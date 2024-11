Sciopero Generale 4 settembre 1904

120 anni fa, “L’Italia del popolo”, quotidiano politico di orientamento repubblicano, dedica la prima pagina allo sciopero generale del 4 settembre 1904, il primo proclamato in Italia.

Oggi 29 novembre 2024 è sciopero generale. Se vi dicono che scioperare non serve, vi dicono una balla: scioperare costa l’Italia e la nostra vita è cambiata, ed è cambiata in meglio, perchè in tanti hanno avuto il coraggio di scioperare.

Periscopio, anche se è un quotidiano online basato sul volontariato, aderisce allo sciopero del 29 novembre 2024. Domani riprende la regolare pubblicazione.

In copertina: un’immagine dello sciopero generale 4 settembre 1904