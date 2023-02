“I fanciulli trovano tutto nel nulla, gli uomini il nulla nel tutto.”

(Giacomo Leopardi)

Il latte che verso

Mentre verso il latte,

Per poi piangerci sopra,

Il verso attendo per uscire

Dalla mia stonatura.

Il verbo rotondo della ruota

Che fa il suo giro e si nasconde

A un certo mondo che rotola

Meglio dell’ ultimo sorso,

Nella lattina perso.

A mezza stagione

Mi serva il reale

Che snerva che svena

Il finale là eterno

Che sferza da sempre

Per dire variante in esterni

Gli estremi il pensare

Colpire parole già zitte

Se inverno se estate

Se media stagione la norma

Migrata strappata da fuori

Stirati pudori di giorni

Malati di nuovo nei cuori

La piega che strega

Di vuote questioni

Ritrite narrate prigioni.

Kairos, papà

Adesso che tu

Mi sei in questo

Marzo che sfugge

Lo stesso nell’ Aprile

Quando quella ruggine

Il vento spazza fuori

La terra resta per ora

A mescolare fini

Fiori e spighe,

di certo ancora sei

quella mattina;

una maglietta a righe

i grissini e la coperta

sulla Bianchina mentre

Andiamo a Rimini.

Papà, 1936-2021

L’estate del 1969

Non so cosa che cosa hai pensato

Quando hai visto l’uomo

strano in quella sera

calpestare il bianco e nero

sulla sfera lento e sfocato

che si gira nella tua paura

a pensare a tutti quei chilometri

-noi che li misuravamo ancora,

dimmi se sentivi come andavi

a finire che avremmo avuto

come tuo padre o come la Marta

i capelli diradati e sul mento

uno spegnersi senza più dire,

con l’ ultima mano da dover lasciare,

senza una carta né una matita colorata.

Muta moneta

Stravaga la parola che non cogli

acchiappi in ballo una cometa che è la fede

Non posso credere e non voglio

Se la giri, la moneta resta muta

Soprassiede il tentativo delle dita

poi degli occhi nuda e cade. Non concede

al tiro che la mercede dell’ abbaglio.

Da sopra una collina

A grappoli a gradini calcoli ore

Dalla tua gola fuori un’era

Del tuo rancore griffato

Chimere in stupori d’ asfalto

Dei tuoi mari goccia goffa

Sono stata. Quieta su echi

Lidi di luoghi cataloghi

Di addii sommari discanto

Di ancore nei vortici

Di acque tutte instabili

Quanti rullanti di note

Allo sbando del dio volubile

Sbuca di notte sul mondo

Con la faccia grave. La tua foto

Una senza ruga

già trabocca rauca

In cianfrusaglie di domande,

nei secoli dei secoli,

ordini e regoli il tuo amore

Daniela Favretti. Ecco alcune notizie biografiche che ha voluto condividere con noi. “Non so scrivere le biografie, e neppure i curriculum. Ci provo. Posso ricordare di non avere mai amato cose molto diverse. La carta bianca, la carta stampata. La sola attività che io riconosca come lavoro è la pittura, prima quella accademica e poi la sua negazione (ma ammetto di essere radicalmente accademica). Onestamente non so cosa raccontare. Ho avuto una esistenza abbastanza inquieta ed ho vissuto in molti luoghi differenti facendo lavori altrettanto eterogenei. Mi ritengo alquanto poco socievole e nutro un grande amore per tutte le forme animali (per gli esseri umani un po’ meno).“.

La rubrica di poesia Parole a capo, curata da Pier Luigi Guerrini, esce regolarmente ogni giovedì mattina su Periscopio.

Per leggere i numeri precedenti clicca[Qui]