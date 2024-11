Sciopero Generale 19 novembre 1969

È l’autunno caldo. Oltre 6 milioni di lavoratori aspettano il rinnovo del contratto. A quella rivendicazione se ne aggiungono altre come il diritto alla casa. Ed è proprio per questa ragione che il 19 novembre l’Italia si ferma. Un successo enorme con oltre 20 milioni di dipendenti pubblici e privati che incrociano le braccia e il Paese di fatto paralizzato per 24 ore.

In copertina: Corato (Bari), un’immagine dello sciopero generale del 18 novembre 1847