Sarai un sufi o non sarai nessuno. Rumi: «l’intero oceano in una goccia»

Rumi: «l’intero oceano in una goccia»

Là fuori

oltre a ciò che è giusto e sbagliato

esiste un campo immenso.

Ci incontreremo lì.

La brezza del mattino ha segreti da dirti.

Non tornare a dormire.

L’anima è come uno specchio nitido,

il corpo è la polvere che lo ricopre.

Non si distingue la bellezza che è in noi

perché siamo sotto la polvere.

Il modo in cui ami è il modo in cui Dio sarà con te.

Solo dal cuore puoi toccare il cielo.

Felice il momento quando sediamo io e te nel palazzo,

due figure, due forme, ma un’anima sola, tu e io.

Nel momento in cui accettiamo i problemi

che ci sono stati assegnati,

le porte si aprono.

Non sei una goccia nell’oceano.

Sei l’intero oceano in una goccia.

In un giorno in cui il vento è perfetto,

basta solo spiegare le vele e il mondo si riempie di bellezza.

Oggi è un giorno come quello.

Se hai la passione per la sacra felicità,

getta via la tua arroganza e diventa un ricercatore di cuori.

Muoviti, ma non muoverti nel modo in cui la paura ti muove.

La luce della luna inonda l’intero cielo da un orizzonte all’altro;

quanto può riempire la tua stanza dipende dalle tue finestre.

Sei nato con ideali e sogni.

Sei nato con la grandezza. Sei nato con le ali.

Non sei stato concepito per strisciare, quindi non farlo.

Hai le ali. Impara a usarle e volare.

Diventa cielo.

Prendi un’ascia e rompi le pareti della tua prigione.

Fuggi.

Quando io sono con te, stiamo svegli tutta la notte.

Quando non sei qui, non riesco a dormire.

Ringrazio Dio per queste due insonnie

e per la differenza fra le due.

Ogni volta che riusciamo ad amare senza aspettative,

calcoli e negoziazioni, siamo davvero in paradiso.

Ieri ero intelligente, così ho voluto cambiare il mondo.

Oggi sono saggio, così sto cambiando me stesso.

Gialal al-Din Rumi

Leggere questo componimento lascia incantati. Non solo per la finezza della costruzione poetica, la bellezza delle sue immagini e l’arditezza delle sue metafore. C’è un messaggio filosofico ed esistenziale, prima ancora che religioso, che sembra interpretare la perdita di “un centro di gravità permanente”, di uno spaesamento che è la cifra più evidente della condizione del nostro tempo e della nostra vita. Oggi riceviamo la posta, la lettera che Rumi ha scritto 8 secoli fa.

Gialal al-Din Rumi (1207 – 1273) è stato un poeta e mistico persiano. Nato nell’odierno Afghanistan, fu l’ideatore del sufismo , non una religione ma una corrente di pensiero musulmana nonviolenta ,che apparenta l’esperienza mistica dei musulmani a quella di tutte le altre religioni, con un’apertura modernissima, ma oggi poco seguita in quel mondo.

Rumi scrisse moltissimo, più di trentamila versi, oltre a sei libri contenenti 40.000 strofe; per trovare un paragone, la Commedia è composta (solo) di ventimila versi, divisi in terzine.

E’ interessante notare come la vita del grande Rumi, mistico e poeta del luminoso medioevo persiano. si intrecci idealmente con quella delle due figure più eminenti del medioevo europeo: San Francesco e Dante Alighieri. Rumi nasce infatti nel 1207, dieci anni prima della morte di Francesco di Assisi (1226), e muore nel 1273, otto anni dopo la nascita di Dante (1265). E forse Rumi li compendia e li supera entrambi, perchè Francesco, figlio di mercante, mistico e pauperista, era quasi analfabeta (anche il suo magnifico Cantico delle Creature è trascritto dai suoi primi compagni) mentre il sommo poeta Dante Alighieri, rimane ancorato alla filosofia tolemaico-aristotelica e non può esplorare oltre i suoi cieli e le stelle fisse.

Cover: L’oceano dalla spiaggia di Nazarè (Portogallo). Foto Pina Guarino.

