di produzione bolognese di Beppe Caschetto, porta come evento speciale Fuori Concorso questo biopic insieme a Rai Fiction e Rai Com, opera interpretata dal ravennate Leonardo Maltese che, dopo Rapito, ritrova qui Fausto Russo Alesi.

Le grandi affiches cinematografiche alle Giornate degli Autori grazie alla nuova collaborazione con Ferrara Città del Cinema che, dal 29 agosto al 7 settembre, farà scoprire le opere di un maestro del settore: Anselmo Ballester, artista, illustratore, grande cartellonista del cinema italiano e americano e capostipite dei pittori di cinema. Curata da Luca Siano l’esposizione si potrà vedere in Sala Laguna dal 29 agosto al 7 settembre, con una masterclass su Ballester curata dallo stesso Siano nella mattinata del 29.

Fiscaglia e le campagne adiacenti, nel ferrarese, sono stati set di Sans Dieu, cortometraggio di Alessandro Rocca, in concorso alla Settimana Internazionale della Critica e realizzato da una crew praticamente under 25. Interpretato dal giovanissimo Aaron Guey e dal ferrarese Sebastiano Berti, “Sans Dieu” Il film è prodotto dall’associazione Ferrarese DestinationFilm-APS, Roberta Pazi, Eclettica (Lorenzo Maria Chierici), Kublai Film (Marco Caberlotto e Lucio Scarpa) e Videocrazia (Roberto Gallina), con il patrocinio e il sostegno del Comune di Fiscaglia. La distribuzione è curata da Gorrilla Film Distribution. Producer del progetto è invece Giulia Grandinetti, nonché anche produttrice esecutiva e co-editor. L’appuntamento in sala a Venezia è per il 4 settembre.

Nei giorni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica Emilia-Romagna Film Commission sarà presente con il suo staff nel Padiglione Italiano dell’Hotel Excelsior, in questa importante occasione per le Film Commission italiane di raccordo associativo ed istituzionale e con le principali realtà ed organizzazioni del cinema italiano ed internazionale. Tra le iniziative si segnala il tradizionale Cappuccino with the Italians, organizzato da Italian Film Commissions, in collaborazione con Venice Production Bridge, con il supporto del Ministero del Turismo e di ENIT.

Operatori e operatrici sono invitate/i il 1° settembre, dalle 10:30 alle 12:00 presso la terrazza dei Limoni, al terzo piano dell’Excelsior. Ospiti speciali di questa edizione saranno i colleghi del Fondo del Lussemburgo e del Fondo belga della Vallonia, che presenteranno il loro lavoro nell’ambito dell’audiovisivo.

Il nuovo disciplinare Green Film entrerà ufficialmente in vigore il 1° settembre. Per illustrarne le peculiarità sarà presentato pubblicamente il 31 agosto alle 15:30 presso lo spazio della Regione Veneto/Veneto Film Commission sempre all’Excelsior.